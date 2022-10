Cartas al Director / 3 de octubre de 2022

¿Motos, pasolas y scooters, peligro y muerte?

Miles invaden calles y carreteras. En enjambres las motos rebasan por izquierda o derecha como misiles, detenidos, por el medio llevándose retrovisores, no respetan señales, bulliciosas y peligrosas para sus ocupantes y vehículos. Si por desgracia se te avientan y no pudiste esquivarlas, ¿la culpa es del auto? Vehículo asesino por encargo. “El sólo uno, no se cumple”, ¿pasajero con mochila-delivery y pistola? Un vecino en una calle principal y de día, ¿vio dos ladrones y/o sicarios? El de atrás se acomodaba la pistola y no era delivery. ¿La Policía no controla y hace requisas a la gente honrada? ¿Y dizque por la paz? El SSXXI quitó las armas a los ciudadanos que no pueden proteger sus vidas, la democracia y las libertades, en realidad ni la Policía, coartando su misión sagrada del Art. C. 163 (regla de los nazis, bolcheviques, maoístas, cubanos…, en EE.UU. lo quieren imponer, creando falsos positivos como el de G. Floyd). Y a 17 millones matan como a perros, si de milagro los detienen, salen facilito por otra víctima. ¿En 36 horas, 20 asesinatos en Guayaquil y Durán? La gente pide al delivery hasta una aguja. Las pasolas y scooters no necesitan matrícula, son eléctricos. ¿Deberían circular con cuidado y lo hacen como las motos? No a las bicicletas con motor a gasolina que contamina. El remedio de 2 ruedas para evitar el auto y movilizarse rápido, es peor que la enfermedad, en ciudades con tránsito imposible, donde todos los días se suman miles de autos, motos, pasolas y scooters del año. ¿Problema de 2 ruedas que, crece creando smog, congestión, accidentes, asesinan y roban a 17M con total impunidad?

Juan Carlos Cobo Rueda

Perlas preocupantes que subsisten sin correctivos

La pregunta 4 de la consulta, omite la doble cámara, sin senadores con otro nivel curricular, los diputados continuarán haciendo lo que les da la gana al margen de la ley, su disminución es insignificante debía ser de un 50%. El señor procurador, en Vistazo, dice que hay empresas seguidoras de dinero, con comisiones del 30% de lo que descubren, ¿parece prefieren perder todo? Gobernantes autoritarios que rompen contratos internacionales unilateralmente, deberían responder económica y penalmente por las enormes multas que imponen las cortes de arbitraje, ¿Cuándo se dará esta ley? ¿Cuándo habrá una ley que impida candidaturas de elección popular vergonzosas, a procesados y cuestionados por la justicia?, se precisa de una ley de repatriación de delincuentes extranjeros. Igualmente, de no ocultamiento de sus rostros a quienes delinquen, contribuyendo con la seguridad de la población. Distinguidos juristas dicen, en la constitución del 98 no existe el CPCCS., y en ella la fuerza pública del Estado la conforman las FF.AA. y la Policía; a diferencia dicen que la correísta tiene todo lo que permitió consumar los males que soporta el País, pero la mantienen. Finalmente, ojalá pensando en la seguridad del País y de los ecuatorianos, dada la gran apertura y las excelentes relaciones con nuestro mejor socio comercial, singular referente de la libertad y democracia en el mundo, los EE.UU. de América, se reanudan los acuerdos y convenios de asistencia y vigilancia de actividades preocupantes del narcotráfico, terrorismo, pesca ilegal en Galápagos, entre otras, desde la Base Aérea de la Manta.

Fabián Chiluiza Villalva