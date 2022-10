Cartas al Director / 20 de octubre de 2022

Fin del plazo entre el gobierno y los indígenas

Han finalizado los noventa días que se dieron de plazo el Gobierno y los indígenas a fin de llegar a acuerdos en ciertos temas, que, según éstos, habían sido el motivo de sus violentas manifestaciones de junio pasado. Mientras los representas del Ejecutivo manifiestan de que ha habido avances significativos en las mesas de negociación, los indígenas concuerdan a medias con aquellas declaraciones y acusan al Gobierno de no haberles concedido todo lo que ellos pedían, como el aumento del subsidio a los combustibles y control de precios de algunos productos. Y, claro, no descartan paralizar el país de nuevo, que, supongo, no serán pacíficas.

El Gobierno no debió jamás aceptar sentarse a negociar con un solo sector, por respetable que fuera, como el de los indígenas, sino que debió convocar a otros sectores y así sacar un acuerdo que hubiera llevado a ser cumplido por las partes involucradas. Los subsidios a los combustibles, que han servido para enriquecer a los contrabandistas y a los procesadores de coca, deberían estar dirigidos a los sectores que realmente los necesitan, por ejemplo, a los afectados por la pandemia. En esto considero que deberían estar incluidas algunas empresas que, pese a las enormes dificultades que aquello significó, no despidieron a trabajadores y continuaron pagando impuestos. No hay que ser tan cortos de miras y prejuiciosos, como son la izquierda ecuatoriana y los indígenas, que se oponen a que ciertos sectores, como el camaronero y minero, sean beneficiaros de subsidios. Hay que ayudar a esa gente que da trabajo y paga impuestos y trae divisas al país, pero la izquierda y los indígenas ven como sus enemigos a los empresarios exitosos. [FL1] En cuanto al control de precios, aceptar esto es matar a la producción nacional.

Francisco Antonio Llanes Suárez

La muerte de la policía Verónica Songor

El fallecimiento de un ser humano es la noticia más triste que un familiar puede recibir. El caso de la mujer policía fallecida en la ciudad de Guayaquil a manos de la delincuencia es un caso más de la extrema inseguridad que azota al Ecuador. Pero también pone sobre el tapete la formación y capacitación que actualmente tienen las mujeres y hombres policías. Se supone que una mujer o hombre policía al terminar el curso de formación donde reciben instrucción de tiro, defensa personal, derechos humanos, etc., está capacitado para enfrentar a la delincuencia en cualquier provincia del país, pero este último suceso de violencia demuestra que el personal policial no tiene una mentalidad de combate frente a la delincuencia, porque el estar de guardia en un retén policial y en una zona roja no da lugar a que este confiada y durmiendo en horas de servicio, lo cual provocó que perdiera la vida sin disparar un solo tiro y como cualquier ciudadano común y corriente. Los instructores de las Escuelas de formación de policías deberían ser personas prácticas con experiencia en combate que les guste enseñar a los jóvenes aspirantes la forma en que operan las bandas de criminales en el país.

Arturo B. Guevara G.