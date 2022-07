Cartas al Director / 19 de julio de 2022

Examen Senescyt

Alejandro Javier Celi Sandoya

Eliminado el examen de la Senescyt, varias dudas aterrizan sobre las personas que desean ingresar a la universidad. Saray es una chica guayaquileña que sacó un alto puntaje en el examen con infinitos deseos de estudiar leyes; sin embargo, no le alcanzó cupo para ninguna universidad pública de Guayaquil. Y en su desesperación por no quedarse sin estudiar, ingresó a la carrera de Ingenieria civil en una universidad de Manabí. Pero en los últimos años se volvió una rutina obstinadamente pedir, suplicar y hasta orar por un cupo en la universidad. La demografíaha cambiado en los últimos años, convirtiéndose en una característica el auge de personas que aspiran un título universitario. Se volverá a ejercer la metodología de hace varios años, cada universidad se encargará de regular el ingreso a su institución, y con la actual decisión muchos se preguntarán ¿será más accesible obtener un cupo a la universidad? Hay que recordar que muchos jóvenes tuvieron esas ganas de estudiar su carrera deseada, de soñar, de ir hacia la inmensidad, pero quedó un vacío, una soledad, para los que no pudieron alcanzar un cupo. Adquirir nuevos conocimientos, ampliar horizontes personales y profesionales ayudan a formar una mejor sociedad. Existen otros factores, como el presupuesto del estado y, sobre todo, si las universidades publicas cubren la demanda de estudiantes interesados en ingresar a las diferentes instituciones públicas. Eso se podrá ver claramente en el próximo ciclo, donde se demostrará si realmente funciona la ausencia del examen de la Senescyt; un comunicado del presidente que se dio a conocer hoy 14 julio, pero cuya decisión fue tomada hace ya varios meses atrás.

BOLÍVAR Y SAN MARTÍN

Wilson Germán Velástegui Muñoz

A fin de ponerse de acuerdo sobre el tipo de gobierno que tendrían los nuevos estados, San Martín y Bolívar acordaron tener una conferencia en Guayaquil. San Martín abogaba por una Monarquía Constitucional; Bolivar en cambio era partidario de una República Democrática. Cuando San Martín llegó a Guayaquil el 26 de Julio de 1822, fue recibido con un cordial y contundente saludo; “Bienvenido a territorio colombiano”. Al oírla comprendió que uno de los objetivos de su viaje se había desvanecido, pues Bolívar dos semanas antes había anexado “Guayaquil y su Provincia” a la República de Colombia. Otro objetivo de San Martín era obtener la cooperación militar colombiana para su campaña de Independencia del Perú y celebrar con Bolívar un tratado de Alianza como el que había celebrado con Chile. Bolívar solo le ofreció ayudar con la división que estaba acantonada en Guayaquil, que era de 1 800 hombres. Pero para San Martín eso era insuficiente y partió para Lima en la madrugada del 28 de julio, sin haber logrado ninguno de sus objetivos, Crecimos con la creencia de que lo que conversaron los Libertadores es un secreto. No es así, pues Bolívar informó muy detalladamente al gobierno colombiano de su reunión con San Martín. También se conoce lo tratado en la entrevista, porque Bolívar ordenó al general José Gabriel Pérez, quien era su secretario general para la campaña del sur, escribir una carta al general Antonio José de Sucre contándole en detalle lo tratado. Esta carta estuvo extraviada casi 200 años, pero fue encontrada casualmente en el 2013, en el Archivo General de Ecuador en Quito. Había sido mal archivada.