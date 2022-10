Cartas al Director / 26 de octubre de 2022

DRAMA EN EL HECAM

El presente es para hacerles conocer mi decisión y derecho de permanecer en esta con la atención, es decir en el HECAM; amparado en lo que contempla el Art. 32 de la Constitución de la República “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos…”; en el proyecto de Ley Código Orgánico de Salud se contempla “QUE es deber del Estado garantizar el derecho a la salud…” (pág 4). El Art. 362 de la norma fundamental dispone “…que los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez universales y gratuitos… y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesaria”, me pregunto, con desesperación y angustia, qué pasa con las autoridades de salud que no se preocupan por solucionar estos problemas que se suscitan a diario., qué esperan para cumplir lo que esta normado. Con fecha 19 de agosto de 2022, mantuvimos un Conversatorio las autoridad de salud del HECAM, los familiares y pacientes de diálisis peritoneal (GADIPE), la intención era según el Director de Salud del HECAM era la de conocer de primera mano y por boca propia las vivencias de los pacientes con esta enfermedad, hubieron muchas participaciones, desgarradoras, de familiares y pacientes, por la falta de la entrega a tiempo y completa de los insumos para la DPA, la incertidumbre que nos acompaña cada mes a la espera de los insumos, los exámenes incompletos, las consecuencias por a falta de la diálisis de manera continua, la falta de abastecimiento privado de los insumos, el juego a diario de nuestras vidas; el señor Director manifestó que se iba a respetar la decisión de los pacientes, espero señor Director que cumpla con su palabra que debe ser de honor. Manifestó que la LOSNCP tiene muchos obstáculos para la adquisición de los productos e insumos médicos que ese es el motivo del atraso mensual en la entrega de los insumos, me pregunto porque no se gestiona ante el SERCOP los correctivos que permitan realizar un buen trabajo para la compra de los insumos. Una cosa lo dicen a la prensa y otras situaciones son las que vivimos. Con sentimientos de respeto,

Edison Hernán Vaca baldeón

cita tardía

Después de cuatro meses me dieron una cita para una especialista en Cirugía Vascular en el Dispensario de Cotocollao. Me atendió una doctora muy atenta y delicada. Me explicó que me va a realizar un tratamiento con escleroterapia; pero, que lamentablemente el turno me daba para el 23 de julio del 2023, antes no tenía cupos. Yo sé que de pronto no es culpa de ella, pero los directivos del Ministerio de Salud y del Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deben intervenir urgentemente para que no se dé este tipo de situaciones. Me va a atender con un procedimiento de cirugía menor a los nueve meses de tiempo. Por mi edad, la pregunta que salta de inmediato a mi mente es: ¿Viviré hasta esa fecha? Pues tengo 78 años de edad. La gran mayoría de ecuatorianos pensábamos que con el gobierno del señor Guillermo Lasso iban a cambiar drásticamente las cosas en el ámbito de la salud, lamentablemente no es así.

José Monge Padilla