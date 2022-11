Cartas al Director / 18 de noviembre de 2022

Asunto: Cuando reaccionará la población ????

Llevamos dos años en un gobierno sin rumbo, sin, timón, que por un lado pide ayuda a USA para la lucha contra el narcotráfico y por otro acepta la agenda marxista de la Conaie? Y se alinea con China cuando el Presidente Biden pidió no tener nexos con este gobierno. Falta política exterior coherente pues el Canciller, aunque es una buena persona, no tiene experiencia ni tampoco el equipo de gobierno. En el plano económico, no ejecutan el presupuesto mientras somos de los países con mayor desnutrición infantil del continente, y con seis millones de desempleados , y a la vez con carteles de México , operando en La costa donde el gobierno ya perdió el control y la gente vive en pánico, y así lo constate en Guayaquil. En el plano comercial si existe gente capacitada como Prado, y Legarda, pero con una agenda imposible de cumplír, 10 tratados en dos años ? Sin apoyo de la asamblea ? Con la Conaie? Sin avances con USA? Y no es culpa del equipo, sino de los obstáculos políticos del gobierno, además les queda poco tiempo y hay que priorizar. Sobre la consulta, la gente no está informada, y seguramente votará en contra con tal de tener un rumbo, un gobierno que informe, que tenga planificación, que tenga ideología y de prioridad a los temas básicos: seguridad, nutrición, salud, educación. Finalmente, la gente común capaz no tiene oportunidad en el gobierno, solo los de, círculo, te excluyen , y se podría tener un gabinete de concentración que saque al Ecuador de esta situación desesperante . Presidente, escuche, de oportunidad a otros capaces no a un señor que solo repartió comida en la Plaza Grande y ahora se va al Mundial de Fútbol.

Verónica Mora Altamirano

POLÍTICA VS. CULTURA

En estos agitados y bulliciosos días de campañas electorales, saturados de fandangos, discursos y consabidas ofertas de campaña, como un refrescante paliativo y un oportuno remanso de paz, se dio en nuestro país una muy grata e interesante actividad artístico-literaria que, sin duda, vino a tranquilizar nuestro acongojado espíritu en esta estruendosa época electorera. Lo lamentable es la escasa o casi nula publicidad e importancia que, en nuestro país, se da a este tipo de eventos culturales que, en este caso y gracias a la ejecutoriedad de sus organizadores, contó con la presencia de distinguidos poetas, artistas y más personalidades tanto nacionales como extranjeras. Cabe señalar que, pese a la falta de publicidad, el “Congreso Mundial de Poetas” cuya sede fue la hermosa Ciudad de Manta, tuvo un éxito inesperado; asistieron alrededor de 100 poetas de todas las latitudes. Cabe destacar la presencia de Ernesto Kaham premio Nobel de la Paz quien dio relevancia a esta intensa jornada cultural. No faltaron importantes autoridades de la Ciudad de Manta, sede y anfitriona de tan magno Evento. En nuestro periplo recorrimos las ciudades de Manta, Chone y Bahía compartiendo poesía, charlas y foros estudiantiles en decenas de instituciones educativas. A los poetas ecuatorianos no nos cabe sino el agradecimiento profundo por esta cálida acogida de los ciudadanos mantenses; aunque nos queda latente la preocupación por la falta de promoción, publicidad y cobertura a estos Actos culturales que, a no dudarlo, constituyen un incentivo para quienes nos encontramos involucrados en la cultura, además de constituirse en un motivo de sano orgullo para todos los ecuatorianos.

Fabiola Carrera Alemán