Cartas al Director / 30 de mayo de 2022

Ecuador, un paraíso

El presidente, cumpliendo con lo que dispone la Constitución Política del Ecuador, puso a consideración del pueblo el informe de labores cumplidas en su primer año de su Gobierno. Según este informe, Ecuador es “un paraíso”, el Gobierno ha cumplido a cabalidad el mandato del pueblo, el Gobierno es un modelo de administración (según el presidente). Personalmente, considero que en el informe faltó esa autocrítica siempre necesaria en las actividades diarias de una persona, más aún en la del mandatario de un país. Es fácil observar las falencias que ha tenido este Gobierno. No podemos culpar de todo al anterior o anteriores Gobiernos; ha tenido un año para corregir. Él sabía lo que el país necesitaba. Tuvo 10 años de realizar un diagnóstico, pues, diez se pasó realizando su campaña. Hablar de la falta de medicinas en los hospitales públicos, un sistema de salud que no se observa ningún cambio, pues las citas en el IESS se demoran de cuatro a seis meses. Lógicamente, este servicio social no es para el Presidente y su grupo, ellos asisten a hospitales de otros países más desarrollados que el nuestro. La inseguridad es alarmante, no se ha hecho nada para corregir la subida permanente de los precios de los productos de primero necesidad, no existe un control. El desempleo es alarmante, en las calles y veredas se observa el negocio informal. Hay corrupción en toda la administración pública, las coimas es el “pan nuestro de cada día”, en fin. presidente cambie el país, abra los ojos a la realidad, la pobreza nos gana, la delincuencia y la corrupción se toman la delantera, trabajemos juntos por un mejor país, pero empecemos por el gobierno, ojalá en este segundo año de gobierno las cosas mejoren, caso contrario, el país se precipita al abismo.

Romel Merchán Herrera

El Aborto

A las 12 semanas de gestación, el corazón del ser humano late muy rápidamente, a unas 160 pulsaciones por minuto o, lo que es lo mismo, el doble de rápido que el latido de la madre. A partir de las 12 semanas, tanto el crecimiento y desarrollo del bebé como sus movimientos, se multiplican exponencialmente. Sus miembros están totalmente formados y se han alargado; su cabeza tiene una forma mucho más redondeada; su boca puede abrirse y cerrarse; sus orejas están prácticamente donde les corresponde, y sus intestinos, que hasta ahora estaban sujetos a la base del cordón umbilical, se desplazan a la cavidad abdominal, donde ya hay espacio para ellos. Durante esta semana 12, se forman las cuerdas vocales, y las uñas de los dedos de los pies y de las manos empiezan a definirse. También aparece el primer vestigio de pelo en todo su cuerpo. El sistema nervioso fetal está desarrollándose, y la hipófisis está segregando muchas hormonas. A las 12 semanas de embarazo, la mayoría de las estructuras internas ya están formadas y, a partir de allí, seguirán perfeccionándose y creciendo. Optar por la eliminación del ser humano hasta las 12 semanas, es incomprensible. Con solo investigar y leer, se hubiera corregido esto. No se puede aceptar, que un grupo de personas, estén satisfechos con esto, con lo que ellos llaman: “el mal menor”, cobarde manera de encubrir, la eliminación de un ser humano.

Mario Monteverde Rodríguez