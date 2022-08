Cartas al Director / 31 de agosto de 2022

Vía Lago Agrio – Quito cerrada por más de 8 meses

La negligencia del Gobierno Central es alarmante. Han pasado más de 8 meses desde que quedo inhabilitada la vía Lago Agrio – Quito (3 de diciembre del 2021), a consecuencia de la erosión regresiva del río Coca y hasta el momento el Ministerio de Obras Publicas no hace nada. En el mes de abril, el anterior ministro Cabrera junto con el presidente Lasso en la ciudad del Tena anunciaron que iban a construir una variante de aproximadamente 10 kilómetros en convenio con Petroecuador, con un costo de 25 millones, y que ejecutaría dicha obra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Sin embargo, hasta la fecha no hacen un metro de vía. Ahora la excusa es que hace falta la aprobación de los permisos ambientales que emite el Ministerio del Ambiente. El actual ministro Darío Herrera, anuncio en twitter el 8 de agosto que “Esta semana contaremos con el permiso ambiental regularizado por @Ambiente_Ec para continuar la construcción de la vía alterna de 10.5 km en el eje vial E-45, en la zona de la erosión regresiva del Río Coca”. Lo cual hasta el momento no sucede, ya que no hay maquinaria trabajando en esa variante. Es absurdo que entidades del mismo Gobierno Central pongan trabas, únicamente para justificar la negligencia estatal. Cuando hay afectación a los oleoductos que transportan petróleo, no hay trabas del Ministerio del Ambiente, ahí sí trabajan las 24 horas de forma ininterrumpida, esa misma celeridad necesitamos en la vialidad señor presidente Lasso. La variante de los oleoductos la hicieron en menos de un mes, y en 8 meses no pueden hacer un metro de vía, eso demuestra el total abandono del Gobierno Central hacia la Amazonia.

Moisés Castillo González

Nuestra miseria, un pretexto

¿Quién creyera, el bienestar de todos en una frase? “Solo venciéndote, vencerás”, que podría ser una filosofía de vida, que ostentaríamos a satisfacción. Sin embargo, los quejumbrosos de la función pública y una parte privada, sin excepción, se han convertido en una carga incondicional del Gobierno; con un Congreso, el más obtuso e iletrado de todos; y la Función Judicial es un océano jurídico. Uniformados descontentos de sus carencias; y hasta los representantes religiosos y de los Derechos humanos ignorar la impunidad; además, de un pueblo servil. Pero eso sí, sin sacrificio, todos vivir a “güevo”; y que forzosamente cualquier pretexto ser el principal aliado. Una fábula real: Provincianos, allá por los años setenta, en busca de un futuro promisorio trasladarse a la capital. Indefensos y confiados llegas a ocupar un cuartito, el más barato, en el antro de la crema y nata de la perdición, en ese entonces la Av. 24 de mayo. Si nos quejábamos de la situación, media vuelta, había que sortear todos los pretextos, obligarnos a convivir con esa realidad y sentir el sacrificio de llegar a ser alguien. Sin lamentaciones, valerse de sus propios méritos, y ser la consecuencia de lo que ahora somos. Si no hay voluntad de servicio, tampoco hay dignidad; renunciar es lo que corresponde. La sociedad democrática se encuentra sola, desconfía de todos y lo que se pregona ser tinta china de papel. ¡Así sea!

Vicente Medina de la Bastila