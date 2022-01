Cartas al director / 20 de enero de 2022

Servicio Exterior

En el mundo existen 194 países, para los cuales Ecuador tiene 44 embajadas, 36 consulados y 5 representaciones.

Muchos de estos cargos ocupados por cuotas políticas. Existen representaciones ante el gobierno de Moldavia, Brunei, Antigua y Barbuda, la Santa Sede, Indonesia, Siria, Marruecos…

Nos exprimen con impuestos a la clase media del país, mi pregunta es: ¿Cuánto genera al país la representación diplomática de Qatar o de Ucrania? ¿la de la Santa Sede?. No me vengan con el cuento de “la presencia del Ecuador ante el mundo” porque si van a sacar dinero de nuestros bolsillos para dárselo a viajeros mochileros, entonces supriman muchas de esas representaciones, que no aportan nada a la nación.

En cada país de Europa tenemos representaciones diplomáticas; con las nuevas tecnologías, que hasta permiten estudiar la Universidad a distancia, bastaría una o dos representaciones europeas que se hagan cargo de todo, que trabajen, y que generen rendimientos para el Ecuador. Sr. Lasso, usted no es un advenedizo en la administración, usted sabe y conoce sobre administración por objetivos, ¿están claramente definidos esos objetivos? ¿esos objetivos están enlazados a las metas de la Nación? ¿se están cumpliendo? Si el Servicio Exterior fuera una empresa suya: ¿Cuántas representaciones tuviera alrededor del mundo? No me vengan a decir que las representaciones diplomáticas son un servicio social; tienen que generar un retorno, y usted lo sabe. Reduzca a la mitad el servicio exterior, pero ya.

David Ernesto Ricaurte Vélez

La nueva Reserva Marina de Galápagos

El presidente de la república Guillermo Lasso llegó a las islas Galápagos el jueves 13 de enero de 2022 para firmar (un decreto que delimita) una nueva reserva marina para el cuidado de nuestras especies en el archipiélago. Este acto realizado es muy importante para nuestro país ya que necesitamos preservar a nuestras especies que son unos tesoros irremplazables del océano y gracias nuestro presidente Guillermo Lasso que dio importancia a nuestras islas, su flora y fauna, podemos conservar a nuestros tesoros.

Kimberly Guerra Proaño

Antivirus

El mundo paralizado. Economías a la baja. Miles de millones de insumos. Frasquitos. Agujas. Jeringas. Mascarillas. Pruebas. Desinfectantes. El negocio del siglo. A futuro: Laboratorios narcos. O similares: De políticos corruptos. Terroristas. Virus a pedido. Especialmente elaborados. Vacuna lista. Pánico mundial. Fortunas perversas. Jamás imaginadas. El mundo secuestrado. Chantajeado. Sí. Se puede evitar. Concepto nuevo: Virus biológico. Nos inyectan, en realidad, virus. Aplacados. Domados. Nuestro cuerpo hace el resto. Adoptamos técnica del virus informático. Creamos virus biológico. Muy contagioso. No la vacuna convencional que conocemos. Se libera. Y ya. Se esparce a todo el mundo. Automáticamente. Por contagio. El mecanismo biológico se encarga. Se evita la vacunación a 20 000 millones. Con refuerzos. Por lo menos. Para que se entienda. Un virus bueno. Muy contagioso. Se esparce en poco tiempo.

Rodrigo Arroba Piedra