Cartas al Director / 22 de agosto de 2022

Estado sin control

El Estado en control se visualiza como una institución con una constitución y leyes en vigencia, una estructura de gobierno que hace cumplir esas leyes y gobierna para crear un escenario en que la sociedad civil pueda desarrollarse.

Una situación salvaje en que la ley de la selva impera obligó al género humano a crear una institución como la anteriormente detallada; sin embargo, pese a que el Ecuador festeja 200 años de su independencia y una historia en la que por experiencia teóricamente la corrupción, la impunidad, debiera haberse atenuado al mínimo y el buen gobierno incrementado sus capacidades, resulta que seguimos deseando mejores tiempos.

El crimen organizado, el narcotráfico se toman las cárceles y las calles mientras el Gobierno manifiesta estar sin control; en octubre del 2019 casi queman el país y la Asamblea dicta una amnistía a quienes la justicia seguía el debido proceso por estos hechos; y, en junio del 2022, una horda de salvajes se toman el país, especialmente Quito, pisoteando leyes y normas de convivencia, exigiendo que se haga su voluntad.

¿Está el Estado en control o es que los ciudadanos tendremos nuevamente que cerrar los ojos y después del ACUERDO alcanzado, hacer como que esto no ha pasado, volviendo a cumplir nuestras obligaciones hasta que aparezcan nuevos salvajes impertinentes haciéndonos sentir en la más atroz indefensión?

Juan Salomón Villegas Aldás

Las propuestas del nuevo presidente de Colombia

Por su ubicación política y su activa participación en grupos de izquierda, la ciudadanía colombiana esperó preocupada su posesión para que concrete las medidas económicas que pretendía proponer para romper el enorme desequilibrio social, la desocupación y el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos marginales.

Concretamente planteó los siguientes cambios: incrementar el impuesto a la renta a las personas que tengan ingresos mensuales superiores a los USD. 2 320, inclusive los pensionistas del Estado. Establecer un impuesto al patrimonio familiar cuando este sobrepase de los USD 700 000, aclarando que llegaría al 1% cuando sea superior al USD 1,1 millones. Gravar con una contribución especial, no concretada todavía, a la actividad petrolera y a las de explotación de carbón y oro, después de que alcancen su autosuficiencia. Gravar por razones médicas y de protección de la salud de la población las bebidas azucaradas, sea con productos naturales o artificiales. Gravar la explotación y consumo de combustibles de origen fósil para buscar el cambio de la matriz energética a productos no contaminantes.

Las propuestas señaladas en los numerales 1 y 2 coinciden con las propuestas por el Presidente Lasso, con la diferencia que por la oposición de los sectores afectados, inclusive el político, siguen discutiéndose si son o no precedentes, a tal punto que por haber una asambleísta propuesto que se consulte a la Corte Constitucional si la Asamblea puede o no derogar la ley con la cual se los aprobó, terminó destituida. Por este último comentario, más que darme pena de Lasso, me da pena de nuestro país, porque con los asambleístas actuales, en lugar de “salvar” al Ecuador, lo estamos matando.

Iván Escobar Cisneros