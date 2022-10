Cartas al Director / 19 de octubre de 2022

La demografía y el censo de población, vivienda y comunidades

Los cambios demográficos implica desafíos y oportunidades muy relevantes para el Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y que aportan aspectos muy importantes de la realidad socioeconómica y demográfica del país, en sí, la problemática poblacional es objeto para la planificación del desarrollo territorial y resulta un componente básico para la construcción de variables e indicadores en la gestión territorial. El 8vo censo de población, 7mo de vivienda y 1ro de comunidades 2022, plantea saber cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos (…), resultará una fuente de información primaria y estadística muy fundamental que permitirá a la actividad planificadora apoyarse a partir de los resultados exactos, reales y confiables, anticipar futuros escenarios en la evolución de la población y, conforme a los compromisos adquiridos dentro del marco de la Nueva Agenda Urbana, medir los avances en función de los logros obtenidos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los resultados de este proceso cívico – ciudadano, permitirá al gobierno nacional y a los GAD a redefinir políticas públicas y reformular la planificación para el desarrollo y la gestión territorial.

Vicente Mera Molina

Mesas de diálogo

Luego de 90 días de arduo y tensionado trabajo entre representantes del gobierno y dirigentes de las organizaciones indígenas, con la mediación de la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ha llegado a feliz término este proceso con la firma de actas de 218 acuerdos y desacuerdos; siendo el momento apropiado para hacer algunas reflexiones: Lo primero, queda demostrado que si es posible el diálogo, como seres racionales, entre dos grupos opuestos por su representatividad e intereses; que se puede reemplazar el vandalismo y hasta el terrorismo con pérdida de vidas de inocentes y alto costo para el país, con el diálogo frontal y bien intencionado. Segundo, dialogar es ceder y recibir, sin amenazas ni propuestas radicales; Tercero, el tiempo puede haber resultado corto para ciertas temas, tal el caso del subsidio a los combustibles, debe quedar el compromiso de seguir con el diálogo hasta llegar a consensos; Cuarto, es lógico que, especialmente la representación indígena, no esté totalmente satisfecha con los resultados, pero había aspectos que comprometían importantes recursos y no le competía resolver al gobierno sino a otros sectores o funciones, como al sector privado en unos casos o a las funciones Legislativa o Judicial. Qué resta en el futuro: que el gobierno dé inmediata atención a los 218 acuerdos; pero además que se preocupe de resolver otros problemas más graves que los tratados en las mesas que afectan no solo al sector indígena sino a todo el sector rural, como es la desnutrición infantil, la pobreza extrema, la pésima educación, la falta de asistencia médica, la inseguridad. Y al sector indígena que vigilen el cumplimiento de lo acordado para que no queden solo en el papel; pero ante todo que sigan con el diálogo como medio de solución de problemas.

C. Wellington Ríos Villafuerte