Cartas al director / 25 de diciembre del 2021

Ser indiferente, ¡jamás!

Gustavo Ramos Mancheno

Trompetas celestiales, voces de ángeles; los cielos abiertos anuncian al Salvador. “Gloria a Dios en las alturas, y a los hombres paz”, se llena la tierra de una lluvia espiritual. Trompetas celestiales al universo anuncian que el Dios del amor ha nacido en Belén. Y sobre el pesebre brilla gran estrella fugaz. una intensa luz bella nunca vista por la humanidad. De Belén para el mundo y para todos los continentes; de los cuatro puntos cardinales el Niño Jesús es Rey.

A Él poder, honor y gloria; en Nochebuena y siempre, de luz, paz y amor se viste el universo. Trompetas celestiales, los hombres cantan a Dios; al Niño Jesús Salvador que nace en los corazones. Y cada corazón es cuna que acoge al Niño Jesús, nuestro Dios y hermano ante quien nos postramos. “Bendito el que viene en el nombre del Señor”, felices los corazones que aman tanto a Él.

Navidad es motivo para siempre celebrar y agradecer a Dios Padre su amor hecho salvación. El infinito universo rinde honores a Jesús, nuestro Mesías esperado en quien se complace el Padre. Nadie en la tierra puede ser indiferente, ¡Jamás! ; el nacimiento de Jesús es auténtica verdad. Como se silencian las armas en Nochebuena hoy, se silencien en nosotros todo odio y rencor.

La bella luz que es Jesús encienda oscuridades, y en cada hermano encontremos al Niño Dios de Belén. Trompetas celestiales, coros de ángeles cantan: “Gloria a Dios en las alturas, y a los hombres paz”. Que todos los días sea Navidad para la humanidad; no solo es una Nochebuena, sean incontables Nochebuenas. Nadie en la tierra puede ser indiferente, ¡Jamás! ¡Gracias Jesús amado! por nacer para tus hermanos.

La primera navidad

Julio César Palacio Barberán

El viaje que realizaron María y José desde Nazaret a Belén, era un trayecto de aproximadamente 120 Kms, por un mal camino, que cruzaba montañas, desfiladeros, con pocos sitios para acampar y protegerse de asaltantes, muy comunes en estos sitios peligrosos y desguarnecidos. Los trayectos trataban de hacerlos en caravanas. Estos recién desposados, descendían de la familia del rey David y al estar la flamante esposa por dar a luz, debían inscribir a su hijo, en él lugar de origen de sus padres. El viaje que debe haberles tomado entre 7 a 9 días, actualmente se recorre en una vía pavimentada de 157 Kms. en alrededor de 2 horas.

Imaginemos a una mujer por dar a luz, viajar a lomo de burro por el período de una semana con todas las molestias de la cercanía de parto, las malas noches en sitios abandonados, acomodados a la intemperie, con mucho frío, peligros de asaltos de maleantes y animales salvajes. Cansados de su trayectoria, llegan a Belén, un pueblo de aproximadamente 300 habitantes, en su mayoría pastores, quienes dentro de la escala social, eran considerados los más humildes, gente que por su posición social eran mal considerados; un pueblo con casas suspendidas en las laderas de la montaña, donde su estructura era de muros laterales, una puerta y paja de techo, sin embargo, no hubo espacio para atender a la futura madre, viéndose obligada a refugiarse en una cueva, donde algo protegían a los animales del rigor e inclemencia del clima.

Este es el cuadro de la primera navidad, donde una madre con un heroísmo sobrehumano resiste con modestia y sencillez las circunstancias de su viaje, con diligencia en sus acciones, derrotando las necesidades que se encontraron en su camino, su vocación de futura madre, se abre para proteger al nuevo ser que está llegando y que Él sea digno de lo que con su amor suple, a pesar de las adversidades, su fortaleza al vencer los infortunios, necesidades, dolores y padecimientos registrados en el viaje, dan cuenta de su fe en Dios y de brindar la mejor seguridad al hijo que está por nacer.

La primera navidad es un ejemplo de lo que el hombre padece durante su estadía en la tierra, la familia de Jesús, vence todas las dificultades que tuvieron hasta su nacimiento, nos enseña que el poder más grande para vencer las diarias dificultades es el Amor. Por eso ésta historia sigue vigente, porque sólo el amor hace una entrega total en beneficio de todos.

La Navidad eres tú

Daniel Suárez Benítez

La Navidad no es la época de las ofertas, la angustia para comprar, la exigencia por recibir. La navidad no son las luces, los bombillos, el árbol, el viejo Noel. No es la cena, el pavo, el baile, el trafago, el ruido. – la navidad eres tú -. Eres el árbol, cuando extiendes tus brazos como ramas que dan sombra y abrigo, a los que te rodean, a tus amigos, a tu familia. Eres el regalo, cuando eres mensaje permanente de solidaridad, de apoyo, y de cariño. Eres la luz, cuando tu vida es el ejemplo de trabajo honesto, de esfuerzo, de superación, en beneficio de tu familia de tu comunidad… ¡de tu país! Eres la estrella, cuando tu oración de vida es de unidad, de respeto, fraternidad, y de amor. Eres el villancico, cuando tu voz canta, y dice: esta navidad, y siempre, es época para compartir, para ser generoso, especialmente con los enfermos, los ancianos, los que sufren, los sedientos de pan y de justicia.

Poema de Navidad

Agustín Romero

Nació, para ser la razón, en un humilde pesebre, desde allí comenzó a transmitir esperanza, es el cumplimiento de una promesa, su advenimiento estableció un antes y un después, hoy celebramos con fe la navidad. No nació en la casa de un Rey, pero es un Rey, no le dio cobijo un palacio sino un establo, allí entre la paja y la majada, se escuchó un canto de gran gozo, ¡gloria en las alturas y paz para los hombres!. La gracia y la misericordia de Dios, comenzó a mirarse en el horizonte, no nacemos por nacer, hay un propósito, no vivimos por vivir, hay una bendición, somos los recipientes de la bondad divina. Jesús nació, llegó la navidad, llegó el amor, como regalo recibió oro, incienso y mirra, allí fue revelado su futuro ministerial, es el Rey, es el sacerdote, es el Mesías, Dios escribió allí su mejor poema. Mateo 2:1-11. ‘’El mejor poema se escribe, cuando nace la vida”.

Carta al cielo

Aissa Pazmiño Real

Algunos piden a los pequeños que escriban la carta a Santa o al niño, el fin es pedirle, usted y yo sabemos que esa era la manera de enterarse de que quieren los chiquillos, ya pasada cierta edad simplemente se lo preguntamos, nos arriesgamos a darles lo que consideramos necesiten o les explicamos que no hay dinero, pero si mucho amor, hoy quiero escribir mi carta al cielo… ya no tengo 6 años, no creo en seres mágicos, entiendo que no tengo dinero para lo que deseo, pero saben que sí tengo… fe.

“Querido Padre: hoy vengo con mi corazón de niña y con la experiencia de los años a pedirle con humildad, con mis errores y virtudes, con mi corazón abierto y lleno de ilusiones, ante ti, soy tu hija, la que ha llorado en silencio muchas noches tratando de encontrar el camino correcto, con la experiencia de la vida entendí a fuerzas que todo extremo es malo, creo en ti, pues cuándo parece que todo está perdido tú me levantas, en quién no creo es en hombre, aprendí que lo que tú buscas es que seamos eslabones, que nos amemos y ayudemos… cuándo todos creen tener la razón y ponen etiquetas para referirse a ti, solo nos dividen … Eso no ayuda, entendí que eres amor, paz, compasión y que no cobras por amarnos.

Deseo una oportunidad para ser feliz, caminos abiertos para triunfar, salud, paz, justicia, honradez y un corazón bondadoso para compartir, que no nos sueltes la mano y bendigas el trabajo que es el medio para conquistar cada meta, que todo esto que yo pido se replique para cada ser humano, porque si aprendiéramos a construir esa cadena fuerte que tú quieres que seamos no tendríamos que sufrir los golpes que la vida nos da individualmente…”.