Cartas al Director / 29 de octubre de 2022

COMPAREMOS COMO SE DEBE

Considero que la mayoría de ecuatorianos estaremos de acuerdo en que uno de los peores errores en materia económica que se cometieron en nuestro país fue el haber subsidiado los combustibles desde la época del “boom petrolero”. ¡Pero ojo!, no podemos olvidar que a medida que los subsidios han representado una carga enorme para los gobiernos de turno, todos han tratado de cubrir este déficit con más impuestos y aranceles. Lógicamente de esto no se habla. Lo que hacen los gobiernos, es compararnos de forma simple con otros países, para así “convencernos” de que somos uno de los países con menores impuestos de la región. Entonces si tanto nos quieren comparar, pues hagámoslo, pero hagámoslo como se debe. No sólo comparando porcentualmente el IR y el IVA, sino comparando toda la carga impositiva con aranceles y tasas incluidas. Porque si se realiza un análisis de la carga tributaria sumando los aranceles, y a su vez tomando en cuenta el índice de costo de vida en términos de liquidez, rentabilidad y poder adquisitivo, la película es completamente diferente. ¿No lo creen?

Macario Stefano Rosania Larrea

El turismo y sus efectos negativos

El turismo constituye un factor dinamizador de la economía, genera fuentes de empleos directos e indirectos, desde el comerciante informal, el microempresario, hasta las grandes empresas vinculadas a esta actividad.El flujo de capital en centros patrimoniales urbanos, patrimonio naturales y en comunidades, generan economías sustentables, sin embargo ha llevado a algunas regiones a experimentar procesos de conversión en la estructura y función urbana, al deterioro físico y la afectación ambiental, estos fenómenos se asocian a la “gentrificación” ó “turistificación” producto de la masificación de turistas.

Aunque suene contraproducente puede ser positivo ya que mejora la economía del territorio, pero por otro lado, hay un segmento de la población que se ve afectado a estos cambios que originan desplazamiento o migraciones a otras zonas que prestan condiciones de habitabilidad menos favorable y que afectan la calidad de la vida. El deterioro que generan estos problemas hace que las ciudades pierdan atractivo y competitividad como destino turístico.

Los actores sociales vinculados a esta actividad, sostienen una postura disuasiva y nada integradora, no hay una solución de manera consensuada y optan por prevalecer los intereses particulares y sectoriales.

Se debería llevar a la práctica la vinculación transversal con todos los actores implicados en este sector, para abordar los nuevos desafío del turismo y alcanzar la concertación para las buenas prácticas y toma de decisiones; plantear modelos de desarrollo geográfico del turismo, sus destinos, beneficios y qué afectaciones tendría, teniendo siempre en cuenta la gran importancia del “componente social”, en que prevalezca el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, estos aspectos son importantes para orientar las políticas en materia de turismo, pero sobre todo que exista un fuerte compromiso social para lograr una visión integradora.

Vicente Mera Molina