Cartas al Director / 23 de octubre de 2022

Las visitas guiadas a la academia, una experiencia inolvidable

La Academia Nacional de Historia es una entidad de puertas abiertas y una de sus estrategias de vínculo con la colectividad son las visitas guiadas. Comuníquese a la mayor brevedad posible y solicite una visita guiada para sus familiares, amigos, colegas y especialmente, para los más jóvenes y chicos, porque nadie puede amar lo que no conoce y la HISTORIA es la ciencia matriz de la sociedad, la clave para comprender las grandes lecciones del pasado y construir un futuro esperanzador. Sensibilizar, estimular, motivar, desarrollar nuevas visiones y enfoques sobre el estudio de la Historia es una tarea de todos, a fin de descubrir quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos para fortalecer nuestras identidades y afianzar el verdadero sentido de la nacionalidad ecuatoriana, con el gran ejemplo de nuestros próceres de la Independencia, que nos legaron la libertad ofrendando sus vidas. Si desea una visita guiada, contáctenos:Las visitas duran aproximadamente 1 hora, 1 hora y media. Será un placer atenderle. Dirección: Av. Seis de Diciembre y calle Vicente Ramón Roca, Casa patrimonial Alhambra, esquinera, Barrio La Mariscal. Horario de atención: De lunes a viernes de 8h30 a 16h00. Teléfono: 25-58 277, 290-74-33, ext. 200. E-mail: ahistoriaecuador@hotmail.com

Patricia Londoño López

La involución de la televisión

La calidad de los programas de la TV ecuatoriana declina año tras año. Hace poco uno de los canales más antiguos cumplió años. A través del tiempo, este medio ha contribuido a la vida nacional del Ecuador, contando historias de carácter político, cultural, social, deportivo. En alguna época se apostó por la producción nacional de comedias, películas, series y reportajes. Otro canal producía programas-concurso, de carácter académico y musical, entre colegios del país. Sin embargo, especialmente en las últimas décadas, la TV ecuatoriana nos brinda programas enlatados, desechables, baratos. Programas en los que los famosos se hacen más famosos, realities en los que se entretiene al público con las vidas ajenas, sainetes de jueces donde se dirimen altercados de parroquia. En un país en el que la necesidad de educación es imperiosa y la cultura inaccesible ¿cuál es la contribución de la TV ecuatoriana a su pueblo? ¿es acaso, solamente una plataforma para famosos y políticos? ¿es solamente una empresa para hacer dinero? La TV ecuatoriana debe hacer un ejercicio de autocrítica y repensar el rol que tiene en nuestra sociedad. Se puede hacer una mejor TV, la historia lo confirma.

Xavier Chiriboga Morales

Opinión

No estoy exagerando, la negligente actitud de los asambleístas confirman su proceder. En varias ocasiones les hemos pedido por intermedio del prestigioso diario de su acertada dirección, el trabajo, dejen las diatribas que nos perjudican; por favor cesen con la vehemente hostilidad politiquera. La ruindad honorable está cavando profundo los sentimientos del pueblo. Cansados del ocio legislativo hicieron uso 15 días de vacaciones. Incluso creí iba ver un poder legislativo cambiado que retornaba a sus curules decididos a laborar con responsabilidad; que inocentada (todavía no llega le época). Penoso no está en su ánimo bogar por un Ecuador grande, no entienden. Fueron escogidos para que trabajen en bien de la Patria, con grandes emolumentos; pero viven aletargados, soñando como perjudicar a su adversario político. Comenzaron su periplo por todos los costados.1- Buscar la manera de destituir al Presidente de la República. 2- Llevar a juicio a los ex ministros del Interior y Salud 3- Enjuiciar a los jueces. 4- por ultimo (audaces), están bregando como suyo el penoso caso el lamentable y doloroso asesinato de la Doctora María Belén Bernal. Politiqueros, cada grupo quiere sacar provecho del momento electoral. En fin señor Director va llegar el momento de las reivindicaciones, no podemos soportar más el penoso descalabro que vivimos. Esto por un lado. Ahora las amenazas del cacique Leónidas Iza, incendiar las calles, monumentos, envenenar el agua de las ciudades y, no se librara la carita de Dios mi Quito. Señor Presidente Lasso, hasta cuando soportaremos las intimidaciones, ampárenos de los perversos que quieren gobernarnos. La cárcel para estos malandros.

C. Aquiles Vicuña P.

¿Qué pasó con la Ministra de Educación?

¿Está de vacaciones? ¿Su trabajo es hoy de escritorio? Porque antes no había día que no la veíamos actuar en público con una euforia desmedida; hoy que la situación en educación es crítica ya no asoma ni en las escuelas protegidas, ni en estadísticas de deserción estudiantil, ni en cambio de pénsum de estudios, ni en el control del incremento de pensiones en los planteles particulares, ni en el mantenimiento de la infraestructura de instituciones públicas, ni en la pretensión de suspender el servicio médico y odontológico en las instituciones fiscales educativas, ni en las anomalías que suceden en instituciones de gran prestigio como el colegio Nacional Montúfar.Sería recomendable un cambio de autoridad con una persona más solvente e idónea que sí hay dentro del Magisterio Nacional, que posea una trayectoria reconocida y con gran experiencia para que encauce esta serie de irregularidades.

Sonia Ximena Artieda Maruri