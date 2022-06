Cartas al Director / 22 de junio de 2022

LAS MOVILIZACIONES NO MUEVEN; DETIENEN

Diego Alexander Enríquez Cadena

Las protestas sociales se han convertido en aquel camino intransitable para los ecuatorianos. Son varios días de resistencia, misterio y zozobra; las necesidades reales del campesino que camina día a día en busca de mejores oportunidades quedan en el desesperante astillero del olvido. Hace un año aproximadamente, Ecuador resplandecía con un índice riesgo País de 714 puntos; para muchos; un indicador de atracción para el mundo que vaticinaba inversión extranjera, alianzas, aumento de fuentes de empleo, para otros; un número insignificante para el desarrollo social. En la actualidad; este índice ha aumentado de manera drástica, ha superado los 900 puntos, consecuencia de las movilizaciones que han impedido el libre desarrollo y “normalidad” de las actividades económicas a esto se suma el aumento de inseguridad en todo el territorio nacional. Es responsabilidad de los actores sociales acudir al diálogo propuesto por el gobierno, solamente así se podrá contribuir al anhelado desarrollo económico de las clases más necesitadas; dejando a un lado intereses individuales sesgados por el poder político.

LA IZQUIERDA INDEFINIDA EN ECUADOR

Leonardo Gabriel Paredes Narváez

Según el filósofo español Gustavo Bueno, la izquierda indefinida es una corriente de izquierdas que, a diferencia de la socialdemocracia o el marxismo-leninismo no se encuentra definida políticamente. Es decir, no cuenta con un proyecto político definido que contemple planes y programas con respecto al Estado. Además, una izquierda políticamente definida debe contener política económica, política fiscal, política internacional con todos los mecanismos para que sus objetivos se cumplan mediante la ejecución de dicho proyecto. En nuestro país, hemos visto que partidos políticos como Pachakutik y la Izquierda Democrática no poseen un proyecto político claro que podría verse reflejado en proyectos de ley que permitan solucionar problemas como el desempleo, la pobreza, la falta de inversión, entre otro tipo de demandas sociales. Al final, la izquierda indefinida, al no tener un proyecto político claro, no tiene nada que aportar al debate público. Su ejercicio político es meramente valórico y discursivo. En conclusión, es difícil ver a la izquierda indefinida participando en la construcción de un proyecto político no solo porque carecen de uno, sino que ni siquiera saben cómo hacerlo.

Elecciones: oportunidad de elegir a lideres

Eduardo E. Jiménez

¿Por qué los corruptos han ascendido siempre? ¿Por qué se piensa que es fácil engañar y mentir en épocas de elecciones, hemos avanzado en el Ecuador? Lo cierto es que requerimos por parte de los movimientos políticos que presenten en sus cuadros a personas idóneas que se conviertan en por estandartes de una mejor nación pero si los mediocres, ineficaces y corrompidos son quienes cubren las alternativas políticas nada va a cambiar, lo más importante es que sean verdaderos lideres donde vean el dinero público como dinero sagrado, donde no vean la función pública como un medio faciloide en obtener réditos económicos ilegalmente. ¿Por qué los verdaderos lideres no aparecen si existen?