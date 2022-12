Cartas al Director / 30 de diciembre de 2022

Estimado Señor Presidente,

Macario Stefano Rosania Larrea

Antes que nada, expreso mis mejores deseos en estas festividades para usted y todos sus seres queridos. De verdad espero sea una época de regocijo y alegría, algo que para muchos de nuestros compatriotas no lo será. El día de ayer pude ver la noticia acerca de su intención a la reelección. Sinceramente me asombró, tomando en cuenta que ya ha pasado casi la mitad de su período, y a hasta la fecha la insatisfacción ciudadana sigue creciendo; y sí, lo digo de forma directa, y estoy seguro que hablo por la gran mayoría, no estamos contentos. He conversado con muchísimos compatriotas, y todos coincidimos en que usted recibió un país destrozado, no lo dudamos. Pero en lo que también coincidimos es en que usted contó con casi una década para preparase a recibir un país así. Le restan un poco más de dos años para ajustar la rienda y cambiar las cosas, proceso muy difícil. Pero recuerde que fue su intención hacerlo, nadie lo obligó, y nosotros le dimos nuestro voto y confianza. El debate social se sigue centrando en que, si no era usted, hubiesen vuelto los ladrones de cuello blanco, los que instituyeron la corrupción y la narcopolítica. Pero le pido de favor que me escuche cuando le digo que si las cosas siguen como están, ya ni siquiera eso va a ser relevante. Porque si a un ciudadano usted le resta sus ingresos, le aumenta el costo de la vida, no le ofrece trabajo y encima no garantiza su seguridad, entonces ¿en base a qué escenario le daríamos nuevamente nuestro voto? Confío en que esta carta será recibida por usted de la mejor manera. Todavía confío en usted.

SERVICIO AEREO PARA LAGO AGRIO

Gustavo Chiriboga Castro

Es evidente el abandono y aislamiento en que se encuentran los habitantes de las provincias orientales, principalmente de Napo y Sucumbíos, con sus cantones y parroquias, principalmente Lago Agrio, Shushufindi, Cascales y Gonzalo Pizarro, por los derrumbes de la carretera Quito-Lago Agrio, en el sitio denominado Piedra Fina, que no se ha logrado rehabilitar ese tramo por más de un año y solo existan promesas y ofrecimientos por parte de las autoridades del gobierno del encuentro, que hasta ahora, por más de un año, no ha encontrado la forma de remediar definitivamente esta carretera que impide y vulnera el ejercicio de los derechos de las poblaciones orientales a su movilidad libre y segura.

Lago Agrio cuenta con un aeropuerto que era utilizado por TAME hasta cuando entró en liquidación por disposición del gobierno, desde abril de 2020. El aeropuerto es utilizado solamente por los vuelos de Petroecuador que es de uso privado de sus servidores. La población de estas provincias está privada de ese derecho. ¿No sería conveniente que las autoridades del ramo, encuentren la forma de utilizar ese aeropuerto concediendo las frecuencias necesarias a una empresa aérea nacional o extranjera para que lleve adelante este servicio que requiere la población oriental para satisfacer sus necesidades de movilidad, a la vez que coadyuvará con la reactivación económica y el turismo de esas zonas del país que actualmente están aisladas?

Debemos recordar a las autoridades actuales que su preocupación no solo debe ser por la seguridad de la exportación del petróleo a través del oleoducto, sino por la seguridad de la vida y del derecho constitucional a la movilidad de la población que se encuentra abandonada y, hasta tanto se reconstruya el tramo de la carretera cortada por los derrumbos en esos suelos deleznables, para facilitar el transporte por vía terrestre en forma definitiva, disponer que se den todas las facilidades a las empresas aéreas nacionales o extranjeras que deseen prestar estos servicios a los moradores de estas provincias, cantones y parroquias de la Patria, reguladas y controladas por el organismo respectivo del Estado.

ABOGADOS Y JUECES INFRACTORES: RETÍRENLE LOS TÍTULOS

José M. Jalil Haas

La lucha contra la corrupción debe ser una acción integral de la sociedad. Causa estupor, por decir lo menos, el presenciar que, ante tanto atropello e irrespeto de las leyes por parta de algunos abogados y jueces, que, amparados en un código penal creados por delincuentes para delincuentes, cometan tantos disparates hurgando en los agujeros legales (¿dejados a propósito o por ignorancia?), o simplemente interpretando o atropellando, a su antojo disposiciones legales, cometan tantas irregularidades.

También es inconcebible que, colegios de abogados o la academia, guarden silencio, siendo ellos, por su esencia o a su formación los llamados a tomar acciones ejemplarizadoras, se queden en silencio y no tomen acciones correctivas. Las herramientas existen: retiro de licencias o retiro de títulos de por vida. Esto impediría que los infractores vuelvan a actuar en esa o en ninguna otra profesión, la sentencia debería rezar de esa manera, y que no vengan con las cantaletas de que esto sería un atentado contra el derecho al trabajo. Tienen derecho a trabajar, en el caso de los profesionales, los que honran su profesión, aquellos que dejan en alto el nombra de la Universidad que les concedió el título. Quienes denigran eso, no merecen ostentar el título.

No se entiende cómo, las universidades otorgadoras de los títulos de abogados o doctores en leyes, o, los colegios de abogados, sean incapaces de velar por su propio prestigio, ante la evidencia de un mal accionar profesional. Los niveles de actuaciones totalmente irregulares son evidentes hasta para los legos en leyes que nos percatamos de las barbaridades cometidas. La no acción los convierte en cómplices del desastre que están causando. El periodismo debe enfocar su trabajo, de manera paralela, en encontrar qué universidad confirió el título a cada uno de los jueces que nos muestran el respeto a su profesión. Y a qué colegio de abogados pertenecen y golpear por ese lado, a ver si se despierta la conciencia y los hace actuar de manera ética y quitar la posibilidad de que continúen actuando.

ATLETISMO ECUATORIANO

Carlos Mosquera Benalcázar

Dijo Pierre de Coubertin -1863-1937- creador de los juegos olímpicos, para excluir a las mujeres del evento: “Los juegos son la solemne y periódica exaltación del deporte masculino, con el aplauso de las mujeres como recompensa”. Y lo repitió hasta su muerte. Las mujeres han soportado prejuicios y trabas impuestas por una sociedad que las prohibía o dificultaba hacer deporte, hasta que llegó Charlotte Cooper, británica que gano oro en tenis en 1900. De allí para acá, en Atenas 2004 estuvieron 4328 y en Londres 4850 mujeres.

En 1961 nace en Rumania Nadia Comaneci, atleta de 1.61 mts de estatura que se coronaría a los 15 años tricampeona del Concurso Completo Individual Europeo y bicampeona olímpica en barra de equilibrio. En los juegos de Montreal 1976 y Moscú 1980, obtuvo 9 medallas olímpicas 5 de oro, para terminar nombrada en 2007, como la Celebridad más Confiable Permanente de la Academia de Records Mundiales, su nota de 10/10 dada por 7 jueces es irrepetible en la historia.

En nuestro país: Jefferson Perez, Atlanta 1996, oro en marcha y Richard Carapaz, oro ciclismo Tokio 2020, han dado el ejemplo a los varones, mientras que Neisi Dajomes, oro olímpico en Halterofilia Tokio 2020. Tamara Salazar, Angie Palacios y Bella Paredes, pesas, han animado a las mujeres.

Muy poco ha logrado Ecuador en gimnasia. Vale resaltar la meritoria actuación del técnico ‘Cacha Flor’ y sus discípulos: Nájera, Campos, Ayala, Egas y Saavedra. En mujeres: Carla Barragan, Jacqueline Ayala, Morela Larenas, Catalina Placencia, Ivonne Daza, Vania Cadena, Patricia Mosquera y Verónica Mosquera Vallejo, que participaron en los Sudamericanos de Perú, Chile, Venezuela, en 1978,1980 y 1981, representando al país.

Como se puede ver en estas semblanzas de atletas jóvenes -no se reporta niños-, la cosecha de gimnastas ecuatorianos ha sido pobre.

En los tiempos que corren, María José Mosquera a sus 12 años, se esfuerza en gimnasia artística en las modalidades de Piso o Suelo, Barras Asimétricas, Viga de Equilibrio y Salto, es decir en las exhibidas por Comaneci.

Junto con su hermana María Emilia, 13 años, han cosechado 4 docenas de medallas que son un buen aliciente para seguir triunfando. Bien mostrado su arte en Quito y el exterior, especialmente por María José que entrena duro, ella va por más y dará que hablar en muy poco tiempo.