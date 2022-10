Cartas al Director / 22 de octubre de 2022

Es hora de cambiar

Por supuesto que lo es. Llevamos adentro de nuestros sentidos todo lo negativo, injusto, violento, deshonesto, cobarde que la sociedad actual practica. Nos hemos convertido en ciudadanos desiguales para los que no es lo mismo la pobreza, el color de la piel, la raza, la incultura; y por lo tanto tienen que vivir a medias por la pequeñez que demuestran. No es nuestra culpa, nosotros somos cultos, ricos, profesionales, dispuestos a todo lo que nos propongan y nos beneficie más aunque sea deshonesto. Nuestra clase social es superior, convive con bases iguales de vida. No nos importa en absoluto la miseria de los demás. No hemos venido al mundo para extender la mano; nuestra misión se concibe para nosotros y no para los miles de ciudadanos vagos que pueblan el país. Esto es a grandes rasgos lo que piensan los que pueden - y debieran- ayudar, ser compasivos y solidarios. Si se lograra este cambio humano, católico, generoso, comenzaríamos a vivir en el Ecuador que siempre hemos deseado. El Ecuador en que ya la geografía y la naturaleza han cumplido con creces sus compromisos.

Julio Tarré Andrade

Mucho sacrificio con el SRI

Como abogado me tocó por la pandemia obtener la firma electrónica, leí una semana las instrucciones y con ayuda borre el pdf instalado, para poner uno nuevo y funcionó, a los 2 años caducó e hice el tramite de nuevo, los asesores me decían siga los pasos cada vez que no podía avanzar. Tanto tratar la cónyuge programadora pudo instalarle. Mi pedido al SRI sería que obliguen a usar factura electrónica en un inicio sólo a las empresas, ya que tienen más acceso a tecnología, y a las personas naturales nos esperen un poco, ya que no creo que personas humildes puedan someterse a tanta modernidad, y además les quita el pan a las imprentas a quienes invito a unirse a protestar.

Vicente Cabezas Guerra

¿Qué es el subsidio?

En las mesas entre el Estado y los indígenas, al ser preguntados, indican que han conseguido que los subsidios a los combustibles sigan para beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. El diccionario de la Real Academia define como Subsidio “A la prestación asistencial de carácter económico y de duración determinada”, siendo así como se lo entiende y se utiliza, por ejemplo: Ayuda estatal hasta que las personas alcancen su nivel de subsistencia, (desempleo), actividades agrícolas, en la úrea, diesel para tractores, etc. con el fin de estabilizar los precios de alimentos que van al consumo de la población. Otra característica es que los subsidios nacen de fondos disponibles, podríamos decir, necesarios para que la sociedad mantenga siempre condiciones normales de subsistencia. No son creadores ni disminuidores de impuestos. Su norma no permite otro uso: Que es mejor; Tener una gasolina “subsidiada” en malas carreteras llenas de baches que destruyen los carros y no hay dinero para secundarias que saquen los productos al mercado, o pagar un precio real y con el producto de los impuestos transitar por autopistas que beneficien con un tránsito seguro, que los vehículos tengan mayor duración y que los centros de cultivos tengan vías de salida de sus productos. Subsidio es igual a subvención, contribución, auxilio o ayuda.

Julio César Palacio Barberán