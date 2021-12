Cartas al director / 27 de diciembre del 2021

Medidas contraproducentes

Francisco Fernando Villacis Flores

Las medidas contraproducentes pueden acelerar resultados negativos en el corto plazo. Si, eso es lo que podría suceder, si para el caso ecuatoriano, se ha aumentado el sueldo básico en 6 veces la inflación anual del país, Y cuáles podrían ser esas consecuencias, simplemente, que como ocurre en todas las sociedades del mundo, los gastos, sobre todo de los intermediarios, se pasen al consumidor, encareciendo todo, y produciendo un círculo vicioso en el incremento de la inflación. Por otro lado, podría ser beneficioso si se aprende de estos errores, y se confirma, si tienen “el favor los analistas”, de hacer estudios sistémicos; en qué, otros graves problemas se inmiscuye a la sociedad ecuatoriana con estas promesas, que agradeceríamos que no se vuelvan a repetir, tomando en cuenta también, que al momento las empresas pequeñas del Ecuador, recién han aumentado sus ventas en promedio, en el 50%, con respecto a antes del covid.

“Aquí no hay espacio para librepensadores”

José M. Jalil Haas

No puede existir expresión más retrógrada ni más espeluznantemente demostradora de ignorancia y de afán de tener manada y no tener el afán de configurar grupo de personas que contribuyan al progreso, ya de grupo, ya de país.

Fue una expresión lanzada en una entrevista por un señor Ruiz, asambleísta de Pachakutik miembro del grupo afín al señor Iza. Qué deprimente, el presenciar que haya asambleístas, electos para que piensen para favorecer a quienes los eligieron que lo que pretendan es que sus seguidores se conviertan en rebaño, en obedientes, en incapaces de pensar.



Me recuerda las expresiones de Sir Francis Bacon, o el Sr. Drummond, allá por los 1500 – 1600 que dijeron con claridad: “quien no quiere pensar es un fanático, el que no puede pensar es un idiota y el que no osa pensar es un cobarde”.



El grupo del movimiento indígena que se inclina por el señor Iza, está empezando mal con estas manifestaciones, que ponen en claro la categoría de pensadores que conforman ese grupo. ¿Y así pretenden ser gobierno? Manifestaciones como ésta, sepultan muy profundo, entre la gente pensante, estas aspiraciones. Todo el soporte que tuvieron para la candidatura de Yaku Pérez y que les permitió, por primera vez, tener un grupo de legisladores tan grande, se va a fragmentar, indiscutiblemente.



Desafortunados los cerebros que se deterioran por la falta de ejercicio. Lo lamentable que sean escogidos para crear leyes, para ejercer una parte de administración estatal.



Estos señores se deben ir a sus casas, donde seguramente están acostumbrados a practicar este tipo de imposiciones, donde ejercen un machismo y un engreimiento que no tiene cabida entre los “librepensadores”.



La humanidad ha rechazado siempre a quienes, a cambio de una parcela de poder, dejan de pensar y permiten que los pensamientos de otros sean sus faros, sus guías. Allí tenemos correísmo, indigenismo, allí se alaba el dogmatismo como “filosofía” política. Nada, nada de esto ha llegado a ningún lado., todos quienes así actuaron fracasados en sus intentos, de cualquier nivel.



Rechacemos desde ya estas prácticas, seamos todos librepensadores. El pensamiento libre ha sido el motor del progreso, del desarrollo y del bienestar.

‘Mareas cambiantes en nuestro vecindario’

Juan Martín Pinos

Para nadie que esté familiarizado con la realidad histórica de Sudamérica resultan sorpresivos los cambios drásticos que se suscitan constantemente dentro del contexto político. Aquel “tira y jala” entre derechas e izquierdas que se mantiene per saecula saeculorum y jamás tiene un claro ganador, pues ambos grupos ideológicos retornan eternamente.



Lo que en cierta medida resulta sorpresivo en la política regional en estos momentos es la terminación del status quo que la derecha chilena mantuvo por décadas, misma terminación que se hizo efectiva con la elección del ahora presidente Boric.



Por otro lado, la situación en los demás países pinta así: en la cambiante Argentina las cosas se inclinan a favor del regreso de Macri, en la Bolivia del altiplano la izquierda se mantiene fuerte, en el magno Brasil se habla sobre un posible retorno de Lula, en Colombia la derecha se tambalea, Ecuador terminó con 14 años de izquierda socialista, Perú se alejó de la derecha fujimorista y en Venezuela es mejor no hablar de ciertas cosas…



¿Acaso será el recién electo Boric quien logre inclinar la balanza a favor de la izquierda regional e impedir el retorno de la derecha?, ¿Acaso la derecha volverá como siempre lo ha hecho? o ¿Acaso América del Sur está condenada a aquel “tira y jala” sin final? Solo el tiempo y los votantes lo dirán.

Mejorar como seres humanos

Fabiola Carrera Alemán

Los ecuatorianos estamos conscientes de que, la corrupción, la delincuencia organizada, el narco tráfico, el terrorismo, la impunidad y otros tantos y tantos males, han logrado sentar sus reales en este, otrora, pacífico y acogedor país. El robo, el desfalco, la coima, los diezmos, comisiones, etc. etc. lastimosamente, se han convertido en “el pan de cada día”.



Los noticieros están tan saturados de malas noticias, al punto que evitamos verlos, para impedir que nuestra salud mental y física se vea afectada. En fin, diremos que los ecuatorianos hemos perdido, casi por completo, la fe en nuestros gobernantes, asambleístas, autoridades, y todos los representantes, a quienes tuvimos el desacierto de elegirlos en las urnas, salvo unos pocos patriotas que los podríamos contar con los dedos de la mano, quienes aún se mantienen alertas tratando de investigar los atracos del pasado y cuyos nombres no hace falta mencionar porque el pueblo sabrá identificarlos plenamente y agradecer su gestión. Pero, lo que más nos asombra y nos deja perplejos es conocer que ahora ya no podemos confiar ni siquiera en las personas encargadas de velar por nuestra seguridad y que tenían la obligación de protegernos (militares y policías), quienes no pudieron ceder a la tentación del dinero sucio y la codicia pudo más que los valores y principios que les inculcaron sus padres. Al parecer, la pandemia en vez de sensibilizarlos y ablandar sus corazones, los ha endurecido por completo, al punto que no piensan ni en el futuro de sus hijos y, menos aún, en el porvenir de la Patria.

Conductas sexuales

Mario Monteverde Rodríguez

Un estudio realizado por Pilar Lavielle-Sotomayor et al. (Impacto de la familia en las conductas sexuales de riesgo de los adolescentes) demuestra que actualmente, la sexualidad y la salud reproductiva han cobrado relevancia entre los profesionales dedicados a la salud pública y mental, por el impacto social que han producido en las nuevas generaciones, que se manifiesta en el incremento de las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no planeados. Diversos estudios muestran que una proporción importante de adolescentes lleva a cabo prácticas sexuales con las que se expone a infecciones de transmisión sexual y a embarazos no planeados. El inicio temprano de la vida sexual, fue más frecuente en los adolescentes con familias en las que la expresión del afecto es disfuncional, y con una estructura monoparental y nuclear. Tener más de tres parejas se relacionó con la expresión disfuncional del afecto, y el grado de satisfacción del adolescente con su familia. Los embarazos no planeados y las enfermedades de transmisión sexual, fueron más frecuentes en los adolescentes pertenecientes a familias que tenían una expresión disfuncional del afecto. El nivel de comunicación, el monitoreo de la conducta, la calidez y la cercanía, desempeñan un papel muy importante como protectores de las conductas sexuales de riesgo en los adolescentes.