Cartas al Director / 24 de septiembre de 2022

El psicólogo es para millonarios

Es curioso que el suicidio sea la segunda causa de muerte de jóvenes de entre 15 y 26 años, y que la sanidad pública haya decidido ignorar uno de sus principales motivos: los problemas de salud mental. Según un estudio de Save The Children, en los servicios psicológicos juveniles hay listas de espera de hasta dos meses para una primera cita y más de tres meses entre visita y visita, impidiendo una atención clínica continuada en los pacientes. ¿Cuál es la solución? Pagar. Pagar un psicólogo privado con un coste de 50/100 euros por hora de consulta para tener un cuidado mental de calidad y por eso, el psicólogo es un hobbie para millonarios. No hay que olvidar que los trastornos mentales no entienden de clases sociales y, sobre todo, matan: la depresión mata, la ansiedad mata y los trastornos alimentarios matan y silenciarlo es una irresponsabilidad social.

Ander Pérez Fernández

Menos Asambleístas

La consulta va, a pesar de la impopularidad del presidente, propiciada por correistas, indígenas y el PSC. Lasso debió poner los textos a consideración de los ciudadanos, antes de mandar a la Corte Constitucional para los respectivos comentarios. Polibio Córdova y su estadística dice que el SÍ ganará en la Consulta Popular. Los asambleístas, que no obedecen a sus votantes, deberían ser reducidos a la mitad: 2 por provincia igual 48 asambleístas; 1 por cada millón de habitantes igual 18 asambleístas y 2 por los que viven fuera, total 68 asambleístas, con una particularidad, que los nacionales asuman las funciones del CPCCS que serán suprimidas y que de paso debe desaparecer porque no representan a nadie. Si 1 asambleísta que llega por un movimiento o partido se desafilia, esa curul se suprime automáticamente. El dinero de las reducciones le serviría al gobierno para cubrir la deuda del IESS que ya agoniza por las 3 C (Correa, Covid y Corrupción). El 1% de los electores de un partido o movimiento deben ser publicados por la prensa antes de las elecciones. Si no llegan a ese porcentaje se eliminarían automáticamente y los ganadores de un puesto tampoco podrían posesionarse. Así se sabría que no son los fallecidos los que auspician a los candidatos políticos. Esta sería la manera práctica de mejorar en algo nuestra democracia tan venida a menos.

José Mayorga Barona

Creación de un ente autónomo civil

La Fiscal de la Nación la Dra. Diana Salazar, lo ha manifestado públicamente la necesidad de crear un ente autónomo civil, el cual tendría autonomía para casos investigativos sean de militares o policías. En la actualidad y con el caso de la abogada María Bernal, se pone de manifiesto la dependencia de la Fiscalía en manos de la policía para investigar muchos casos y en este especialmente resulta “dudoso” el proceder de los mandos policiales por el llamado “espíritu de cuerpo” para encubrir a los culpables, hacen todo lo posible para no manchar aún más la imagen de la Policía Nacional. Además este cuerpo de peritos de la fiscalía serían los encargados de receptar denuncias e investigar los casos de irregularidades en los cuarteles y Escuelas de formación tanto de militares y policías. Este gobierno debería aprender de otros países desarrollados que tienen una Institución “neutral” que controla e investiga a los uniformados del país.

Arturo B. Guevara G.