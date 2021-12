Cartas al director 26 de diciembre del 2021

¿Cuál Navidad, Dios, familia, justicia, libertad democracia y DD.HH.?

Juan Carlos Cobo Rueda

Si los dioses-totalitarios son ley-suprema con antifaz-democrático saqueando y silenciando personas. Ideología de Género y Teoría Crítica de la Raza que destruyen a la Familia de Dios; 7.7 de cada 10 seguían una religión a 2017 con 93% de creyentes y 92% en Ecuadoren clara disminución. China amo del mundo con Rusia, responsables de la miseria de los Pueblos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina…, beneficiándose de sus recursos con títeres de izquierda y derecha, delincuencia que mata y silencia. Los izquierdistas en EE.UU. están esfumando la democracia más antigua. La China millonaria y Rusia con armas galácticas y “ventaja del líder” que ordena su ejecución inmediata igual que Hitler. Rusia se anexó Crimea, apoya a los prorrusos separatistas de Donbás y está en riesgo Ucrania y Europa. En 2 días 200 aviones zumban Taiwán por “Una sola China, separadas 72 años”. Busca el control del Mar Meridional y están preocupados Vietnam, India, Filipinas, Malasia, Brunéi, Japón, Australia, etc. Checoslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia y Eslovenia tienen relaciones con “Taiwán, pese a las duras sanciones del PCCH”. Con Rusia apoyan a Irán y Corea del Norte y rechazan la “Cumbre por la Democracia liderada por EE.UU., así como Taiwán, embajadora de la democracia, las libertades y los DD.HH.”.



En nombre de la democracia que “sepultan en el mundo” con control político, del capital, familia, educación, militares, inteligencia artificial, robots y vigilancia 5G o 6G, medios, etc. Ojalá los republicanos pro familia, libertad y democracia de elecciones justas, salven a EE.UU. del totalitarismo y pandemia; esperanza de países “democráticos-creyentes en extinción”.

Trama insólita: fondo de jubilación de la Policía

Wilson Torres Espinosa

Como estos últimos días se conoce el caso de los Fondos de Jubilación de la Policía, comparto con ustedes algunas observaciones. El manejo financiero de estos fondos, se entienden que debería ser lo más seguro posible y para ello se han establecido las leyes y reglamentos indispensables para su mejor funcionamiento y sobretodo garantía para los partícipes.



En las normas que dispongo, salvo actualizaciones de último momento, el manejo de estos recursos tiene varios controles, a partir del Consejo de Administración integrado por varios miembros elegidos por los partícipes. Estos miembros, con un período de dos años, pudiendo reelegirse una vez. Este Consejo elige su presidente. Cada uno de sus miembros, previamente a su posesión, son calificados por la Superintendencia de Bancos, sin cuyo discernimiento y aprobación no pueden desempeñar esas funciones. Ellos manejan las inversiones, luego de aprobar los informes respectivos de los Consejos de: Inversiones, Auditoría y Riesgos y el criterio del gerente, quienes indudablemente son responsables de esas operaciones concurrentes.



Esto quiere decir que hay varios tamices o filtros para hacer inversiones, mucho más si son millonarias; entonces, cómo pueden haberse realizado inversiones de esta magnitud, posiblemente fallidas, por decirlo menos, si existen estos controles.



Esta breve información la comparto porque tengo a mí haber una valiosa experiencia. Por elección de mis compañeros de la empresa pública en la que me jubilé, desempeñé durante dos períodos la Presidencia del Fondo de Jubilación y Cesantía y dos años prorrogados hasta que se hizo cargo el IESS (2015), por disposición del anterior gobierno. Recibí este Fondo con cuatro (4) millones de dólares y lo entregué con cerca de diez (10) millones de dólares, indudablemente que es pequeño monto si se compara con la citada; pero afortunadamente hasta aquí, que ya han pasado más de cinco años, no he tenido ninguna glosa y ni siquiera me han llamado para alguna información, porque todas las operaciones estaban debidamente respaldadas con los informes y documentos respectivos y no fueron fallidas. Presidí este fondo con un gerente y una contadora.



Pienso que tuve suerte de contar con personas muy solventes y sobre todo honradas, tanto en los Consejos, como administrativos. No quiero dejar pasar esta ocasión para presentar mi agradecimiento público y mi homenaje a los compañeros que me acompañaron en esa tarea.



Por ello pienso que es insólito que se hayan esfumado cerca de mil millones de dólares, de fondos previsionales de la mencionada entidad, más aún siendo de un cuerpo policial y estando sujeto a continuos y severos controles internos y externos.

Bicentenario de García Moreno

Ramiro Ávila Paredes

El viernes 24 de diciembre se cumplió el bicentenario del nacimiento del Dr. Gabriel García Moreno. Nacido en la ciudad de Guayaquil, el 24 de diciembre de 1821, hace 200 años, fue sin duda uno de los principales personajes del Ecuador republicano.



Lamentablemente la imagen que de él se ha proyectado ha sido muy estropeada por los excesos de sus admiradores y de detractores. Por ello se ha perdido su real valía con sus luces y con sus sombras.



Su actuación en la segunda mitad del s. XIX fue fundamental para la supervivencia del país, dada la grave crisis interna del año 1859 y el ataque externo que sufría el Ecuador. Igualmente fue la dirección que dio a los trabajos de reconstrucción de la ciudad de Ibarra, luego del terremoto. Se podrían señalar muchos aspectos más en el plano internacional, obra pública, etc.



Sería de desear que el Gobierno y la Asamblea Nacional e importantes instituciones que tuvieron relación con él, como la Universidad Central del Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional, colegios como La Providencia, los Sagrados Corazones, San Gabriel y otras muchas, hiciesen alguna mención de este importante aniversario.

Siempre será saludable para la salud cívica y política tomar en cuenta fechas relevantes para una reflexión sobre el devenir de nuestro país.

Chile

Rodrigo Arroba

Un gran abrazo al pueblo chileno. Tan cercano y similar al Ecuador. Misma población. Misma economía. De antes de la privatización de la Seguridad Social. Aclaración. País de moderación. Izquierda moderada. Derecha moderada. Menos Allende y Pinochet. Pero aprendieron.



Todos sabemos que el resultado fue por el estruendoso fracaso de la Seguridad Social. Peor, imposible. Primero el gusto. Después el susto. Que sirva de advertencia. En este mundo, hay dos cosas que no se pueden privatizar. Fuerzas Armadas y Seguridad Social. No funciona sin la protección y aval del Estado. Naufragaron como frágiles embarcaciones en alta mar.



Se veía venir. Es la hora de la Nueva Seguridad Social. Bajo el concepto de Cuenta Individual Solidaria. El mayor cambio conceptual desde Bismarck. El viejo esquema, de la época del ábaco. Ya superado por la historia. Mayor capitalización. Cuatro veces más. Mayor solidaridad y seguridad.



Concepto de “nave nodriza”. Tasas reales. De desarrollo. También de mercado. Bajo riesgo manejable. Nuevo planteamiento actuarial “ad infinitum”. Software mundial. Resultados “on – line”. Inmediatos. Sistema producto de un desarrollo mundial. Digno de la época más tecnológica. Gran aporte latinoamericano. Solución y esperanza del mundo en desarrollo. Del otro también.



Chile sufre. Chile aprende. Chile enseña. ¡¡Viva Chile!!