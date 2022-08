Cartas al Director / 26 de agosto de 2022

‘Cuidado les ponen veneno en el café’

Carlos Mosquera Benalcázar

Premonitoria y lapidaria la frase del legislador Fernando Villavicencio, refiriéndose a la peligrosa invitación del presidente de la Asamblea a Guillermo Lasso, se entiende que para corregir el caos creado por una mayoría mafiosa que se ha pasado dos años y medio negando leyes, serruchando pisos, destituyendo inconstitucionalmente a autoridades como Llori y Guamaní, financiando dos levantamientos indígenas que destruyeron Quito para tumbar a Lasso, hackeando computadores para alterar votaciones, movilizando a los jueces correistas a que otorguen Habeas corpus ilegales a sus testaferros y los liberen, aprobando amnistías a delincuentes librándoles del grillete o facilitando su regreso al País mediante ‘revisión’ de las condenas para que, como el caso de Correa, pueda terciar en elecciones, y siendo este el objetivo estrella de los subversivos, con el cual reinaría la impunidad y los ladrones podrían gozar de 14 años de delitos.

Cuando 9 de cada 10 ciudadanos dicen pestes de la Asamblea, es imposible hablar de idoneidad, neutralidad y patriotismo. La actuación de Saquicela promoviendo una reunión de paz -como propone ahora- entre indígenas y gobierno para finalizar el paro y luego votando vergonzosamente por la destitución del Presidente, lo inhabilita para ser creído y respetado, ¿Quién confiaría en Saquicela?.

Antiguamente se envenenaba a los Papas con arsénico impregnado en tapas y fojas de los libros que hasta hoy existen en librerías. Muchos reyes solo bebían luego de constatar que quien bebió primero seguía vivo. ¿A quién delegará Lasso a que de probando el café?

LLAMADO A LA CIUDADANía

Iván Escobar Cisneros

He escuchado a distintos jefes de la Institución Policial de que los ciudadanos no respaldan ninguna operación y que al contrario siempre las critican, porque, supuestamente, no dan resultado, son ineficientes y caras. Estas declaraciones en el fondo no hacen sino desprestigiar a la Dependencia y quitarle apoyo, sin que se sugiera lastimosamente ninguna otra alternativa, pues hasta las declaraciones de excepción, no serían útiles ya que los crímenes, en lugar de disminuir, estarían aumentando.

Si se las hace durante el día se pide que se las haga en la noche y se las hace de noche, se sugiere que se hagan en el día.

Se critican los cambios, relativamente frecuentes en las jefaturas policiales, porque eso quitaría la experiencia acumulada, pero si no se los cambia, se pregunta porque no se los hace, convencidos que la renovación del personal, siempre es buena.

La crítica mayor se relaciona con la dotación o no de armas, porque, supuestamente, los policías y los miembros de FF.AA, deben primero esperar que se les dispare para poder actuar, ya que de lo contrario estarían violando los derechos humanos de los delincuentes, pues ellos deben ser protegidos y no perseguidos. Bajo estos lineamientos, ¿será posible o no frenar la delincuencia, financiada directamente o indirectamente, por el narcotráfico? Y criticada en las decisiones que toman las autoridades porque, es obvio pensar que lo que le parece al uno correcto, para el otro es equivocado.