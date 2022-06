Cartas al Director / 25 de junio de 2022

EN POLÍTICA, NADA ES COINCIDENCIA

César Eduardo Benítez Jiménez

El objetivo último de todo este caos creado por los dirigentes comunistas con sus manipulados borregos, en conjunto con la Asamblea Nacional, es poner Otro Petro en Ecuador. El resto es verso y forma. Quieren teñir de Rojo toda la Región y Lasso es un estorbo para el “narcotráfico”, que tiene tomado países enteros como México, Nicaragua, Cuba; Venezuela, Bolivia, Argentina… y ahora Chile y Colombia también. Aquí no se trata de estar a favor o en contra del Gobierno, sino de defender la Democracia, la Paz y la Libertad, evitando que el Ecuador pase finalmente a ser otra “Narcodictadura” comunista, como las mentadas. Si no defendemos aquello, más tarde nuestros hijos y nietos la pagarán. Y yo no quiero verlos en un semáforo pidiendo comida y caridad, o tirados muertos en una esquina por sobredosis de droga o acribillados por el sicariato –que desde hace 15 años, cuando el prófugo Correa les vendió nuestro país, sólo para él y sus secuaces llenarse más los bolsillos– lastimosamente es el pan nuestro de cada día.

LA PALABRA EMPEÑADA. 2

Carlos Mosquera Benalcázar

En democracia y en todos los órdenes de la vida se la debe cumplir. Pocas cosas dañan el prestigio de alguien como incumplir una promesa. Antiguamente, el respeto a la palabra empeñada se consideraba como una de las grandes virtudes que poseía una persona y su incumplimiento ocasionaba incluso la muerte. Bastaba con que de boca se asumiera un compromiso, para que fuese cumplido con la misma fuerza como si fuera por escrito. El ecuatorianismo “Palabra de gallero”, cuando no hay tiempo para escribir nada y toda apuesta se la hace a gritos, cumpliéndola siempre cuando uno de los gallos contendientes ha muerto, da fe de lo grave que resultaría burlar la obligación del caballero.

El ministro de Gobierno declaró esta mañana que permitiría la entrada de los indígenas al Ágora de la Casa de la Cultura, como un compromiso de honor de un caballero, para facilitar la solución del paro nacional liderado por el jefe de la CONAIE. Miles de indígenas colmaron el auditorio y de paso se apoderaron ilegalmente del resto del Parque de El Arbolito. En su arenga con cinismo correista el señor Iza dijo que “Aquí se cumplen nuestras 10 condiciones o continuamos con el paro”. Ese no era el chiste, pero los revoltosos “No se irán con las manos vacías” ¿Ingenuidad del ministro?. ¿Conocía Jiménez que a este sinvergüenza no se le puede confiar ni un saco de alacranes?. ¿Pactó algo por escrito?

Lejos de cumplir con su palabra porque no es ni digno, ni caballero, ni gallero, Iza ordeno a sus huestes la toma de la Contraloría y el Palacio Legislativo, igual que ayer la Fiscalía, utilizando todo el armamento conocido que portan los sublevados, provocando la reacción de policía y ejército y logrando su máximo y codiciado trofeo: un muerto. Con Henry Quezada muerto, Iza tiene el pretexto para consolidar la tesis de grave conmoción en el país y pedir a la Asamblea que destituya a Lasso. No creo que presidente y ministro se dejen ultrajar por esta cochinada.

En todas las ciudades del país se marcha por la paz y de la Avenida de los Shyris partió esta tarde una multitud de patriotas quiteños que se sienten burlados y agredidos por Iza. Dios lo salve, en Quito al menos no será perdonado.