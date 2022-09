Cartas al Director / 22 de septiembre de 2022

Defender a Quito

Indignados estamos los ecuatorianos y, especialmente los quiteños, por los atropellos que se vienen dando a nuestra hermosa y legendaria ”Carita de Dios” que, si no lo sabían, es nada menos que la Capital de este pequeño pero acogedor país llamado Ecuador. ¿Cómo es posible que frente a estas actitudes hostiles y mal intencionadas, no se haya previsto e impedido, por todos los medios, la llegada de esta avalancha de seres nefastos e irresponsables que tanto daño causaron al país y, más aún, que hasta la presente, no se les haya exigido el pago y reparación de los múltiples destrozos cometidos, a fin de dejar sentado un precedente tendiente a evitar futuros desmanes? Esta impasividad de las autoridades nos demuestra el quemeimportismo y la indiferencia con la que actuamos frente a la humillación y destrucción que, hace meses, sufriera nuestra amada Patria y que hoy lo miramos con cierta indiferencia. Exhorto a los quiteños a que hagamos justicia, impidiendo que estas verdaderas hordas salvajes perturben la apacible tranquilidad a la que estamos acostumbrados y que, como es obvio, restringen el normal desarrollo de nuestras actividades pues, lo único que han hecho es empobrecer aún más nuestra escuálida economía.

Fabiola Carrera a

Igualdad en el mundo artístico para las personas con discapacidad

Actualmente en el Ecuador no se ve mucha relevancia en el arte protagonizado por personas con discapacidad, en ciertas partes del país se realizan talleres de danza folclórica o artes plásticas, sin embargo, son por periodos de tiempo y tienen como finalidad la distracción de las personas con discapacidad más no proyectos a futuro, las instituciones o asociaciones acogen a este grupo de personas dependiendo su condición ya sea física o intelectual, indirectamente clasificándolos con personas denominadas maestros sombras o personas especialistas.

El Ecuador está lleno de grandes talentos en el ámbito artístico, pero no todos cuentan con los recursos o apoyo para explotarlos. Las personas con discapacidad no son la excepción, anteriormente si se los clasificaba o limitaban ciertas cosas por su condición, sin embargo, con el pasar del tiempo han demostrado ser personas capaces de realizar las mismas actividades como todos los demás en la sociedad, dejando en claro que no hay limitaciones. Cabe destacar que ciertas asociaciones sí implementan en su metodología la inclusión sin necesidad de clasificarlos o separarlos, sin embargo, son contadas, cuando a estas alturas la inclusión se debería implementar en todos los ámbitos artísticos. Un ejemplo es La Asociación Comunitaria Hilarte. Ellos crean un espacio íntegro para que todos convivan y reciban los mismos conocimientos en los diferentes grupos artísticos, pero tampoco es justo que solo en una parte del país exista uno que otro establecimiento con ese pensamiento más allá de la inclusión. Si bien es cierto que existen instituciones que utilizan estos métodos para la enseñanza en combinación con actividades pedagógicas para un mejor desenvolvimiento y aprendizaje, en especial para las personas con discapacidad, no todos reciben el apoyo para ir más allá de solo una recreación.

Hay que crear conciencia acerca de este tema ya que ellos también merecen ser reconocidos con artistas destacados.



Ashley Lizbeth Ortiz Ortiz .