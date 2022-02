Cartas al director / 20 de febrero de 2022

Relaciones exteriores: ¿veleidades o pragmatismo?

César Aurelio Molina Pérez

El ministro Holguín prioriza que el “reto país” es que sea miembro del Consejo de Seguridad de NN.UU.; un connotado ex Embajador señala que dicho ente “no es decisorio”, puesto que los Estados que cuentan con Veto, esto es los cinco miembros permanentes son los que se imponen y “nada cambia”! Me pregunto si resolver la situación económica y social de los 16 millones de ecuatorianos es de mayor prioridad que dar paso al “narcisismo” de un individuo. Ministro es para Ecuador más importante estar representado en el Consejo Económico y Social del organismo, que se preocupa en proponer soluciones a la problemática económica, social, cultural, educativa y sanitaria. Prioritario que el embajador ocupe su tiempo y esfuerzos en trabajar con la “Oficina de NN.UU. de Servicios para Proyectos-UNOPS-”, aquellas necesidades vitales del país en “infraestructura, adquisiciones, gestión de proyectos, gestión financiera y recursos humanos”, que son funciones de dicha Unidad.

Ministro, la “Cooperación para el Desarrollo” con todas las Agencias del sistema de NNUU debe ser labor prioritaria de su Ministerio, pues de esta manera se accede a beneficios sin costo, y garantizado con expertos de alto nivel, y se resuelva los problemas del país! Que se trabaje en la Agenda pertinente y cada embajada la cumpla.

No mientan: El Tejado y otros son bombas de tiempo

Juan Carlos Cobo Rueda

Autoridades, ingenieros y asesores, un concejal dijo que Yunda “había dejado las quebradas para luego”.

¿Primero eran los familiares y los del vóley? ¿Barrera y Rodas dedicados al Metro impuesto? Guarderas recién en el puesto. Sevilla, del Bosque Protector, atención a 19 quebradas con el BID y Moncayo a 5 más. La corrupción de burgomaestres, concejales, constructores y ciudadanos hace que el desfogue del Cotopaxi en los valles, “sea la ciudad”; en la quebrada Carretas las descargas de aguas servidas “ponen en el abismo a más de cien familias”, las canteras matan La Parca, La Marca y Pululahua, etc. ¿Montaña de lodo al Bicentenario, vecinos: 200 volquetas al día? ¿La excusa: lluvias de 75 litros por m2? Quito es enorme, vivo por Las Casas, el día anterior y el 31 solo una llovizna constante, en diciembre fuertes y no pasó nada como en otros inviernos. Aluvión de 1975, hace 20 años por la H. Albornoz y Pinar Alto en 2019: taponamiento por falta de limpieza de basura, escombros, tala de árboles, aguas servidas, construcciones, etc. No se diga el mega aluvión del 31 por La Comuna Alta y Baja, Pambachupa y La Gasca. Arrasando casas, postes, carros, motos, personas, etc. M. A Zurita: “Tragedia que se pudo evitar”. ¿Empleado de Epmaps – quebrada arriba – un posible embalse por derrumbe? ¿De meses o años por miles de toneladas de material que bajó? ¿Obras insuficientes, reservorio-colector (Teleférico), aliviadores, entubación de aguas servidas? “Es profunda y no es fácil ver embalse en formación, pronunciada con piedras volcánicas, casas al borde, etc.” El descuido y el Cambio Climático con lluvias más fuertes, ¿más terror y muerte en 2, 5, 10, 15… años?

Dinero mal invertido

Carlos Aquiles Vicuña

Qué rebeldía, qué desasosiego la iracunda noticia muralista rezago del correísmo. Señora Prefecta, son cuatrocientos ochenta mil dólares piensa invertir en una pintura sin ningún acontecimiento histórico considero una infamia. Desea demostrar un gesto de profunda amistad con su carnal correísta hágalo, (…) pero sin menoscabar los intereses de un pueblo perjudicando con una pintura sin ningún beneficio.

Señora Prefecta, usted mira por su camada, mire por esos niños que durante 14 años les relegaron a la miseria, no vieron jamás por los desamparados. Cuantos seres humanos agobiados por el dolor sucumbieron. Le aconsejo señora Prefecta velar por esos seres que necesitan medicinas para su menos preciada salud, educación, viviendas. Un vivo ejemplo el hospital de Solca, miles de ciudadanos necesitan atención médica mendigan unos centavos para subsistir; especialmente parvulitos inocente que viven con dolor del maldito cáncer. Gaste ese capital en beneficios de los menesterosos que amerita la atención de todos.

La persona

Mario Monteverde

Conceder el estatuto jurídico de persona solo a partir del nacimiento. es tan cómodo para los legisladores como injusto para la humanidad. Tuvo su lógica, decenios atrás, cuando poco se conocía del desarrollo humano en su fase embrionaria. El argumento jurídico que se esgrimía para negar la personalidad al nasciturus, era su falta de identificación. Hoy, los legisladores han de dar un paso más, en la medida en que los embriólogos son ya capaces de identificar plenamente la existencia de un viviente humano desde la fecundación, así como de controlar escrupulosamente su evolución desde la fase de segmentación, formación del blastocisto, implantación, periodo embrionario, fetal, hasta su nacimiento. Por eso, en un Estado de Derecho consolidado, la personalidad de cualquier ‘viviente humano’ no debe otorgarse arbitrariamente, sino más bien reconocerse respetuosamente. Aquí se funda el concepto jurídico de dignidad humana, centro de todas las constituciones avanzadas.