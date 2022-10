Cartas al Director / 18 de octubre de 2022

La educación en el país

El acceso a internet en las zonas rurales en el país llega apenas al 34,7%, en las urbanas a un 61,7% y otros al 3,6%. No existen suficientes escuelas y las que hay están a distancias muy largas, lo que ocasiona deserción por falta de transporte. Por lo general son unidocentes y no tienen infraestructura que incluya, instalaciones de internet, material didáctico necesario para que se acerquen a los planes y pénsum de materias básicas del país, se necesitan tabletas o pequeñas computadoras para que los alumnos puedan comunicarse con los profesores y compañeros y así poder cerrar el círculo de educación con teletrabajo. La mayoría de estos centros carecen de agua potable, lavabos, etc. , lo más importante; registro de profesores preparados para manejar las carencias propias del campo, visitas continuas de personal de salud con medicamentos preventivos, acompañados de nutricionistas con alimentos básicos para contrarrestar el alto grado de desnutrición que existe en estas zonas. En el país no se ha visto un plan de educación que llegue a conformar una administración programada, que se proyecte y refuerce las políticas de emprendimiento, creación de empleo, artísticas, expansión de artesanías y turísticas, Tampoco un plan de estudios que prepare a los alumnos para que la brecha de estudios entre las universidades y los colegios, tenga una educación más fluida, con el fin de que menos estudiantes se queden en el trayecto de sus aspiraciones vocacionales, especial atención se debe brindar; en tecnología actualizada, ciencias de computación, administración de pequeños negocios, actividades manuales, así como el emprendimiento sano que prime la calidad en una competencia llena de principios y valores éticos.

Julio César Palacio Barberán

Zootecnia ¿la carrera que desaparecerá en el futuro?

La ganadería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, desde sus inicios cuando el hombre dejó de ser un cazador-recolector, comenzó a establecerse y a domesticar plantas y animales; a lo largo de la historia la ganadería ha jugado un papel fundamental en la actividad del hombre. El aprovechamiento de los animales para el consumo de carne y leche es primordial para la correcta nutrición humana, pero esta actividad tal y como la hemos conocido hasta ahora tiende a desaparecer en el futuro por diversas razones, entre ellas por la liberación de gas metano a través de las heces del ganado vacuno, gas contribuyente del efecto invernadero, aumento en la dieta de mayor cantidad de vegetales para una mejor salud, sensibilidad animal por aumento de más personas vinculándose al vegetarianismo y veganismo, y decretos de ciertos gobiernos de prohibir el consumo de carne por razones religiosas, como es el caso de Benarés, una ciudad en la India en la cual se prohibió la venta y el consumo de carne a 250 metros de todos los templos y sitios históricos de Benarés, todo ello contribuye a que el futuro de la ganadería se encamine a desaparecer. Como no era de esperarse la alternativa a la ganadería para el consumo de carne ya está presente con la carne artificial creada en laboratorio a partir de células madres extraídas de animales junto a otros elementos, si bien la carne artificial se encuentra en sus inicios, hay muchas expectativas de mejora en el futuro en varias características tanto en sabor y textura.

Carlos Alvarado