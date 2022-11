Cartas al Director / 27 de noviembre de 2022

¿Legalizar?

David Ernesto Ricaurte Vélez

En este año lo escuché dentro del país; hace unas semanas lo escuché del presidente de Colombia, diciendo que la solución a la violencia del narcotráfico va de la mano de la legalización de la droga. Sé que existen pros a favor de esta tesis, pero a estas alturas considero que tenemos suficientes elementos de juicios para concluir que esta solución mas bien agravaría el problema. Brevemente expongo algunos: La alta capacidad de las drogas de generar dependencia, mucho mayor que el tabaco o el alcohol, así que facilitar su acceso, incrementaría las posibilidades de consumo y por ende de su adicción. En Ecuador la aprobación y ejecución de la ley sobre la tabla mínima de consumo, que ocasionó una generación adicta y aparición de bandas delincuenciales peleándose estos clientes. El cambio de cultivos agrícolas alimenticios por estos cultivos “recreativos” mas rentables pero que destruyen al ser humano como la emisión de carbono al medio ambiente. Tengo la impresión que atrás de estas ponencias existen protervos intereses económicos-políticos. Ojalá que nuestro pueblo no se deje llevar por esos cantos de sirena, por esa verborrea que emiten “políticos” que únicamente buscan alcanzar sus objetivos personales.

“La economía nacional no está acorde con el fanatismo deportivo”

Iván Escobar Cisneros

EL COMERCIO en su edición del 17 de noviembre publica una amplia información sobre el costo de las 32 selecciones de futbol que van a participar en el próximo campeonato mundial a realizarse en Catar y lo que cada equipo costaría en el mercado. Las 32 selecciones estarían valoradas en USD 12 863 millones equivalentes a un 40% de todos los gastos contemplados en el presupuesto nacional del 2023, que alcanza a USD 31 503 millones. La lista comienza con Inglaterra y termina, increíblemente, con el dueño de casa que pese a que es un país petrolero importante, las inversiones que realiza en sus jugadores es pequeña. No sorprende el valor comercial de los equipos de Brasil y Argentina que se encuentran cotizados en USD 1 181 millones el primero y USD 656 millones, el segundo, dada su larga carrera deportiva y los títulos alcanzados. Sin embargo, según el Banco Mundial, Brasil es el país más inequitativo en el mundo en la distribución de la riqueza nacional y algo después Argentina, pues están calificados con 51,3 y 42,4 puntos, respectivamente, correspondiendo la calificación de 100,0 a la “inequidad total” y cero a la distribución más equitativa. Ecuador, según este Indice de Gine, está con 45,0 puntos. Juzgue Ud. si lo que está haciéndose, en este campo, es o no procedente.

Cómo debería ser el país

Eduardo Mora-Anda

Quito ha tenido la mala suerte de tener cuatro o cinco Alcaldes malos, mediocres y poco honrados. Ya no es la urbe bien planificada y bien cuidada por hombres de la talla de Jacinto Jijón, Carlos Andrade Marín y Jorge Chiriboga Villagómez. Yo no sé si la docena de candidatos a la Alcaldía tiene conciencia de los problemas de la ciudad, pero la abundancia de candidatos sólo muestra la descomposición final de un sistema estatista gigante y mal armado, idéntico a la confusión mental que tenía el sr. Correa al propiciar ese mamotreto totalitario que es la Constitución de Montecristi. Lástima que el sr. Lasso, que tampoco sabe de Derecho Público ni Ciencia del Estado, no ha empezado por el principio, es decir, derogando los absurdos y cambiando la Constitución y las leyes y quiere restablecer la seguridad ciudadana y erradicar las drogas sin dictar un nuevo, corto, preciso y severo Código Penal. El fenómeno de la absurda proliferación de candidatos a alcaldes, prefectos ya es nacional, lo que prueba que se trata de una sociedad caótica y mal armada, donde hay muchas exigencias para ser profesores o asistentes de gerencia pero casi ninguna para dirigir los municipios y el Estado. No son pocas las ciudades que tiene diez o doce candidatos y Loja llega a quince, incluido un personaje folklórico que, como Yunda, pero en un trámite impecable, fue destituido de la Alcaldía. El colmo es que tanto Castillo como Yunda quieran volver a las andadas. ¿No deberían estar en otra parte? Creo que hay que refundar la República. Correa y sus asesores y las directivas del Foro de San Pablo la dejaron destruida. Proponemos una nueva Constitución muy corta, unos cuatro códigos bien hechos en vez de quinientas leyes absurdas, pocas instituciones, un Congreso pequeño, buenos servicios básicos- salud, seguridad, educación-, la eliminación de todos los impuestos, salvo una contribución municipal y un impuesto nacional, para reactivar la economía, el fin del cobro de intereses altos (la liberación de los deudores) y un ejército profesional de acción rápida, bien equipado y con una buena formación profesional. Y tolerancia cero.

Ahora como nunca

Jorge Enríquez Páez

Es preciso tener fe en las virtualidades y excelencias de la Patria. Una Patria no se pesa ni se mide por sus riquezas solamente, ni por el número de sus hombres, ni por sus batallones uniformados. Una Patria se mide por su fe, por la tarea que se ha impuesto para el mañana, por la cultura de sus hombres de pensamiento y por el trabajo de todos por su afán de libertad y de justicia, y por el coraje de hombres capaces de retar y de vencer a la ignorancia, a la miseria y, si es menester, a1 destino. Eso es la Patria, y eso debe estar encarnado dentro de nosotros, debe estar ardiendo como una antorcha, debe estar por encima de nuestros deseos individuales de comodidad o de prosperidad y por encima de nuestras mismas vidas, debe ser grito de protesta y plegaria de todos los días.