Cartas al Director / 24 de diciembre de 2022

Sentencias a domicilio

Al lector que no conoce al detalle el Derecho penal ecuatoriano, es necesario explicarle que el COIP, vigente desde el 2014, importó la llamada “prevención general”, para la cual el propósito de la pena es evitar la comisión de delitos a través de la intimidación, por amenaza de cárcel, y fomentar la obediencia al sistema jurídico, cuyo efecto inmediato debería ser reducción de delincuencia y de reincidencia. Así que cada vez que un juez de algún pueblo refundido, dizque administrando justicia constitucional por sobre los jueces penitenciarios-, permite que un delincuente sentenciado se vaya cumplir su condena en la comodidad de su hogar, está dando al traste con esta “prevención general”, pues la pena pierde el efecto intimidatorio y enseña a la sociedad que no hay castigo que no se pueda burlar, con lo cual incita a la ciudadanía a cometer delitos y reincidir, bajo la premisa de que si ni los jueces respetan el orden jurídico, menos lo tienen que hacer los ciudadanos de a pie. La consecuencia directa es que todo el esfuerzo de la Fiscalía General en investigar y perseguir casos, más el presupuesto estatal que se invierte en cada uno, se van por el caño, porque al final el sistema falla, los castigos no se cumplen y no hay forma de lograr la anhelada paz social.

Carlos Cortazar Vinueza

CALL CENTER 140 DEL IESS, UN DESASTRE

El Call Center del IESS para citas médicas que tuvimos hasta hace unos meses, funcionaba muy bien, se llamaba al 140, se marcaba el N° de la CC y cualquiera de las operadoras que contestaba lo hacía con mucha educación y buen conocimiento, era muy fácil pedir citas, cancelarlas, cambiarlas o confirmarlas, sin ningún problema. Actualmente que según conocemos cambiaron de administración, este servicio es un desastre, ya que cuando comienza a contestar, lo hace una grabadora y que le dice: “también puede consultar sus citas médicas o sus trámites, ingresando a las páginas web del IESS: www.iess.gob.ec” y pare de contar, ya que siempre vuelve a repetir esta frase hasta el cansancio, sin que uno pueda preguntar absolutamente nada, solo sigue la grabadora contestando lo mismo y lo mismo.

Para entrar en la pag. web, debe saber manejar bien el internet y conocer la clave, que por lo general no se tiene o no se sabe como conseguirla.

Mi pregunta es: Porque cambiaron un sistema que funcionaba tan bien, por uno que no sirve para maldita la cosa?

Francisco Terán

El excesivo brillo de las ceremonias

No más excesos en ceremonias públicas. Ecuador precisa, acorde a su realidad, austeridad en todo sentido. No a excesos en inauguraciones que no agregan valor. El líder se mide no por la capacidad de ejecución presupuestaria, que es la que justifica inaugurar obras, sino por un liderazgo real, como por ejemplo lograr, en la ciudad, que la gente recicle; o que la movilidad alternativa se mueva con más seguridad; que motociclistas tengan carril exclusivo y se evite accidentes; que haya cero incendios en bosques; que los agentes de tránsito y control sean verdaderos

amigos de la comunidad, etc. O, para el caso del gobierno central, que se consiga que todo profesor potencie, con amor, en cada estudiante su vocación; o que cada médico atienda con paciencia y calidez a sus pacientes; que no haya tráfico de especies silvestres; que haya verdadera rehabilitación social; que todo barrio pobre sea integralmente

mejorado. Hay que encontrar a esos líderes para las ciudades y para todo el Ecuador.

Diego Fabián Valdivieso Anda