Cartas al Director / 29 de junio de 2022

¿Hacia dónde vamos con las Caminadas Indígenas?

Las noticias e imagines que pasan por diferentes medios de comunicación son escalofriantes. Estas manifestaciones me hizo recordar una serie en Estados Unidos “El miedo de los muertos vivientes”(Fear of the Walking Dead). En esta serie se habla del comienzo de un Apocalipsis donde hay un rápido cambio de un caos imprevisto, donde ni ellos saben lo que está ocurriendo y luchan por sobrevivir. Lo mismo puede ocurrir en Ecuador si los lideres de los manifestantes buscan por el cambio del alto costo de vida, ahora encontrarán un cambio de vida aun más alto. Estas masas siguen instrucciones de sus lideres y crean un caos con destrucción. Si logran su objetivo, ellos formaran un nuevo poder, y la historia nos dice que son los más corruptos e ignorantes que no tienen conceptos de la sociedad y ahora quieren destituir al Presidente de la República. Ya estamos viendo las consecuencias como la falta de abastecimiento de artículos, altos precios, y el impacto mas peligroso es que dejará resentimiento y división en mi hermoso país.

Walter Altamirano

Inconformidad y vandalismo

Con motivo de los últimos acontecimientos y concretamente de las movilizaciones y reclamos ciudadanos, con admiración y asombro hemos podido constatar y lo seguimos haciendo, la variopinta cantidad y variedad de atropellos y acciones ilegitimas. Como podemos los seres humanos, conscientes y racionales, comprender la existencia de otros que revestidos de un ropaje humanitario no lo son, pues con sus actitudes, acciones y ejecutorias demuestran todo lo contrario, atentando gravemente contra los principios fundamentales de la convivencia civilizada, pues con sus actuaciones están claramente demostrando su elemental concepción de la vida ajena, que debería estar encaminada a actuar con los postulados de la coherencia y la sindéresis. En estos últimos días, lamentablemente estamos viendo actitudes viscerales de personas que, confundiendo el justo reclamo y la protesta social se han inclinado por el irrespeto y vandalismo que atentan gravemente contra la propiedad privada y la integridad de las personas. Bajo este contexto sería de esperar que el gobierno, haciendo uso legítimo de la Constitución y la ley, reduzca a tanto desadaptado y los ponga bajo el imperio de la normatividad y legislación nacional.

Rodrigo Celi

La distante paz para Ecuador

Concluida la cadena nacional se reprimió, ‘en otro tono’, la manifestación. D. Ordoñez señaló que fue ‘porque no hubo diálogo constructivo, y la consecuencia fue aquella’, pese a que nunca se sentaron con el máximo y visible dirigente: L. Iza. El comandante Salinas por su parte agradeció a los manifestantes indígenas, por ‘haber sido respetuosos con la Policía’. Ya la Corte Constitucional había observado la falta de elementos probatorios y resuelto como legítima la protesta social, así como la inconstitucionalidad parcial del primer Decreto de Estado de Excepción. Ahora debe revisar la constitucionalidad de lo actuado. El presidente debe construir la hoja de ruta y atender las demandas de esos 18 pueblos, donde 3 de 10 de sus niños sufren desnutrición crónica y 4 de cada 10 personas pobreza en el campo, donde nuestros campesinos madrugan para ‘proveer 70% de la alimentación.

Diego Fabián Valdivieso Anda