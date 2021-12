Cartas al director / 19 de diciembre del 2021

Navidad y Fin de año: Tiempos de reflexión

Eduardo E. Jiménez

¿De qué manera podemos autoanalizar nuestro obrar en el presente año 2021?

¿Dimos todo para con los demás? Cuando llega diciembre, todo el mundo se detiene porque las personas dejan de lado sus ocupaciones por reunirse entre familiares y amistades, la oportunidad de brindarse a los demás y olvidarse de sí mismo.

Es la conmemoración del natalicio de quien viniera a este mundo a salvar, a recuperar a quienes se pierden, a perdonar y por sobre todo a dejar claro que lo más importante es amar.

¿Estamos conscientes que el espíritu navideño debe primar por sobre los regalos materiales? Por ello dar el corazón, el alma y la vida a quien amamos es el mejor regalo que podemos hacer en Navidad.

Acordándonos de los demás y olvidándonos de nosotros mismos. Haciendo una obra bien intencionada por amor. Y celebrando la aparición de Cristo como hijo de Dios, Salvador del Universo. Es la verdadera celebración histórica que debe sustituir a un producto creado por la sociedad de consumo, para gastar y quedarse endeudado por un tiempo. Sería dable que en esta época del año, nos acordemos de los demás.

Nuevo Director de Salud del IESS

Pablo Izquierdo Pinos

A siete meses de iniciado el Gobierno del presidente Lasso, parece que el IESS retoma el camino correcto al nombrar como Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar al Dr. Hugo Romo Castillo. Es sin lugar a dudas la función más técnica, estratégica y sensible en la gestión del IESS, pues además de administrar el Seguro General de Salud es el que diseña las políticas sanitarias de la seguridad social y entre otras cosas es el responsable del abastecimiento y control de las unidades hospitalarias y sus efectores externos.

El Dr. Romo Castillo, un profesional muy respetado en los círculos médicos y académicos es un estudioso de la salud pública, experto en investigación científica médica, farmacología y medicina crítica, con una muy buena formación en el exterior. Se ha desempeñado como Director Médico del Hospital “Andrade Marín”. Su sola presencia garantiza probidad y manejo ético del patrimonio de los afiliados. A los tiempos una persona seria y honorable del que estamos seguros nombrará a Gerentes, Directores Médicos y Administrativos, no a sus amigos o por compromisos, sino a profesionales con experiencia, conocimiento y por sobre todo honestos y transparentes como él.

Si el país contará con gerentes y directores hospitalarios de la calidad ética y moral del nuevo Director de Salud del IESS, los afiliados estaremos seguros que no se repetirán los atracos y la corrupción de Ramiro González, Richard Espinosa y las mafias del reparto hospitalario que por ahí aún persisten.

Que la presencia de profesionales valiosos como este sea una esperanza para mejorar la precaria situación de las unidades y la prestación de los servicios de salud en el IESS.

Legal, injusto, y sin rumbo

Mario Andrade Trujillo

La libertad del señor Rivera tío del señor Glas, según la opinión de varios juristas, son legales. Sin embargo, son injustas. Resulta que ser corrupto es la mejor profesión: Vasta pasar cuatro o cinco años preso, para salir a disfrutar de riquezas mal habidas, que afectan la educación, salud, seguridad y muchos otros.

Un empleado se jubila después de trabajar más de 30 años, y recibe una pensión que le alcanza, con mucha austeridad, para sobrevivir, eso si no tiene enfermedades que le comen lo poco que recibe. Lo más preocupante es que ningún organismo con iniciativa legislativa, propone cambios a esas normas nocivas, porque sin duda les protege frente a sus expectativas. En ese entorno, el Ejecutivo crea una Comisión Nacional Anticorrupción para emitir políticas públicas, sin atacar de frente la recuperación de los recursos saqueados al pueblo ecuatoriano. Para emitir políticas no se requiere de una Comisión. Los ecuatorianos queremos hechos, no más promesas. Las comisiones que han funcionado con apoyo de la ONU y la OEA en Guatemala y Honduras no sustituyeron a los organismos constitucionalmente creados para controlar, investigar y administrar justicia: Simplemente asesoraron a las fiscalías, sin ninguna interferencia. No es verdad que afectan la soberanía nacional. Pido revisar las leyes penales vigentes y que, en lugar de la Comisión, se contrate o se reciba el apoyo internacional para asesorar a la Fiscalía general, en la investigación de complejos delitos contra los recursos públicos.

¿Coincidencia?

David Ernesto Ricaurte Vélez

Época de la III Duma, Georgia, Imperio Zarista: conflicto entre los trabajadores petroleros y los dueños; estos últimos convocan a una reunión a los líderes sindicales para llegar a un acuerdo, a lo cual Iosef Stalín, en ese momento todavía un agitador, se opuso tenazmente, vociferando que en la mencionada reunión deberían participar todos los obreros petroleros y no solo los líderes (las ya conocidas expresiones que los dirigentes iban a ser manipulados, que los principales interesados eran los obreros, que los representantes empresariales eran mañosos, etc.)… ¿No les parece que existe mucha similitud entre esta estrategia política y las exigencias solicitadas por líderes locales para participar en reuniones con el gobierno?. Tengo la impresión que estos líderes han sido preparados, formados, instruidos, capacitados en la ideología estalinista.

Considero que es necesario conocer la historia para evitar repetirla, y esta me dice que luego de esas demostraciones de democracia, igualdad, participación, camaradería, por parte del Stalin revolucionario, se terminó en la pérdida absoluta de las libertades civiles y participación del pueblo ruso, cuando los bolcheviques, Lenín, Stalin, llegaron al poder (incluyendo todo el dolor causado a millones de seres humanos). Debemos ser muy cautos para no caer seducidos con cantos de sirenas.