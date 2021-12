Cartas al director / 2 de diciembre del 2021

DE OCP Ecuador S.A.

Jorge Pablo Vugdelija, Presidente Ejecutivo

Me dirijo a usted en relación con el artículo de opinión publicado el domingo 28 de noviembre del presente año, titulado “Serpientes y Boas”, escrito por Simón Espinosa Cordero.

Con inmensa preocupación vemos que, desde el título y el tono utilizados, busca generar animadversión hacia la compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A., y se utiliza el espacio en el Diario El Comercio para imputar gravísimas acusaciones a mi representada, afectando la reputación de OCP Ecuador S.A. y en consecuencia la de sus funcionarios y colaboradores. Los hechos ahí descritos son falsos, errados o inexactos, por lo que las conclusiones del artículo se alejan completamente del verdadero actuar de OCP Ecuador S.A. que siempre ha dado cumplimiento cabal a la ley.



Entendemos que los errores de la referida nota de opinión de Simón Espinosa Cordero, a quien respetamos y admiramos como persona y por su trayectoria, se deben atribuir al desconocimiento de los hechos y su valoración jurídica, o como consecuencia de información falsa, errada, o distorsionada probablemente provista por personas interesadas. OCP Ecuador S.A. siempre ha actuado en apego estricto a la ley y ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones durante los más de 18 años que lleva operando en Ecuador.



El reclamo al que se refiere el artículo tiene relación con una controversia de naturaleza tributaria, que la compañía tuvo en el pasado con el Servicio de Rentas Internas, derivada de una errónea interpretación por parte de la autoridad.



Esta disputa con el Estado fue resuelta mediante la aplicación de los procedimientos previstos en la ley, y OCP Ecuador S.A. se acogió al derecho de remisión tributaria establecida en la Ley de Fomento Productivo, Atracción Inversiones y Generación de Empleo, emitida durante el 2018. De esta manera, dicha controversia se dio por terminada, junto con la solución de reclamaciones laborales, ante las instancias competentes y en cumplimiento del marco normativo y la legislación ecuatoriana.



Es mi deber señalar que a partir de la construcción del OCP, OCP Ecuador S.A. ha generado más de 18 mil puestos de trabajo directos e indirectos, contribuyendo al país con el aumento del 30% de la producción petrolera, el transporte y la exportación de más de 1.000 millones de barriles de crudo, la creación de innovadores proyectos que han generado recursos y empleo para el país como el transporte de crudo colombiano a través del Ecuador, que genera más de 2.000 empleos indirectos, y la interconexión de terminales marítimos en Esmeraldas, que abre nuevas oportunidades de comercialización del crudo ecuatoriano.



Adicionalmente, OCP Ecuador S.A. ha llevado a cabo más de 700 proyectos de responsabilidad social ejecutados en salud, educación y productividad, por un monto de 45 millones de dólares en las áreas de influencia del oleoducto.

Esperamos y confiamos que esta aclaración sea adecuadamente reproducida y difundida, con sujeción a la ley, en beneficio de la verdad, puesto que OCP Ecuador S.A. siempre ha actuado y actuará en beneficio del país y de los ecuatorianos.

Responsabilidad de asambleístas

Gustavo Chiriboga Castro

La Asamblea Nacional, como ya lo esperábamos por la composición de sus integrantes, ineptitud e intereses políticos que manejan, no se pronunció sobre la ley tributaria, que con carácter de económico urgente fue remitida por el Presidente de la República y permitieron, con su conducta y quemeimportismo, entre en vigencia por ministerio de la ley, de acuerdo con la disposición constitucional que conocían los asambleístas y, sin embargo, no la analizaron y peor reformaron la referida ley en beneficio del pueblo ecuatoriano, que anhela dejar atrás la afectación económica que sufrió por las cuarentenas obligadas para anular la pandemia del covid-19.



Las maniobras realizadas al interior de la Asamblea por parte de los representantes de UNES y otritos, a mi manera de ver, no responden a pactos, ni acuerdos, están destinados a exacerbar la opinión ciudadana y alimentar el repudio al régimen del Presidente Guillermo Lasso. Cuando las medidas tributarias se apliquen en todos los sectores de la sociedad, de manera principal el impuesto a la renta, y claro, pescar a río revuelto, aupados con las instrucciones que reciben desde el ático en Bélgica, por el prófugo empeñado, a la distancia, en desestabilizar el país, a cualquier precio.

OMC 12 va Conferencia Ministerial

César Aurelio Molina Pérez

El país no ha tenido acceso a las “propuestas” que presentará el Ministro de la Producción, Industrias, Mipymes, Artesanías, Acuacultura, Pesca, Comercio Exterior e Inversiones PIMAAPCEXI, con ocasión de su viaje a Ginebra, a participar en la Décima segunda Conferencia Ministerial de la OMC del 30 de noviembre al 3 de diciembre próximos, y que conocimos por una entrevista realizada en Ecuavisa.



Entre los temas principales a considerar en la mencionada conferencia están: Proyecto de acuerdo sobre subvenciones a la pesca. Negociaciones sobre facilitación de inversiones para el desarrollo. Acuerdo sobre las micro empresas y mipymes entre el ITC y la Organización Mundial del Comercio (OMC), para ampliar las oportunidades comerciales y diversos Proyectos para su recuperación después de la pandemia del covid 19. Puesta en marcha de la Plataforma Trade4MSMEs, para que las micro y mipymes puedan acceder a mercados internacionales.



Los temas citados vienen negociándose, algunos desde hace más de 20 años, y se espera cerrarlos en la reunión ministerial. De allí la importancia en conocer los planteamientos del súper Ministro en cuestión.



Vital la circunstancia del viaje del ministro Prado a Ginebra, para que negocie ante el ITC la necesidad del país para realizar los estudios de la “Demanda potencial para productos y servicios ecuatorianos a los mercados objetivo” de los Acuerdos Comerciales ya finiquitados, así como de los que se realizarán con las diez economías más grandes del mundo.



Debe conocer el principal del PIMAAPCEXI que la Unión Europea (UE), el año pasado destacó a sus expertos para informar al empresariado ecuatoriano sobre las ventajas u oportunidades que se abrió con el Acuerdo Comercial, así como que la grave falencia que determinaron se relaciona a la falta de diversificación de productos y servicios.

Estimo que una adecuada estrategia para la diversificación de exportaciones ecuatorianas está dada en forma técnica en la realización del estudio referido, ya que no es dable que se pierda el 80% de las oportunidades que brindan los Acuerdos comerciales.



El Presidente Lasso ha lanzado al país, a todos los ecuatorianos, a un reto que si no es manejado en forma técnica, esto es con estudios serios sobre la Oferta potencial de los sectores productivos sin excepción, y de la Demanda Potencial para productos y servicios en los países objetivo de los Acuerdos comerciales, las consecuencias pueden ser fatales, como lo han sido sobre todo para el sector agrícola pecuario mexicano y colombiano con el Tratado de Libre comercio con Estados Unidos de América.