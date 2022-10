Cartas al Director / 25 de octubre de 2022

LOS RÍOS DEL ECUADOR SE ESTAN MURIENDO

Recuerdo con nostalgia cuando en la escuela estudiábamos la hidrografía del Ecuador, ríos de montaña esbeltos y vigorosos nacidos de los Andes recorrían con garbo señorial la orografía nacional; con cariño y civismo revisábamos la hoya del río Mira al norte, la del Guayllabamba en Pichincha, en el centro la hoya del Pastaza y, al sur la del Jubones. Por la tradición Hispana nuestras ciudades fueron fundadas a la orilla de un rio, Quito y su Machángara, Latacunga y el río Cutuchi, a orillas del Zamora nace la majestuosa Loja y, Santa Ana de los ríos de Cuenca, cinco por falta de uno, esas y muchas joyas más, con poco caudal pero gran energía bajan puros y diáfanos del páramo al valle entregando vida a sus hermanos los hombres, animales y vegetales. Hidrografía de lujo de una Patria bendecida, que bien pudo calmar la sed de todo el viejo continente. Para despecho de los que no solo estudiamos los ríos del Ecuador, sino que, en ellos trabajamos ayudando a transformarse en energía eléctrica que es vida para la industria, vemos con dolor que en menos de 30 años, el hombre y la industria mataron a sus benefactores, los ríos en el país están agonizando, fluyen silenciosos, adoloridos, haraposos, sucios, mal olientes y cargados de veneno, todos sus atractivos han sido vulnerados por nosotros que sin piedad arrojamos desechos directo a su cauce, constituyéndose una inyección letal directo a la vena. Antes que nos quedemos sin agua y con sed junto a la fuente, tenemos que rescatar la vivacidad y pureza de nuestros ríos, no es solución suficiente el ahorro del consumo de agua, debemos atacar al mal por su raíz; educando a los ciudadanos y a los industriales para que conscientes del daño que están haciendo no vuelvan a cometer; el Estado debe hacer campaña para cambiar el mal hábito de sus habitantes, pero más que eso, debe construir alcantarillas y plantas de tratamiento de aguas negras en todos los pueblos. Auxilio, los ríos del Ecuador se están muriendo.

Marco A. Zurita Ríos

conversar con los hijos

Es muy importante que se converse permanentemente con los hijos, sobre el respeto a su cuerpo. Que nadie puede tocar sus partes íntimas. Las niñas y los niños deben entender bien que, si esto ocurriera, es decir, que una persona esté tocando sus partes íntimas, debe contárselo inmediatamente a sus padres o a la persona que se encargue de su cuidado. No callárselo por miedo o por amenazas. No son pocas las ocasiones en que incluso, alguien cercano a la familia, abusa sexualmente de sus parientes; y esto a todo nivel social. La pornografía ha contribuido para que se pierdan las percepciones y disposiciones sobre la sexualidad, y esto hace que los depredadores sexuales se encuentren, aún en el entorno familiar. Tener mucho cuidado con clubes o lugares, donde los menores se vean expuestos a contactos con personas, aparentemente calificadas, que sin embargo no lo son. Los daños que se ocasionan a menores, tanto a niñas como a niños, en su sexualidad, afectarán a su personalidad. Hay que aconsejarlos y acompañarlos en todo momento, a toda hora. Y por favor, creerles. Los niños no mienten, en casos de abuso sexual.

Mario Monteverde Rodríguez