Cartas al Director / 23 de agosto de 2022

Taiwán defiende la paz y los valores democráticos

Respecto al artículo titulado “China y Taiwán” escrito por el señor Juan Pablo Lira B, sobre la visita a la isla de la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quisiera enfatizar que Taiwán es una nación que defiende la paz y los valores democráticos. No está interesado en intensificar las tensiones ni en provocar conflictos que puedan alterar la estabilidad regional y la paz mundial.

De acuerdo con la Ley de Relaciones con Taiwán suscrita en 1979, Estados Unidos considera como una grave preocupación cualquier esfuerzo para determinar el futuro de Taiwán por medios que no sean pacíficos y proporcionará a Taiwán armas para su defensa.

La Ley requiere que el Congreso supervise y monitoree la implementación de esta política, por tal motivo Taiwán recibe regularmente visitas de los líderes del Congreso, incluido el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Newt Grinch en 1997.La República de China (Taiwán) y la República Popular de China son jurisdicciones separadas, el ingreso de China a la ONU fue aprobada en 1971 en la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2758, y se refiere únicamente al tema de la representación de China ante la ONU.

China nunca ha gobernado Taiwán, y como gobierno democrático, el futuro de Taiwán debe decidirse de acuerdo con la voluntad del pueblo taiwanés. Estamos de acuerdo que no es razonable que un país cuya economía representa casi el 20% del PIB mundial, tenga una política exterior de bajo perfil, pero debería utilizar su influencia política y recursos económicos en beneficio de la comunidad para mantener la paz y el progreso a nivel mundial, y no con amenazas militares que generan inestabilidad en la región.

Una China libre y democrática será de gran beneficio y mayor seguridad para el mundo entero.

Yang, Shun Fa Encargada de Prensa, Oficina Comercial de Taipei en Ecuador

Ecuador, tercer país en el mundo que incauta droga

Éste fue el titular que recogía la prensa nacional e internacional en estos últimos días, luego del Informe Mundial de las Drogas 2022 presentado por la Oficina de las Naciones Unidas pues nuestro país se encuentra ubicado solamente después de Colombia y los Estados Unidos en esta categoría, lo que no constituye ningún mérito que nos enorgullezca, sino todo lo contrario, “avergonzados y preocupados”, no obstante el significativo esfuerzo desplegado por la Policía Nacional que debería ser respaldada por la ciudadanía y por todas las Funciones del Estado que demandan una acción conjunta, estratégicamente planificada, liderada por un Ejecutivo que tenga un norte claro y definido, en el contexto de esta amenaza social (…) y a las puertas de convertirnos en un “narco estado” como lo vislumbrara hace 14 años un preclaro ecuatoriano, Francisco Huerta Montalvo, cuyas advertencias y alertas no merecieron la reacción y acciones preventivas de nuestra República(…).

Francisco Medina Barahona