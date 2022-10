Cartas al Director / 27 de octubre de 2022

“NUEVA CARTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”

Me he permitido escribirle unas tres veces antes, por diferentes razones apegadas, todas ellas, a los problemas nacionales. Hoy lo hago de nuevo, después de leer la información que recoge El Comercio en su edición del 16 de Octubre y la pérdida de 85 000 empleos en el sector de la construcción, conmovido por la dureza de la vida para las personas que están desocupadas. La publicación señalada se refiere a lo difícil que es conseguir trabajo, aunque sea temporal o como empleados marginales porque así tienen para alimentar al menos a una mitad de la familia. Y esto me conmueve, tal vez porque puedo palpar la pobreza todos los días que salgo a la calle, más aún cuando el padre o la madre lleva en sus brazos una criatura que aún no conoce la situación del hogar en el que comienza a vivir. Mi carta, ¿a qué va dirigida? A que se olvide “solo un poco” de las variables macroeconómicas como la Reserva Monetaria, la Balanza de Pagos, el Déficit y el Superávit Fiscal porque ello puede ser muy aplaudido por los Organismos Internacionales, pero criticado por los que no tienen trabajo por la “reducción de inversiones públicas” por importantes razones presupuestarias, cuando eso lo puede hacer recortando las remuneraciones de los funcionarios de los primeros niveles de gobierno, como: ministros, viceministros, subsecretrarios, consultores y Asesores y gastos asignados a tales dignidades, pues no creo que deben tener remuneraciones de más de USD 5 000 cada mes, cuando el salario básico en el Ecuador, para los demás ciudadanos, es de la décima parte. No cree más cargos de policías, sino presione a la Corte Constitucional para que “con sentido patriótico” apoye que las FF. AA. trabajen en el combate a la inseguridad, porque el país no puede “darse el lujo” de tener más de 50 000 hombres armados y equipados, sin prestar ningún servicio, estando toda la población necesitada de su presencia.

Iván Escobar Cisneros

comentario

Según la escritora española María Elvira Roca Barea, “es una estupidez pensar que la comodidad, la sobrealimentación y la seguridad, generan a gente feliz”. En su reciente entrevista publicada en Aceprensa, Roca Barea comenta que “el ser humano está hecho para la dificultad, y es más virtuoso y más feliz superando dificultades”. No sólo padecer, sino también contemplar el sufrimiento ajeno reduce la impasibilidad, ese mal que padece el hombre moderno y que está considerablemente presente entre los jóvenes. Según nos comenta la Psicóloga Isabel Rojas, el voluntariado es una de las vías más rápidas para sentir felicidad, “porque saliendo de uno mismo, ayudando, es cuando mejor nos sentimos”. El perfeccionismo autoimpuesto eleva el cortisol; la ayuda redirigida al exterior, en cambio, libera serotonina, la hormona de la felicidad. Por eso, Rojas recomienda empezar cuanto antes con el voluntariado, incluso desde pequeños. “Yo recomiendo a los padres que apunten a sus hijos desde los doce años, a algún tipo de voluntariado. Estar con gente vulnerable te resta apatía”. Es decir, la felicidad no está exclusivamente dentro de nosotros mismos, tal y como nos quieren hacer creer, sino que se encuentra en gran medida fuera. En el otro.

Mario Monteverde Rodríguez