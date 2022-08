Cartas al Director / 20 de agosto del 2022

“DUDAS SOBRE CIERTAS ACTUACIONES DE LA PRESIDENCIA”

Iván Escobar Cisneros

Era un admirador del Presidente Lasso, por lo cual voté convencido de que su administración iba a ser la mejor de la década, pero me siento frustrado primero por falta de efectividad, quizá por tener poca experiencia política, pero adicionalmente por los “enredos” que con cierta frecuencia sigue descubriendo la prensa. El último es el escándalo suscitado alrededor del nombramiento y posesión del nuevo Superintendente de Bancos, donde después de constar su nombre en la terna presentada por el Presidente Lasso para el trámite respectivo, se quiso, supuestamente, obligarle a que renuncie; pero como el escogido se habría negado a ello, se impide su posesión, solicitando que el Consejo de Participación tramite una nueva terna. Pero la “novela” no termina ahí, pues otro juez ordena su posesión inmediata, apareciendo uno de los asesores de la Presidencia, quien habría amenazado a la persona ya nombrada, por no haber respetado el compromiso acordado. Al momento, se estaría tramitando la selección de un nuevo superintendente y el citado asesor, al ser entrevistado, obviamente, no conoce nada de las conversaciones gravadas. Pero éste no es el único tema obscuro, porque hace poco el Presidente denunció que un grupo de asambleístas de PK habría solicitado algunas prebendas para apoyar el proyecto de ley de inversiones; y, por otra parte, también el Presidente en un “casual contacto” con Xavier Hervas, ex candidato de la ID habría solicitado el apoyo de su partido para el mismo proyecto.

Ambos episodios fueron desmentidos públicamente por los aludidos, lo cual me lleva a dudar de la seriedad con la que está tratándose diferentes asuntos de Estado.

mundial catar 2022

José Monge Padilla

Dentro de los canales de televisión que se presentan en la ciudad, existe uno que es importante por la calidad de sus programas: noticieros, información científica, temas de salud, comentarios deportivos. Por este motivo, es un canal de mi preferencia, lo reconozco. Al relacionar la presente nota con los comentarios deportivos, se debe reconocer que tiene excelentes comentaristas deportivos, especialmente dos, que realizan su trabajo haciendo memoria a sus padres que fueron un verdadero hito en este campo, a finales del siglo pasado. Este canal, a cada instante, promociona el mundial de futbol de Catar 2022, indicando que presentarán los partidos en directo y en forma totalmente gratuita, fabuloso. Pero, recordemos lo que pasó con este canal en las eliminatorias para este mundial, todos los partidos los presentó en diferido, con lo cual la inmensa mayoría de ecuatorianos buscaron otros medios para presenciar en vivo y en directo, si no contaban con los medios económicos suficientes, se conectaban con una emisora deportiva y escuchaban al instante, las incidencias del partido y el resultado final.

El fomentar permanentemente la ilusión de mirar los partidos, especialmente los que disputará Ecuador, genera una gran ilusión. Por favor que no se caiga en el error de las eliminatorias.