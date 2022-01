Cartas al director / 30 de enero de 2022

Acuerdos de Comercio, pero Libres

César Aurelio Molina

Sí, Acuerdos de Comercio, pero “libres”. El país para ser parte de Acuerdos comerciales no debe necesitar de la venia de otros estados; esta es una obsesión de inferioridad, recurrente en los gobiernos y jefes negociadores en los últimos 25 años. En “Vera a su manera” (1 /18/2022) Marcelo Dotti dijo: No requerimos de México para llegar al Asia-Pacífico. Tiene razón, existe el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico -CPTPP- por una parte, y el Acuerdo de Asociación de Economía Digital-DEPA- 6-11-2021, que están aptos para la Adhesión de Ecuador, o celebrar sendos Acuerdos Bilaterales de Asociación- Cooperación, tal como tienen Uruguay o Panamá. La política internacional a más de pragmática, calificativo que se relievó por parte de ministro Holguín, primero debe ser libre, esto es sin ataduras a voluntades o apetencias y peor a decisiones de terceros países. Se precisa urgente reorganizar el equipo de negociación, comenzando por cambiar al Jefe negociador impuesto por el correísmo-morenismo, y colocar a una persona que domine el espectro del Marketing internacional y Negociación internacional,en lugar del que negocia a “tontas y a locas” como denunció públicamente el Presidente de la Asociación Automotriz, en junio 2021. Y hasta cuándo se decide realizar el “Estudio de la demanda potencial para productos y servicios ecuatorianos” en los mercados objetivo de los Acuerdos comerciales ya finiquitados y los por negociar, indispensable para obtener al cien por ciento eficiencia en las oportunidades de diversificación de exportaciones.

El impuesto de la Prefectura de Pichincha

Gustavo Chiriboga Castro

El Consejo Provincial de Pichincha, muy alegremente, ha elaborado una ordenanza mediante la cual se crea una contribución que deben pagar los propietarios de automotores al momento de matricularlos, para arreglo de las carreteras de la provincia. La Prefecta no ha informado cuál es la base legal para exigir su pago. Analizado el tema, vemos se trata de un impuesto disfrazado de contribución, que no se ajusta técnica ni legalmente a las disposiciones que establece el Cootad en sus artículos 569 y siguientes, porque no son aplicables, como contribución especial de mejoras que es otro tributo, de características diferentes a la tal contribución creada por la Prefecta. No existe base legal para la creación de este tributo que es un impuesto. Además, existe otro impuesto a los vehículos, cuya base legal se sustenta en los Arts. 538 al 542 del Cootad, por lo que no se pueden duplicar los impuestos sobre la

misma materia.

Además, la Prefecta se está atribuyendo competencias del Presidente de la República, quien es el único servidor

público que tiene facultad constitucional para crear mediante ley nuevos impuestos que deben ser conocidos, discutidos y aprobados por la Asamblea Nacional, o acaso la Prefecta ya se olvidó su paso por la legislatura en el periodo correísta y ahora pretende imponer un impuesto camuflado de contribución, sin base legal. Sobre

esta materia deberá pronunciarse La Corte Constitucional, sobre la ilegalidad e ilegitimidad de la mencionada Ordenanza de la prefectura pichinchana.

Solo los Gobernantes defienden a la Policía Nacional

Iván Escobar Cisneros

Los hechos delincuenciales que con mucha frecuencia vienen presentándose, siempre serán motivo para que unos ciudadanos no respalden a la Policía Nacional por, supuestamente, no haber respetado las reglas sobre el uso progresivo de la fuerza en su misión de proteger a la ciudadanía, pero tachándoles de inoperantes cuando no enfrentan a los asesinos o, alternativamente, enjuiciándoles si lo han hecho.

Los otros, en cambio, estiman que los “derechos humanos”, son casi una carta blanca para que los delincuentes cometan sus fechorías, sin ninguna responsabilidad, porque son pobrecitos y no tienen trabajo, por lo que los asaltos, los robos que cometen o hasta la venta al detal de drogas, apenas les serviría para alimentar a sus hijos.

Mientras la Policía no sea respetada por todos; mientras no se le permita actuar con valentía, y mientras se acepten los agravios que los defensores de los malhechores les prodigan, siempre estarán en desventaja porque aún los jueces, temerosos de que los agresores tomen represalias contra ellos, pensarán que es más seguro sancionar a los policías para evitar retaliaciones o cuando menos el reclamo de los perseguidos por la justicia.

Lo malo es que defender a la Policía Nacional y sus miembros en este momento en que se encontraría tan desprestigiada, no es fácil, por el grado de corrupción al que habría llegado en todos los niveles, según la opinión de varios analistas, por estar ligada directamente a una serie de actividades en las que es muy fácil pecar, tanto que hoy no sería importante estar a cargo de las actividades de sitios de diversión o de trata de blancas o hasta de tráfico de armas, porque los beneficios de tener a cargo el control de la venta de estupefacientes, nada tendría que ver con las “utilidades” que este puede generar, a tal punto que supuestamente se pagaría a los jefes para ser ubicados en tales áreas, de donde nace el apelativo de “narcogenerales”.