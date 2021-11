Cartas al director / 19 de noviembre del 2021

Qatar, un reto alcanzable

Efraín Flores Batallas

El momento que vivimos junto a nuestro combinado de futbol en las eliminatorias mundialistas nos hace soñar, pero a la vez nos invita a reflexionar y vislumbrar las reales posibilidades de llegar a Qatar. Hasta el momento, lo hecho por los muchachos más los resultados de terceros que nos han favorecido, permiten mantener un tercer puesto expectante, la meta casi cumplida, pero que amerita un análisis.



El técnico, a pesar de las varias equivocaciones (ensayos) demostradas a lo largo de la competencia, ha logrado consolidar una plantilla base y contar con alternantes que no desentonan.



Tenemos un equipo joven que promete y varios elementos “viejos”, con sobrada experiencia en estas lides.

Hoy más que nunca se requiere la colaboración patriótica de los dirigentes de los clubs profesionales ecuatorianos, cuya postura deberá ser priorizar la Selección.



El cuerpo técnico debe preocuparse de la parte conductual de varios de los jugadores, especialmente de los más jóvenes, quienes por su inexperiencia, se pueden marear antes de que se cumpla el objetivo.



La FEF debe mantener la decisión de seguir jugando en Quito y no escuchar las voces de algunos personajes cuya insistencia de jugar en el puerto es evidente. No se trata de Quito, Guayaquil, Cuenca o Naranjal, se trata del país.



Los partidos que nos faltan por jugar, por donde se los vea, ninguno es fácil. Brasil (ya clasificado), podría venir en enero con plantilla alterna, sin embargo, cuenta con cracks a nivel mundial y hay que superarlo (difícil, pero no imposible). Perú, aún patalea por meterse entre los cinco primeros y contra nosotros intentará sumar. Paraguay (otrora poderoso), en Asunción nos puede hacer la vida imposible, pero hay que jugarlo con inteligencia y con eso que ponen las gallinas; y, finalmente Argentina, prácticamente clasificada, vendrá a Quito a querer ratificar su supremacía; sin embargo, tenemos que cerrar con broche de oro un proceso atípico por el tema pandemia, pero favorable para nuestras aspiraciones.



El entrenador a esta fecha conoce a ciencia cierta con lo que cuenta, ha demostrado que sabe ubicar las piezas adecuadamente según el rival de turno, de ahí que lo actuado en Barranquilla frente a Colombia y contra Chile en el estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago, lo avalan.



Como se puede apreciar, el reto está planteado y es factible cumplirlo, más aun sabiendo que el equipo cuenta con el respaldo de 17 millones de ecuatorianos, quienes queremos verlos y alentarlos en la próxima cita mundialista.

Estado Laico por favor

Armando Mauricio Sevilla Cajiao

En días pasados fue publicada una carta en El Comercio por un Sr. Valdivieso Anda, donde pretende insinuar grotescamente violentar el Laicismo, con una alusión a que un rito tipo religioso particular de una imagen de yeso con ropas, sea tratado como constitucional y fuente de turismo rupestre a Loja. La Declaración de derechos humanos en su Art 18 dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión…”, mediante SUS particulares creencias no pueden obligar ni legal ni constitucionalmente al Estado, a imponer al resto de la población participar de sus miedos, ritos y esoterismos de siglos pre ilustración. El Laicismo es claro y tajante “de aquí no pasarás”, aunque TÚ tengas creencias martilladas en el cerebelo, el Estado (que representa a TODOS) no tiene porqué inducir a nadie a ser parte de rituales. La RAE dice: “Laicismo.- 1. m. Independencia del individuo o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa. 2. m. Condición de laico (independiente de cualquier confesión religiosa). Señor Valdivieso su propuesta es un atentado retardatario y oscurantista. Ecuador ya es hora de sacudirse de estos pujos atentatorios al sentido común.

Nuevo delito

Carlos Cortaza Vinueza

Sobre la publicación referente a la oferta del gobierno de crear un nuevo delito llamado “autoría por dominio de organización”, es necesario aclararle al lector que debe ser un error de asesores, pues no configura un delito por sí solo, sino una forma de participación que ya está contemplada en legislación penal vigente. La “Teoría del dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder” fue creada en 1963 por el profesor alemán Claus Roxin y trata sobre la forma de responsabilizar por “autoría mediata” al “sujeto de atrás”, esto es a quien no ejecuta la infracción sino que la ordena, como por ejemplo, en quienes participaron en el holocausto judío sin realizar ninguna acción material, o quienes ordenaban asesinatos con sicarios menores de edad en la época oscura de Medellín.

En Ecuador, como pasa siempre, se desnaturalizó totalmente tratando de usarla en el caso Sobornos y otros, aunque su creador siempre dijo que es inaplicable al poder público porque se entiende que el funcionario actúa legitimado por el voto y la ley. Su mal proceder es una defraudación a sus funciones y se sanciona con delitos contra la administración pública, en los cuales también responde el autor intelectual.



Lo que sí se debería reformar es la institución de la legítima defensa propia y de terceros para la fuerza pública, de tal forma que la acción protectiva sea rápida y eficaz, y no casi que sometida a un trámite burocrático.

“Comisión de la conmoción”



Guillermo Pérez de Castro

Los conmocionados miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, que bien podría llamarse Comisión de la Conmoción o de Asuntos Conmociónales, ha emitido un informe sobre el tema de los Pandora Papers que no ha logrado conmocionar a nadie, excepto a los mismos informantes. Actuar sin tener la debida competencia los convierte en unos incompetentes, jurídicamente hablando; sin entrar a analizar las habilidades, destrezas, aptitudes y capacidades que tengan cada uno.



El mencionado informe no ha conseguido la intencionalidad con la que fue emitido (la conmoción), pero seguramente logra satisfacer el odio, aborrecimiento y antipatía de los fanáticos correístas con todo lo relacionado con el buen proceder en el ámbito público.



¿Por qué en su debido momento la Comisión de Fiscalización no reclamó la competencia, la misma que ha formulado un dictamen totalmente contrario al generado por la “Comisión de la Conmoción”? ¿Acaso festinar los procedimientos y competencias es común en la Asamblea?



Son interrogantes que merecen una respuesta por asambleístas que no estén conmocionados.

Tierra de nadie

Eduardo Proaño Paredes

El barbarismo de las cárceles le explotó en la cara al Presidente Lasso. Pero él no tiene la culpa de este grave problema.

Tenemos que recordar, los catorce años de ‘hagan lo que les dé la gana’ en todas las cárceles del país, esto propició que tomara inmensa fuerza el poder que hoy tienen los PPL.



Es una obligación moral de las autoridades pedir y exigir muchas cuentas a los ex ministros de Gobierno y directores de SNAI, ellos permitieron todos esos privilegios y nada de control dentro de las cárceles.



Señores de la Fiscalía, Contraloría, asambleístas, llamen a todos estos servidores públicos que traicionaron la confianza de todos los buenos ecuatorianos y no cumplieron para nada su trabajo, recibieron su sueldo y no se que “privilegios” más. Fueron alfombra de delincuentes que están en las cárceles y no tienen ningún respeto por la vida humana. Tanta masacre nos demuestra todo esto. Quedando a nivel internacional como un país de bárbaros en donde manda e impera la delincuencia. Todo el esfuerzo del gobierno por traer inversiones extranjeras se frena o se caen al ver este salvajismo humano.