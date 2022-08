Cartas al Director / 27 de agosto de 2022

QUIEN NO OYE CONSEJO, NO LLEGA A VIEJO

Aissa Pazmiño Real

“Nadie aprende en cabeza ajena”, nada más cierto, necesitamos sufrir para entender que los consejos no eran en vano; con los años uno entiende que ese ¡No! de mamá, tenía su razón, que si aquella persona te traía solo problemas… era un ¡No! Que el destino te estaba dando, que esas lágrimas que provocaba en ti quién supuestamente “querías”, era un ¡No!, una advertencia de la vida para que te alejes, pero, ahí vamos todos de porfiados, sin ver señales, sin escuchar, hasta que nos damos de bruces contra el piso.

De muchachos creemos que lo que nuestros padres y mayores nos dicen es por molestarnos, la respuesta inmediata ante un consejo es: “Son otros tiempos”, o “es mi vida”, rechazamos la experiencia y el profundo amor que nos tienen, desaprovechamos esa ventaja que nos quieren dar, para evitarnos sufrir, nos creemos invencibles, que nos las sabemos todas… y no queremos escuchar nada, hasta nos ofendemos, pero el tiempo acaba poniendo cada cosa en su lugar y cada cual en su camino.

La única vez que no debes escuchar es cuando alguien te aconseje hacer daño a otro o a ti mismo (vicios, ponerte en peligro), ¡corre!, pues tarde o temprano todo vuelve al remitente y multiplicado, pero si quien te aconseja, te ama y te dice: no es buena amistad, no deberías ir a ese lugar, no debes hacer tal o cual cosa, debes hacerlo de esta manera… ¡Escucha! La experiencia te está hablando, tal vez a esa persona le costó aprender aquella lección y solo quiere librarte de pasar por lo que ella ya pasó.

La guerra de los cuatro días

Enrique F. Suárez Salazar

Está por conmemorarse el XC Aniversario de un acontecimiento luctuoso, conocido en nuestra historia como “la guerra de los cuatro días”, conato de guerra civil que ensangrentó las calles del Quito de 1932. El detonante de este conflicto armado, fue la descalificación del Sr. Neptalí Bonifaz Ascásubi, ganador de las elecciones de octubre de 1931, por parte del Congreso Nacional para que asumiera la presidencia aduciendo dudas en torno a la legitimidad de su nacionalidad ecuatoriana.

La descalificación de Bonifaz, el 10 de agosto de 1932, originó que los partidarios que habían auspiciado su candidatura, la derecha conservadora y la Compactación Obrera Nacional, reaccionaran apoyados por algunas unidades militares de la capital, alzándose en armas. El lunes 29 de agosto de 1932, se rompieron fuegos desde el fortín de El Panecillo. Durante cuatro días se combatió en la zona urbana entre civiles y militares, pro y anti bonifacistas, que al grito de “viva la Constitución” provocaron una irracional matanza. Aunque nunca se sabrá la cantidad exacta, se asegura que hubo más de dos mil muertos hasta el 1 de septiembre, cuando con mediación diplomática se detuvo la contienda.

Luego, la debilidad del poder Ejecutivo, el caos político y los vacíos de legales de la época se instalaron en el país durante el resto de la década, con el advenimiento de múltiples gobiernos y la consecuente inestabilidad que coadyuvaron para el desastre nacional de 1941.