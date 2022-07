Cartas al Director / 20 de julio de 2022

18 DE JULIO DIA DEL JUBILADO

Dora Lila Gallardo Albán

Cada día hay más desesperanza en nosotros los JUBILADOS. No les interesa en absoluto la situación por la que estamos atravesando; nuestra vida decae, ya no tenemos el aliciente diario de asistir a los talleres en los CAAM en donde lográbamos salud mental y física, sociabilizábamos aprendiendo y enseñando, riendo y llorando juntos cual familia unida. Nos preguntamos porqué no cumplen con el Plan anual de contratación, con todos sus artículos en los que existen claras disposiciones sobre el contrato de instructores para los diferentes talleres; incluso hay valores destinados para ello. ¿En dónde está la falla? ¿Cuál departamento no cumple? ¿Hasta cuándo ese burlan del jubilado?

LIBERTAD DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD

Arturo B. Guevara G.

La mayoría de jóvenes en el Ecuador tienen sueños, metas, ilusiones que una vez terminado el colegio emprenden un nuevo camino hacia el logro de dichas metas. Cuando una persona logra ingresar a la universidad para seguir determinada carrera ese hecho constituye una satisfacción emocional que le brinda un equilibrio en su vida, a pesar que el haber ingresado no significa en muchos casos que lleguen a graduarse; porque en el transcurso de estudio de toda carrera se presentan situaciones ajenas a nuestra voluntad que malogran la culminación con éxito de dicha carrera. Sin embargo, la sensación de fracaso no es la misma que el no poder ingresar. Cuando un bachiller desea ingresar a la universidad y no se lo permiten aduciendo la falta de puntaje en un examen, eso lo desmotiva y le causa una sensación de fracaso, lo cual provoca una inestabilidad emocional. Las autoridades han hecho muy bien al eliminar el examen del Senecyt, y el gobierno ha cumplido lo prometido en campaña.

LA RESACA

Fabiola Carrera Alemán

Después de tanto descalabro con cientos de salvajes y desproporcionados desmanes ocasionados por una horda de supuestos indígenas, liderados, orquestados y guionados por terroristas, narcos y reconocidos agitadores políticos pienso, señor presidente, que se hace necesario re- direccionar la barca en pos de nuevas metas y objetivos, tratando de superar los obstáculos y evitando nuevas confrontaciones, con el fin de llevar a los pasajeros a puerto seguro; bajo la utilización de mecanismos y estrategias tendientes a mantener la paz y mejorar, substancialmente, las condiciones de vida de aquel pueblo que, con fe, optimismo y creyendo fielmente en sus ofertas de campaña, le consignó su voto. Es hora, señor presidente, de tomar las riendas de su mandato, rodearse de buenos, inteligentes y leales asesores (que si los hay), oxigenar su gabinete, depurar la ineficiente y censurada Asamblea y dar un giro completamente nuevo a su administración, tan mal vista y criticada por la gran mayoría de ecuatorianos que, de no ser por el apoyo de todos quienes amamos la libertad y defendemos la democracia, con seguridad, otras habrían sido las circunstancias y diferentes los resultados. Hagamos, entonces, acopio de nuestras fortalezas y luchemos juntos, hombro a hombro, porque esta anómala situación no se repita; solo así estaremos en capacidad de sacar adelante a este hermoso país tan vapuleado y manoseado por las intermitentes fuerzas del mal. ¡VIVA LA PATRIA!