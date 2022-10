Cartas al Director / 24 de octubre de 2022

¡Fin a la economía oligopólica!

Oligopolio se da cuando un número reducido de ofertantes controla la mayor parte de la oferta. Así colocan altos precios de sus productos en el mercado. Cuántos oligopolios funcionan en el país?, no lo conocemos oficialmente, pero lo sufrimos todos los días, porque la Superintendencia de Control de Mercado nada hace sobre el tema, pues los oligopolios son tan poderosos que, influyen en lo político designando conforme a sus intereses a las autoridades de Control de la economía, y cuando nó, las presionan de tal manera que terminan siendo convidados de piedra.Las consecuencias que sufren los ciudadanos es inmensa, pues atenta contra su capacidad adquisitiva y creando inflación; también infiere directamente en la cadena productiva de componentes y partes de productos finales, que deben utilizar su producción a precios elevados, destruyendo y no pocas veces aniquilando inversiones productivas y obviamente puestos de trabajo!!!. Cuántas empresas se han cerrado por esta causa?. Qué hace el Ministro de la Producción al respecto?, NADA!!!, sólo alardea diciendo que busca 30 mil millones de inversiones extranjeras, y no se preocupa de las empresas víctimas de los oligopolios y monopolios!!!. Muchos oligopolios se defienden bajo la muletilla de que son producción nacional, logrando que el Consejo de Comercio Exterior aplique altos aranceles a importaciones de similares productos del extranjero; mediante esta argucia técnica-legal consiguen amparo de impunidad para explotar con sus precios depredadores!!!, abusando de su poder de mercado, creando caos inflacionario!!!.Presidente Lasso, los enemigos de la reactivación de la economía reposan en algunos miembros de su Gabinete, obnubilados por la codicia que rige su neoliberalismo!!!

César Aurelio Molina Pérez

“La secretaria de derechos humanos podría reorientarse"

El femicidio en el Ecuador ha llegado a ser motivo de discusiones a todo nivel, quizá como resultado de la cantidad de casos cometidos, en muchos de los cuales ni siquiera se ha llegado a la realización de investigaciones, más o menos amplias, peor al establecimiento de responsabilidades penales, contra los causantes de crímenes tan repulsivos. Nada menos que en los primeros 8 meses de este año se ha llegado a un total de 206 femicidios, según lo señala El Comercio en su edición del 11 de Octubre; esto es, casi 26 mujeres sacrificadas cada mes. Pero el problema no termina ahí, ya que los casos de abuso sexual o intimidación permanente, representan cifras realmente escandalosas, pues el año pasado la Secretaría de Derechos Humanos registra un total de 68.350 casos de violencia de género y en el presente año ya hay 42.407 casos, lo que significaría que la mencionada Dependencia está olvidándose de que en todos los sucesos “hay un criminal en potencia” y una posible víctima. Está bien preocuparse de los hogares de las mujeres que han muerto, pero más útil sería preocuparse de que no mueran las que ya han sido violentadas varias veces, por sus conyugues, pues generalmente al crimen se llega después, de haberles maltratado permanentemente, ya que nadie se convierte en criminal de un día para otro. Una investigación psicológica y/o patológica podría orientar las acciones que se sugieren.

Iván Escobar Cisneros