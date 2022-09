Cartas al Director / 20 de septiembre de 2022

Disidencia entre el correísmo y el PSC

En política todo vale, hasta se mezclaron el agua con el aceite; los partidos políticos PSC fundado por León Febres Cordero, y su coideario, Jaime Nebot, enemigos acérrimos de Rafael Correa, quien gobernó por 10 años, mas 4 del gobierno de Lenin Moreno que le dejó con la mesa puesta, pero sin vajilla, acabó con 14 años de un desgobierno total, que hasta ahora no logran estabilizar la economía que está al borde del abismo. No entiendo como ahora en la Asamblea Nacional se unieron para censurar a tres vocales del Consejo de la Judicatura, incluyendo a la ex Presidencia del Consejo, y se quedaron con 87, los disidentes de Pachakutik Izquierda Democrática , con este juego político las dos fuerzas políticas intentan tomarse la Justicia ecuatoriana, eso fue los que les unió con saliva al PSC y el Correismo . Los 49 Asambleístas que se abstuvieron pueden ser que cambie la decisión a fin de que se pueda consolidar los 92 que se necesitan para defenestrar a los vocales del Consejo de la Judicatura. Ahora solo queda la reconsideración y así ojalá lleguen a feliz término esta controversia, que hasta había la posibilidad de comprar conciencias como en el pasado.

Luis Mario Contreras

Pasa los años y todo sigue igual

Ya van más de 11 años que viven engañados los moradores de la ciudadela Socio Vivienda. Cerca del subcentro de salud número 1 de Miduvi, existe un terreno baldío amplio, el cual se encuentra despejado, sin embargo, funciona como guarida de los recicladores y de los consumidores de sustancias indebidas. Por parte de las autoridades pasadas y actuales, se llegó a mencionar que se iba realizar un mercado de víveres, con la finalidad de reactivar la económica en el país, sin embargo, la municipalidad de Guayaquil no se hace presente para poner en marcha esta obra, pero si para sacar a los vendedores ambulantes que arman un kiosko improvisado para vender sus productos. Cabe recalcar que, a tres cuadras del terreno vacío, vendedores se han tomado la vereda y parte de la calle para su actividad comercial, por tal motivo se ha podido evidenciar un incremento de accidentes de tránsitos que incluye a peatones.

María Angélica Villacrés

Caos en la metrovía

Lo que comenzó siendo un método de transporte rápido y eficiente se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza que genera malestar e inseguridad a los miles de guayaquileños que usan este servicio cotidianamente. Incansables filas, la gran cantidad de personas en un solo lugar, el calor y la poca afluencia de la metrovía se resume en el día a día de personas que salen de su trabajo a la hora pico. Es imposible viajar tranquilo, a partir de las 4 pm hasta las 7 pm aproximadamente subirse en la metrovía es una odisea en donde los delincuentes son los principales beneficiados. Usuarios llegan a esperar 15 o hasta 30 minutos un autobus, donde las paradas de la Troncal 1 se repletan de personas esperando una unidad vacía, cosa que es casi imposible encontrar, pues cuando pasa una no hay donde poner ni un alfiler. El objetivo del sistema de la metrovía es ofrecer un sistema de calidad en donde nos brinden seguridad, esto es un pedido de parte de todos los usuarios cotidianos de la metrovía para exigir una mayor circulación de unidades en las horas de mayor afluencia de personas.

Víctor Hugo Sacoto Ladines