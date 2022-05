Cartas al Director / 28 de mayo de 2022

¿QUÉ HARÁ EL GOBIERNO?

David Ernesto Ricaurte Vélez

Se escucha que los grandes grupos delincuenciales del país quieren un pacto con el gobierno por la paz…pero, ¿en que consistiría? ¿ Se van a desmovilizar y entregar las armas? ¿Van a dejar el tráfico de drogas, el sicariato, las extorsiones? ¿O lo que quieren es que se les respete la partición de las ciudades, barrios, etc en zonas de influencia? El gobierno debe ser muy cauto en estos asuntos, que podrían terminar transformando mas rápidamente al país en un Estado anárquico. Considero que el gobierno debe empezar a invertir en agresivas campañas antidrogas (no como la que costó un millon y medio de dólares por 14 charlas), para tratar de revertir la tendencia a su consumo. Sabemos que tenemos una generación perdida, decapitada (la que corresponde a la época de la aprobación de la tabla de consumo mínimo). Sabemos que tenemos una sociedad cada vez mas hambrienta de lujos, vida disoluta, enriquecimiento rápido y sin esfuerzo. Sabemos que tenemos una sociedad que está convencida solo de sus derechos pero para nada de sus responsabilidades. Sabemos que tenemos una sociedad que conoce la total impunidad a hechos delictivos, tanto del aparato estatal, como la de los grupos delincuenciales. ¿Es cuestión de generar más puestos de trabajo? Más bien creo en preparar a los jovenes a que sean emprendedores; pero por todo lo que sabemos, les es más fácil y seguro delinquir (sea como funcionario público o en grupos delincuenciales) que dedicarse a emprender. El tiempo se agota, pero no para el gobierno, sino para el País.

La violencia armada, quien es responsable?

Walter Altamirano

¿Qué pasa con mi lindo Ecuador? Mi país se vuelve cada día mas violento. Es muy preocupante que ya no hay amor a la patria, amor propio y respeto a la vida. ¿Cómo es que juramos la bandera para después destruirla con la violencia interna? Leemos en la prensa y vemos las noticias en la televisión el aumento de tráfico de drogas y armas. Los asaltos a los ciudadanos, las muertes violentas por parte de sicarios, y las vacunas que imponen los terroristas de bandas organizadas a los puequeños negocios en general.

Es un problema que no se puede resolver de la noche a la mañana, y no creo que haya una simple solución. Pero hay que seguir enfrentándoles a estos grupos terroristas y ser mas agresivos con presencia militar, y reforzar los controles en las carreteras.

En un discurso que escuche en Columbia University en NY dijeron que los Derechos de las Víctimas son Derechos Humanos. En un articulo que leí, el Ministro de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Celorio Alcántara, dijo que una parte significante a la epidemia de la violencia y el crimen en su país en las ultimas décadas se debe al tráfico ilícito de armas. Del 70 a 90% de las armas recuperadas en las escenas de los crímenes se puede trazar al contrabando de armas.

El artículo continúa diciendo que la violencia armada es una crisis de salud pública que es claramente contrario al bienestar social y esto es solo parte de un enfoque multifacético de salud pública. Pero para empezar hay que hacerlos responsables a los que trafican las armas ilícitas.