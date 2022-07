Cartas al Director / 26 de julio de 2022

Felicitaciones

Como en ninguna época de su historia el Ecuador está en la cúspide del podio deportivo. Nunca antes nuestros deportistas habían logrado tantas medallas de oro y, romper tantos récords deportivos en diferentes disciplinas. Bien por ello, felicitaciones a nuestros atletas que sin ayuda de ningún químico triunfaron limpiamente y hacen quedar bien a nuestro País. Estas gestas llenan de orgullo a los ecuatorianos, más aún cuando la tendencia está de subida. Esta racha deportiva ha contagiado al sector público y sin querer quedarse atrás, esta vez, toma el liderazgo la EPMMQ, que desesperada y atropellando toda norma y costumbre ha logrado conseguir récord mundial en la especialidad de adjudicación de contratos de obra pública, cuando en tan solo 23 días logra dejar atrás a 9 o 10 linajudos participantes de un proyecto cuyo monto sobrepasa los USD 2 000 millones, porque en la recta final aprieta el acelerador y adjudica el operador internacional de nada menos que el Metro de Quito, hazaña inédita que se merece doble medalla de oro. Felicitaciones a esta empresa pública que después de dormir largos años se ha despertado con el ánimo de dar un alegrón a la ciudadanía quiteña. Bien por ello. Pero ahora hay que esperar que la EP no haya sido dopada y la carrera haya sido limpia y diáfana para bien de los quiteños. Porque de no ser así serán retiradas las preseas y quedarán descalificados la EPMMQ, el Municipio, sus veedores y observadores, produciendo una gran decepción a Quito y sus vecinos cuando se encuentren con un mal servicio de su ansiado Metro.

Marco A. Zurita Ríos

¿El federalismo es la solución?

Se ha planteado el tema del federalismo como alternativa a la desinstitucionalización pavorosa que el Ecuador vive, como resultado del intento de querer refundarlo y que supuestamente se plasmó en la Constitución de 2008 y que está vigente, calificada por los constitucionalistas serios de “mamotreto”, “bodrio”, “rígida” y otros términos por el estilo. En realidad, el texto es confuso, redundante, rígido, cargado de términos fatuos, que resulta imposible no violarlo. Para cambiar el desastre institucional en el que los ecuatorianos estamos inmersos, el federalismo, en mi opinión, no es la solución. En vez de acabar con los problemas que políticamente tienen paralizado al país pueden más bien acrecentarse: ejemplo, el separatismo; lidiar con el separatismo no es cosa fácil. Y si los ecuatorianos decidiéramos ir por el federalismo, se tendría que convocar a la Constituyente, y qué nos garantiza que la gente que llegue a ella sea diferente a la que hoy conforma la Asamblea Nacional, mediocre, salvo algunas excepciones. Yo soy más bien de la idea de que el presidente Lasso conforme una comisión de expertos en Derecho constitucional para que haga algunas enmiendas a la Constitución de 1998, por ejemplo, que el Congreso sea bicameral, esto es, con dos cámaras, de senadores y de diputados. Una vez hecho esto, es decir, las reformas, se ponga a consideración de los ecuatorianos la Constitución de 1998 reformada y la Constitución vigente, y mediante referendo decidamos con cuál de las dos nos quedamos.

Francisco Antonio Llanes Suárez