Cartas al director / 28 de febrero del 2022

Cierre de la Troncal Amazónica (E45) en Cuyuja

Jorge Charpentier R.

A mi regreso de Tena me encontré con una fila de vehículos de varios kilómetros cerca de la población de Cuyuja. Nos obligaron a permanecer más de una hora en una zona de alto riesgo de deslaves, la vía que conecta con la región de mayor importancia para la economía del país cerrada, camiones parados con sus productos, buses de turistas atrasados para tomar sus vuelos, etc.

La razón de todo este caos: “los pobladores de la zona se encontraban de fiesta”, y las autoridades locales decidieron cerrar la vía. Seguro que no es entendible ni aceptable en ningún lugar del planeta. En nuestro país todos “exigen” sus derechos, pero no entienden que el derecho de unos pocos no puede estar por encima de los derechos de toda una sociedad. Espero que las autoridades sepan sancionar a estos individuos abusivos y agresores de los derechos al libre tránsito.

¿Adorar al becerro de oro?

César Aurelio Molina

El Presidente Lasso en la Declaración Conjunta Ecuador- China: La Parte ecuatoriana 3… “Felicitó al Partido Comunista de China con ocasión de su centenario”. Digo yo, o sea que se perpetúe el Comunismo como sistema de gobierno allí y en el resto del mundo? Estuve en la década del 70 y 80 varias veces en el área comunista, como Leipzig, Berlín, Budapest, y doy fe de que no existe rastros de libertad, peor democracia, ni derechos humanos. La persecución es atroz para quienes no piensan como el régimen. Se impone la dictadura del partido único, el Comunista, los opositores son perseguidos a sangre y fuego, eliminados. Sabemos lo que hoy pasa en Hong Kong, y qué les ocurre a los que luchan por la libertad y democracia, son encarcelados. Estamos informados de lo que sucede en Cuba, sólo gobierna el partido único y los ciudadanos que quieren libertad y democracia son perseguidos, encarcelados y anulados. La violación de los derechos humanos es práctica común.

Me pregunto si tiene el presidente Lasso idea exacta de lo que es el comunismo. ¿Quisiera el Presidente que el Comunismo se instaure en Ecuador? O seguramente el presidente Lasso hará cuentas que, se contará entre los millonarios comunistas chinos! El “pragmatismo” no es prosternarse ante el becerro de oro! Los valores supremos como la libertad y los derechos humanos, no pueden ser moneda de cambio!, peor en las relaciones internacionales.

IESS un fracaso

David Ernesto Ricaurte Vélez

En noviembre me asignaron una cita médica para el 25 de febrero. Un día antes reviso la cita en el portal, y la cita había sido movida para el 25 de marzo. Mi caso no es raro, es muy común. ¿Qué está pasando con la seguridad social? Se dice que no existe dinero, pero, ¿quién controla los gastos?¿cuándo se hace una verdadera auditoría de todos los gastos que declaran los hospitales? incluyendo comparación de costos de la medicina vs. el mercado, gastos en mantenimiento, gastos en insumos. Sinceramente, creo que más barato sería que el afiliado acudiera a cualquier médico, cualquier hospital y pagara el IESS. Pero pensándolo bien, con la impunidad judicial que también vivimos, mejor no gastamos ni desperdiciamos tiempo en auditorías… ¡sigamos como estamos!

Las abejas y el Municipio

Raúl González Tobar

No quiero referirme, aunque si valdría la pena a la intensidad de trabajo de las abejas comparadas con instituciones como el municipio donde los tramites son lento, que exhausta hasta al más optimista! ¡Quizás se asemejan en que los obreros son múltiples, pero las abejas construyen permanentemente!

¿El caso es que en una ciudad de concreto las abejas ya no tienen espacios verdes para ubicarse y es así es como de pronto se habían ubicado en mi terreno, y que hacer?

Matarlas como la mayoría lo hace o proceder racionalmente llamando al 911 pues es una emergencia, puede causar un shock anafiláctico a una persona, niño etc. Pero el 911 no tiene respuesta, divagan, entonces averiguo y tengo la suerte que me recomiendan dos apicultores, Cesar Topón 0993526882 (Puengasi) y/o Jorge Chacha 0993356480.

Llamé al Sr. Topón, se interesó de inmediato, hicimos una cita y llego. Lo recogí de la parada del bus en Cumbayá donde se bajó con una caja de panales (vacía), más sus instrumentos, y su hija menor de acompañante. Al llegar a mi propiedad de inmediato fue hacia ellas, pude ver la afinidad, la destreza en manejar las abejas, al bajar la abeja reina a la caja, las demás la siguieron, conforme entraba la noche las abejas regresaban ingresando a la caja.

Al cerrar esta caja para su transporte, algunas abejas se atrasaron como si fueran municipales, su hija con sus propias manos, con suma delicadeza, (¿porque no le pican? ¡Pues no estoy haciendo daño!) las recogía colocándolas en sus bolsillos para dejarlas libre al llegar a su destino.

El Sr. Topón, es muestra de las cosas más maravillosas y buenas de nuestro Ecuador. Altruista al máximo sin esperar ningún pago por su labor, solo su propósito, el defender a las abejas, el defender a ellas y nuestro futuro ya que sin abejas no hay futuro. En cuanto al municipio, ahora si sería ideal la creación de un empleo para APICULTORES como el, de llamada permanente ligada al 911, y en este caso SI se debería aplicar ese secreto, esa costumbre establecida, de transmisión de un empleo municipal de padres a hijos, pues esto es más que el cirujano, los hijos del apicultor aprehenden esto que no es un simple oficio sino un arte, que requiere dedicación máxima. ¡Quizás nuestros oídos no estén tupidos de cera y escuchemos el llamado de lo queda de nuestra naturaleza!

“¿Existe la hora ecuatoriana?”

Patricio Maldonado Grijalva

La mal llamada hora ecuatoriana nace en nuestra legislación ecuatoriana hace más de 60 años, y específicamente en el Art. 1059 del Código de Procedimiento Civil vigente para aquella época, en la cual disponía lo siguiente: “Cuando se señale hora para que empiece una diligencia judicial, se entenderá que esta diligencia puede iniciarse dentro de los sesenta minutos que componen la hora…”. Como podemos observar mediante esta norma jurídica se crea la famosa hora ecuatoriana.

Posteriormente, el Art. 1059 del cuerpo legal antes mencionado fue sustituido por disposición del artículo 2 de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial No. 72, publicada en el R.O.S No. 574 de 23-XI-1994, en la cual dispone: “… la parte que no ha concurrido transcurrido diez minutos después de la hora fijada”. Como podemos observar la famosa hora ecuatoriana se redujo de 60 minutos a 10 minutos.

Ulteriormente se deroga el Código de Procedimiento Civil y entra en vigencia el Código Orgánico General de Procesos el 22 de mayo del 2015 publicada en el R.O.-S-506 en la cual dispone en el inciso segundo del Art. 73 de este último cuerpo legal lo siguiente: “Toda diligencia iniciará puntualmente en el lugar, día y hora señalados”. Las negrillas y subrayado es mío. Como podemos observar con la vigente norma jurídica toda diligencia debe dar inicio en forma puntual.

Por lo tanto, la famosa hora ecuatoriana a que estaban acostumbrados hacer esperar, la cual constituye una falta de respeto hacia nuestros semejantes ya no existe.

Es obligación de todo ciudadano ecuatoriano concurrir a cualquier cita o reunión en forma muy puntual y olvidarnos de ser impuntuales, por cuanto no existe moral, ni jurídicamente la famosa hora ecuatoriana. ”

Me despido de usted Sr. Director, con la plena seguridad que la presente carta va a ser acogida y publicada, así estaremos educando a nuestros conciudadanos a ser puntuales.