Cartas al director / 19 de enero de 2022

Señor General-Señor Juez

Un gobierno extranjero nos tiene que dar un sacudón para que despierten las autoridades y dejen de hacerse los desentendidos, del secreto a voces de actividades y enriquecimiento de ciertos generales, nada más y nada menos de la Policía y de ciertos jueces de nuestras cortes. Casi todos nos preguntábamos la opulencia con la que viven algunos policías, no solo generales y algunos jueces, no solo de la Corte Suprema. Con un sueldo estimo yo, debe estar bordeando los 5 a 6 mil dólares. Nos preguntábamos han sido “súper pilas”, para un negocio que les da otro buen ingreso (…).

¿Dónde están las autoridades de control, Asuntos internos, la gente de la Judicaturas, inclusive inteligencia del gobierno y policía? Al no hacer nada se convierten en cómplices. Esto no es de este momento, esto es desde hace “fuu”. Estas y otras autoridades se hacen los que piden a la embajada de EE.UU., los nombres, jamás les van a dar. Pero hay otros mecanismos para saber a quiénes les retiraron (las visas), no se hagan los inocentes. No es que este retiro sea un sinónimo de culpabilidad, pero cuando el río suena… Despierten autoridades. Estamos hartos de la corrupción.

Eduardo Proaño P.

Acometida delincuencial

Sorprendente por decir lo menos, el aumento delincuencial en el Ecuador. La televisión nos transmite videos en los que se aprecian una serie de artimañas que los hampones emplean para cometer sus fechorías y cómo las víctimas crecen día a día. Varios expertos en temas de índole social indican que una de las causas para que esta arremetida haya crecido es la falta de empleo. Nadie discute esta afirmación, pero desde ningún punto de vista justifica lo actuado por los hampones; de ahí que, es de ponderar como ciudadanos honrados y sus familias, sin embargo de la falta de fuentes de trabajo, se ganan el sustento diario en las calles, jugándose incluso la vida, pero seguros que lo poco que ganan es producto de un trabajo honesto digno de mencionarse.

Por tanto, quedan dos tareas pendientes e inaplazables: generar empleo a través de la empresa privada fundamentalmente y cortar de raíz la acometida delincuencial. Señor presidente Lasso, ¡usted tiene la palabra!

Efraín Armando Flores Batallas

Comentario

Ocasión para iniciar el nuevo giro en las relaciones comerciales por medio de Acuerdos de Cooperación/Asociación. Esperamos que el Memorando de Entendimiento contenga políticas de: cielos abiertos y trafico aéreo de personas y carga. En especial para las 1140 parroquias rurales, infraestructura: básica: agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental y salud preventiva; Red eléctrica y conectividad; Redes de regadío, acopio, silos, transporte y comercialización agrícola- pecuaria; Flota pesquera artesanal, puertos pesqueros para micro y mipymes; astilleros; Red de acuacultura. Red de carreteras y caminos vecinales. Red nacional de ferrocarril eléctrico de pasajeros y carga. Carta de Intención para adhesión al Acuerdo de Asociación de Economía Digital. Acuerdos de Cooperación con el Centro de Operaciones del Foro Mundial DEPA. Estudio de la demanda potencial para productos y servicios del país hacia China. Cooperación con Universidades-Politécnicas en innovación, ciencia y tecnología, etc. ¡El cambio es ahora, mañana será demasiado tarde!

César Aurelio Molina Pérez