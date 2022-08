Cartas al Director / 24 de agosto de 2022

Sociedad del sicariato

El Ecuador en la actualidad se ha convertido en un país donde la peligrosidad, el narcotráfico y la inseguridad, está gobernado y controlado por delincuentes completamente armados, que cometen sus delitos a cualquier hora del día, ocasionando asaltos y muertes a personas que salen a ganarse la vida trabajando honestamente. Niños, jóvenes y adultos están inmersos en este mundo malvado del sicariato, donde su objetivo es asesinar la vida de otros seres humanos, a cambio de una retribución económica; este fenómeno no siempre se desarrolla en ambientes de altos niveles de homicidio y criminalidad. El sicariato y el crimen organizado ha ido incrementándose altamente en los últimos diez años; entre los delitos más comunes por estos grupos de pandillas o bandas delictivas es dedicarse infamemente a la trata de personas, el tráfico de armas y de drogas, los secuestros y las extorsiones, entre otros.

Se requiere rápidamente de una ley penal más severa y estricta, como también de una fuerza pública que pueda hacer el uso progresivo de sus armas, y de unos jueces y fiscales que sean honrados y enérgicos al momento de sentenciar.

Ismael Aguirre Hidalgo

Columna de opinión

Seguimos repitiendo los problemas del IESS y ya los conocemos casi todos, menos los que toman decisiones, pues no se ha hecho nada al respecto. Sin duda hay mucho que hacer, pero es impopular todas las medidas a tomar como la que señala el artículo financiar el servicio de atención médica de hijos menores de edad y las parejas, parece sencillo pero es una de las causas que deterioro el balance de ingresos en relación a los gastos por completo y la atención es pobre, en lo particular solo he intentado llamar para una cita y mejor lo he olvidado, tengo 75 años de edad y 10 de jubilado sin acceso al seguro de enfermedad, hasta ahora. luego no sé.

Sugiero al autor señale tres o cuatro acciones para que el gobierno las considere y empiece a mejorar el sistema de seguridad social, el número uno ya lo tenemos, hay que financiar la atención médica a no asegurados, cómo con el pago por la atención por el Estado y la prioridad debe ser los afiliados, si hay posibilidades a los familiares calificados. Creo solo es una derogatoria de los establecido a partir del 1 de enero del 2023. Verdad? Luego vendrán otras.

Edison E. Estrella Rosero

¿Reparación para Llori?

Tan vergonzoso fue el acto de defenestrar a la señora Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional sin razón ni debido proceso —o, mejor dicho, con uno inventado que no existe en la ley ni la Constitución—, como ahora el de regreso para reclamar el pago de una dizque “reparación” por medio de una acción constitucional que está creada para prevenir o eliminar ataques a garantías constitucionales, pero no para reparar ni indemnizar a nadie, porque eso es materia del Derecho de daños a través de un juicio ordinario civil, donde el juez de la materia debe determinar la existencia de un daño como tal y el valor monetario que lo puede compensar, si es pertinente hacerlo.

Carlos Cortaza