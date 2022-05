Cartas al Director / 29 de mayo de 2022

Razón le tienen miedo a la fiscal general

A pedido de una de las comisiones de la Asamblea Nacional, la Fiscal Diana Salazar explicó lo que había hecho y lo que no podía hacer, en el impasse entre la Presidenta de la Asamblea y un grupo numeroso de legisladores, que a través de la evaluación de sus actuaciones, busca su salida, aunque por decoro, debía ya haber renunciado al cargo que ostenta.

De la comparecencia de la Fiscal pueden extractarse las siguientes conclusiones: Los miembros del PSC habían solicitado que la Fiscal califique la denuncia presentada por la Sra. Llori como maliciosa y temeraria, lo cual quedó claro que dicha calificación le corresponde a un juez y no a la Fiscal General. Criticó la falta de seriedad de la Presidenta de la Asamblea al cambiar el número de Asambleístas encausados de 93 a 81, después de haber sido presentada la denuncia, lo que impedía saber cuál iba a ser su número final. Dejó claro que no se debe utilizar el derecho penal en conflictos que no son de incumbencia de la Fiscalía sino de la propia Asamblea. Explicó a los asambleístas que no tiene atribuciones para archivar una denuncia, sin antes proceder a una investigación, pues de no hacer ello significaría una denegación de justicia.

La ciudadanía lo que espera es que superado este asunto, no se enrede la Asamblea en peores discusiones, pues el País necesita, con urgencia, que trate de solucionar asuntos trascendentes y que no vuelva a discusiones que no son de interés para la mayor parte de los ecuatorianos.

Iván Escobar Cisneros

Tu casa es también Quito

Quiero felicitar al señor alcalde Santiago Guarderas por haber tomado la decisión de aplicar la Ordenanza No. 0282 que obliga a los dueños de viviendas, de instituciones públicas y privadas, de edificios, de fábricas, de conjuntos familiares a mantener en buenas condiciones las aceras, esto es, pavimentar, quitar las hierbas, pintar las fachadas, cuidar los árboles, etcétera. He oído que la campaña se va a llamar Tu casa es también Quito.

Las veredas en gran parte de la ciudad son prácticamente intransitables; los dueños de las viviendas se esmeran en dejar expedita la entrada de los autos al garaje y olvidan que por ellas transitan personas. En verdad, se hace muy difícil caminar por algunas veredas que están llenas de obstáculos, y esto para las personas que no padecen de alguna discapacidad ya sea de la vista o de sus piernas. ¿Y para las que las padecen? Para ellas se vuelve casi imposible caminar por esas veredas. Asimismo se da el caso de gente que se cree dueña de las aceras: parquean los vehículos, las utilizan como taller o puesto de ventas. La Alcaldía debe emprender una campaña, a través de los medios de comunicación y de trípticos o cartas, de las obligaciones que los quiteños tenemos frente a nuestra ciudad. Ya es hora de que asumamos nuestras responsabilidades y no esperemos que el papá Alcalde haga todo.

Francisco Antonio Llanes Suárez

No podemos hacer nada…

Esta es la respuesta que un oficial de la policía, el cual es comandante de una zona en la ciudad de Esmeraldas, emite al preguntarle por los casos de sicariatos en la provincia verde.

Resulta vergonzoso, desalentador y falta de profesionalismo tal respuesta del uniformado a los medios de comunicación. La población civil que supuestamente estamos protegidos ante actos de violencia de cualquier tipo por la policía nacional y aquellos tienen esa actitud de apatía, pasiva y que eso ya es algo “normal”, resulta indignante por decir lo menos. Con el pretexto de que no pueden utilizar las armas salvo casos excepcionales, sólo hacen acto de presencia después que ocurren los crímenes y asaltos.

El presidente Lasso hace unas semanas dijo que va a aumentar el número de policías. Pero la solución no es la cantidad sino la calidad, porque de nada serviría tener más uniformados con esa mentalidad “cómoda”.

Se debería reestructurar el diseño de formación y capacitación para policías en el Ecuador. Se debe copiar modelos de otros países, donde existe una policía respetada, profesional y con espíritu de sacrificio en beneficio de la ciudadanía.

Arturo B. Guevara G.

Macas, una joya amazónica

En nuestro país, como bien sabemos estamos rodeados de varias maravillas culturales, arquitectónicas y paisajes que deja enamorado a cada extranjero que tiene curiosidad por este bello tesoro que llamamos Ecuador. Macas, no puede ser la excepción, una ciudad cubierta por el colosal Amazonas, cubierta de ríos y con rincones secretos que albergan muchas historias, su catedral, su Virgen, parques y sobre todo su gente, llena de amor y una sonrisa para cada visitante hace que sea reconocida como la Esmeralda Oriental. Una ciudad pequeña, pero que no puede ser dejada de lado, menos el 29 de mayo día de su cantonización donde la gente conmemora a su cuidad, festejan mostrando esa riqueza cultural que tienen, en tonadas alegres y llenas de tradición. Macas no puede dejar de sorprendernos con su auténtica belleza, gastronomía única llena de memoria ancestral pasada por grandes generaciones, una cuidad que vale la pena visitar y definitivamente quedar muy encariñados.

German Josue Palacios Coello