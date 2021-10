Cartas al director / 20 de octubre del 2021

Temporada alta delincuencial



Gunnar Lundh Iturralde



Entramos a la recta final de fin de año y por consiguiente se activan necesidades extras de complacer a los seres queridos, reducción significativa de empleo por la pandemia financiera y por ende salen a las calles también los delincuentes habituales y no habituales o por temporada navideña. Se recomienda las siguientes precauciones: no portar grandes bolsos o cartera llamativos; no cuente el dinero que le dispensó el cajero automático; evite llamar la atención. Si se sube en un taxi aparentemente confiable, no hable más de la cuenta y envíe por WhatsApp a algún familiar el número de placa de vehículo y su destino. No permita que lleven a otra persona en el camino; si esto ocurre, bájese al vuelo. Si lo asaltan no lo mire a los ojos al delincuente.



Los clonadores o estafadores utilizan gorras y gafas para no ser reconocidos en las cámaras de vigilancia. No utilice los mismos caminos de siempre hacia su casa o trabajo. Si ve a un sospechoso que se le acerca no espere que llegue a su círculo de 10 metros cambie de acera o busque un lugar seguro o salga corriendo. Siempre tenga a la mano USD 10 para obsequiar algo al asaltante esto mitiga que le cacheen toda su ropa o lo golpeen. Aprenda de memoria 2 números telefónicos de emergencia. Si vive solo en su casa o conoce algún familiar que viva solo dejar, siempre una línea fina de arena a la entrada de la casa para estar seguro de que los delincuentes no lo esperan dentro de casa. Evite hacer compras justo en las quincenas. No acepte volantes en las calles puede contener gotas de escopolamina. No acepte gel o alcohol de ningún taxista o gente extraña, puede contener escopolamina.



Si lo secuestran y lo ingresan a la maletera intente patear en los extremos donde están las guías, sector vulnerable para poder pedir auxilio durante el traslado. Si tiene carro o de algún familiar y le dejan una publicidad en el limpia parabrisas, no lo retire hasta llegar a su casa evite tocarlo con los dedos. Desconfiado de las promociones navideñas o retirar los premios en lugares desconocidos. Que de la responsabilidad de cada uno de nosotros se forjará la seguridad ciudadana.

La racionalidad debe prevalecer

Francisco J. Calisto S.

El Ecuador polarizado. El País y su sociedad se ha dejado tomar por la corrupción institucionalizada. Si aceptamos como medida de tendencia y pensamiento de los ecuatorianos a las últimas elecciones, se nota una particularmente dividida casi por la mitad exacta. Una parte defiende los últimos 14 años de gobierno y dice que “no hay pruebas” que demuestren responsabilidad en la corrupción institucionalizada. La otra mitad justifica la decisión de un particular de hacer “con su dinero” lo que él quiera.



Parecería que no es un tema de estricta legalidad sino de ética. Disponer de fondos públicos no es ético y no es ético exportar capitales del país que ayudó a producirlos. Ético es invertir y cuidar el dinero que produce el Estado. Ético es reinvertir lo ganado como privado en el lugar que se produjo. Todo lo demás aparece como mediocres justificaciones de lado y lado. Cuando la ciudadanía empieza a rechazar la corrupción institucionalizada, sea del Estado o de particulares en su selección en las elecciones, entonces el Ecuador tendrá futuro.

Eliminatoria Qatar 2021



Andrés Izurieta Valery

Luego de esta última fecha de eliminatoria rumbo a Qatar 2022, se podría resaltar que el plan de haber jugado en Guayaquil frente a Bolivia y posteriormente con Venezuela en Caracas y finalmente en Barranquilla con Colombia todos en ciudades de clima cálido, arrojó resultados diversos y que hizo que la gente se pregunte mucho el cambio positivo de actitud y forma de juego de nuestro seleccionado. El grupo, una vez en suelo llanero a pesar de perder, le permitió al equipo descanso, concentración y cero distracciones para enfrentar a los cafeteros, todo esto sumado a la gran actuación de ‘Dida’ Domínguez y el VAR que nos ha dejado en 3er puesto de la eliminatoria. Claro que seguimos con la incógnita de saber quién dispuso que Domínguez sea reemplazado para el juego con Venezuela.

Se siguen posteando en redes sociales sobre los intereses de ciertos dirigentes en presionar para que se incluya en la nómina de la Tri a jugadores cuya cotización debe subir una vez sus nombres aparezcan o jueguen en partidos de esta trascendencia. Auguramos que en la próxima fecha, en noviembre, que tampoco será fácil, se manejen las convocatorias con la objetividad de contar con un equipo de jugadores que ya se conocen o nuevos con experiencia internacional como el chico Sarmiento, que causó un grato desempeño y no improvisar a nadie en el arco, pieza clave para estar en Qatar 2022.

Gracias a la Senescyt

Nancy Ochoa Antich

Debo agradecer al señor Secretario de la Senescyt, a quien me dirigí en días pasados a través de diario EL COMERCIO, porque la vereda y el interior del edificio del Ceaaces, ubicado en la calle Whymper, entre las avenidas Orellana y La Coruña, lucen hoy totalmente limpios.



Lo anterior muestra la eficacia que puede tener una publicación en Cartas al Director de diario EL COMERCIO. Desde luego, el éxito obtenido muestra también la apertura de la administración pública, en este caso de laSenescyt, para atender un pedido ciudadano.



Me permito sugerir al actual Gobierno, así como a Municipios y Prefecturas, que no abandonen los inmuebles y espacios públicos: mantenerlos, utilizarlos para fines que con toda seguridad surgen en las administraciones públicas, es menos costoso que reconstruirlos o rehabilitarlos. En este caso, quisiera ver el edificio delCeaaces dedicado a algún propósito útil, para que no continúe su paulatino deterioro.