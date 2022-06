Cartas al Director / 30 de junio de 2022

Terror y números contra el Estado de derecho

Daquilema, Cacuango, Amaguaña…, señalaron el camino. Como organización y en la política, cumplidos 500 años de opresión y esclavitud en el “Nuevo Tiempo Andino – Pachakutik – y Sexo Sol de los Aztecas para aflorar sus grandes culturas”. Pero sus lideres fueron cooptados por la corrupción del poder, no tienen un ápice de los mencionados, peor de Atahualpa – último Rey del Incario – y generales Rumiñahui, Quisquis, Calicuchima… Al no funcionar el vandalismo, balas, llamas y terrorismo, la Asamblea quiere botar “ilegalmente” a Lasso, con correístas cabildeando e indígenas amenazando a sus familias para llegar al “número 92” y asesinar al endeble Estado de derecho -luego de 14 años de SSXXI– de medio respiro con Moreno protegiendo la estructura totalitaria y el saqueo. La Asamblea, en forma ilegal -según el malhadado COIP- e inconstitucionalmente, “amnistió” a terroristas del golpe de Estado del Octubre Negro y es “corresponsable” al dar luz verde a los sediciosos de Junio Negro 2022. Con el gobierno que hizo poco o nada para frenar constitucionalmente tal ilegalidad, lo mismo que la botadura de Llori…, y no acciona el art. 148; autoridades que apoyan la barbarie y golpe por acción y omisión, líderes silenciados, ciudadanos con terror a la delincuencia y el narcotráfico con leyes ilegales, escondidos en casas y en la Shyris sin poder marchar pacíficamente, si militares y policías están a merced de los violentos, negocios y empresas saqueadas y cerradas, envenenamiento del agua, prensa atacada, etc. Y pese a tener insuficiencia cardiaca grave y nacer con 2 válvulas y no 3 en la Aorta, salí a defender la democracia, “sin esta no hay paz ni libertad”. Sí tengo miedo y mi familia me pide que no escriba y marche por mi integridad y salud.



Juan Carlos Cobo Rueda

Cuántos años

Sr. Iza, usted recién ha cumplido 40 años de los cuales muchos se ha pasado en el exterior tanto en Cuba, como en Bolivia y Europa, acaba de regresar, Ud. Sr. Iza sigue con la misma cantaleta de los 500 años, de la conquistas españolas y sus matanzas. Pero en ninguno de sus discursos se refiere a las matanzas que realizo El Inca Huayna Capac para extender sus territorios, varias tribus fueron arrasadas por este Inca sin que le tengamos los mestizos ningún sentimiento de rencor ante tal acontecimiento. Si usted se siente ecuatoriano, no mariateguistaista o comunista, como lo expresa en su libro, es hora que defina su situación, y deje en paz a los 93% de ecuatorianos que hemos pasado página y no guardamos rencor u odio en nuestros corazones. Preocúpese de su gente para que tenga trabajo, buenas maneras de vivir, que dejen el alcohol, que no peguen a sus mujeres, que los niños tengan salud y sean gente de provecho para esta Patria que todos amamos y somos parte de ella. Cuando se refiere a su territorio sepa que los ecuatorianos somos dueños de todo el territorio nacional sin tener que exhibir ningún papel ni autorización. Y por favor salga de Quito, no destruya más, no queremos ver nuestra ciudad destrozada una vez más, nos cuesta dinero a todos el volver a ponerla linda y atractiva para el turismo. Haga Patria señor Iza, envuélvase de la bandera nacional. No más sangre.

Mónica Sandoval Boada