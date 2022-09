Cartas al Director / 25 de septiembre de 2022

Los pájaros disparan contra las escopetas

Marco A. Zurita Ríos

Una vez más las organizaciones indígenas quieren imponer, el precio de los combustibles: gasolinas a 2,10 USD/Gln y diésel 1,50 USD/Gln, al ojímetro como dice su asesoría técnica. Subsidio, “ayuda económica que una persona natural o jurídica recibe de un organismo oficial para satisfacer una necesidad determinada” (Oxford lenguaje), según esta definición, señores de las organizaciones sociales, el que decide el valor del subsidio de los combustibles es el organismo oficial (Gobierno), no el beneficiario (organizaciones indígenas) primero, y segundo, para calcular el precio subsidiado de las gasolinas y del diésel es indispensable conocer su precio real, del cual se debe resta el valor del subsidio. La pregunta del millón es, ¿las organizaciones conocen estos precios, tanto importado como producido en el país?, ¿conocen también el valor del subsidio que el Gobierno ha decidido otorgar? Seguro que no, por eso pidieron el diálogo del cual tampoco se va a obtener resultados positivos. Los ecuatorianos debemos entender que la determinación del precio real de las gasolinas y del diésel es de responsabilidad exclusiva del Gobierno Central, el valor del subsidio con mayor razón, pero democráticamente se puede aceptar una negociación siempre y cuando el sector que va a recibir el subsidio traiga sus necesidades técnicamente respaldadas. En el dialogo que ahora mismo se está realizando, eso no sucede y, es porque las escopetas están oxidadas y los pájaros disparan sin piedad contra ellas.

Carnés de discapacidad irregulares

Moisés Castillo González

Es lamentables estas irregularidades en la emisión de carnés de discapacidad, se debería sancionar con toda la rigurosidad de la ley. Sin embargo, ahora pagan justos por pecadores, ya que el trámite actual es una odisea, ni en el mismo Ministerio de Salud saben el procedimiento, lo cual perjudica a quienes sí se les debe facilitar el carné. Hay medios para verificar la información, lo cual deberían hacer de forma ágil y oportuna, en este sentido solicito al Ministerio de Salud implementar un procedimiento ágil para atender las solicitudes, de las personas que, si tienen las condiciones para tener el carné, tanto de discapacidad, como de enfermedades catastróficas.

Paula Pettinelli Gallardo

No estoy de acuerdo con el uso que se le da al término inclusivo, y que organizaciones y empresas esperen aplausos por dirigirse a personas de etnias minoritarias en población, personas con capacidades distintas o sencillamente personas con físicos fuera de estereotipos de pasarela. Pienso que las campañas deben redirigir su intención y más bien plantear a esos excluyentes que ya es hora de que salgan de su burbuja y sean ellos quienes se sumen al mundo real: un mundo lleno de diferencias que nos retan cada día no solo a ser más empáticos, sino a crecer como seres humanos reconociendo que crecemos reconociéndonos y complementándonos desde nuestras diferencias.

Arcotel debe evitar perjuicio a usuarios

Diego Fabián Valdivieso Anda

La factura ‘vencida’ de consumo de servicio telefónico fijo, móvil o de Internet se emite para el pago una vez confirmado el consumo del mes, como corresponde. Cuando el cliente cambia de operadora puede quedar impaga la última factura aún no emitida, hasta cuando recibe una sorpresiva notificación legal para pagar, a veces centavos, con recargos por mora y costas legales. La Agencia de Regulación y Control, Arcotel, debe modificar los contratos para que usuario autorice, al contratar el servicio, los pagos a través de débito automático de su cuenta, y para que cuando se dé por terminado el servicio la operadora se obligue a entregar al cliente un aviso que indique la fecha a partir de la cual deberá acercarse a cancelar la última factura, o en la que se procederá a hacer débito automático, y así evitar quede impaga y que insólitamente deba ser cobrada judicial o extrajudicialmente, con cargo por costas legales y pérdidas por “tiempos muertos de tramitación”. Sigamos mejorando procesos.

Agentes metropolitanos de Quito

Patricio Guijarro Polo

En la edición de esta fecha 17 de septiembre del presente año, consta la información de Guardias Metropolitanos “cerrando un local de venta de flores por no tener permisos municipales”. Esta actuación es permanente y se mira unas riñas entre vendedores ambulantes perseguidos y retirados su mercancía por los agentes metropolitanos, unos días atrás una persona desde la puerta de su negocio estaba filmando el atropellamiento por parte de un vehículo municipal a una vendedora, este fue detenido y llevado a la fiscalía y clausurado su negocio. Los vendedores realmente no tiene una buena situación económica y por ello realizan su forma de vida a fin de obtener ingresos económicos para su familia. En nuestro país para instalar un negocio es muy demoroso y largo el tramite burocrático: obteniendo la autorización de la superintendencia de compañías, luego obteniendo el RUC, luego los permisos municipales que son varios, y otros más finalizado se puede abrir el negocio. En el vecino país del norte de Colombia es lo contrario primero abro el negocio y luego realizan la obtención de los distintos permisos de las distintas instituciones públicas y municipales.