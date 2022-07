Cartas al Director / 27 de julio de 2022

Me puede responder, señor Iza

Le comento a Usted, señor Iza y al millón de indígenas que habitan en nuestro hermoso País, he trabajado por 40 años de forma privada, no por un sueldo del Estado. Usted cuántos años y en que ha trabajado Pague impuestos por cerca de 36 años hasta mi jubilación, Usted cuántos años ha pagado impuestos. Yo aporté 36 años al IESS para poder gozar de una excelente atención de salud, jamás lo he utilizado por que es denigrante la atención, pero igual pagué, señor Iza cuánto aportan al servicio de salud Usted y todas las huestes que Usted comanda, de lo que sé, son atendidos gratis en el servicio de Salud del Ecuador. Señor Iza, toda mi vida honré mis compromisos y deudas, hasta el último centavo. A Ustedes les perdonan las deudas de USD 3 000 y les pareció poco; pidieron que sean USD 10 000, qué verdadera maravilla. Cuando trabajaba privadamente, todos los insumos que yo utilizaba, jamás me subsidiaron, regalaron o donaron. Señor Iza, la única sanción que he sufrido en mi vida fue, por haberme parqueado en una zona prohibida, como tenía la autoridad total razón, sin chistar pagué la multa. Ustedes (población indígena), matan, queman, agreden, saquean, paralizan 18 días el País, 1000 millones de pérdida y piden que no se les enjuicie o exista persecución, que opina Usted señor Iza, quienes son los privilegiados.

Eduardo Proaño Paredes

Nacimiento de Simón Bolívar

Es muy lamentable que en nuestro país, que siempre se ha caracterizado por su fervor patriótico, no se dé ya ninguna importancia al recuerdo de los grandes próceres que adornaron y ofrendaron su vida por nuestra independencia, como es el caso del Libertador Simón Bolívar, cuyo nacimiento se recuerda este 24 de julio, pero no se ha advertido ningún comentario ni mención en parte alguna de nuestro quehacer nacional. Recuerdo que años atrás, el natalicio de Simón Bolívar era una fecha de celebración nacional e incluso día festivo y se hacían todos los honores para rememorar a este héroe continental, conocido como “Libertador de América” por haber libertado a Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia.

Su nombre completo era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco y nació un 24 de julio de 1783 en una casa colonial ubicada en Caracas, Venezuela, hijo de Juan Vicente Bolívar y María Concepción Palacios.

Sobresalió por sus talentos: inteligencia, voluntad y abnegación, cualidades que hicieron posible que libertara cinco naciones, en la lucha que lideró durante 20 años por toda América.

Se recuerda con gran admiración la declaración de su ideal de la independencia americana en el Monte Sacro (Roma -Italia), junto a su maestro Simón Rodríguez cuando manifestó: “Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, juro por la Patria, que no daré descanso en mi brazo, ni reposo a mi alma hasta que se hayan roto las cadenas que nos oprimen del poder español”. Murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830.

Hernán Patricio Orcés Salvador