Cartas al director / 18 de noviembre del 2021

Sobre la masacre carcelaria

Mentor Alberto Tapia Verdezoto

Frente a la masacre carcelaria que viene dándose en Ecuador, puntualmente en la Penitenciaría del Litoral, por un elemental principio de humanidad, quienes cumplimos funciones relacionadas con los privados de la libertad hagámoslo con diligencia y oportunidad: los Judiciales resolviendo los trámites de nuestra competencia, Fiscalía con prontitud ubique y procese a los responsables de las masacres, a los que suministran las armas y a quienes permiten el ingreso.



Es necesario puntualizar que por mandato legal es el Estado a través de la Función Ejecutiva, el responsable del sistema penitenciario precautelando la vida y la integridad de los privados de la libertad, mientras que a la Función Judicial le corresponde el control y la supervisión de las acciones. Sin embargo, se puede sostener que el Estado ha entregado su deber de controlador del sistema penitenciario, en beneficio de las bandas criminales.



Se puede sostener que las masacres tuvieron inicialmente su expresión visible en la disputa del control de las cárceles para llegar a una suerte de guerra de supremacía, más allá del simplismo del hacinamiento y la prisión preventiva como motivantes fundamentales de este problema, como algunas autoridades vienen sosteniendo. Es necesario puntualizar también que no solo son las bandas delictivas de los privados de la libertad los protagonistas de estos crímenes: nada se dice todavía de las manos ocultas que suministran el armamento (fusiles, metralletas, pistolas, explosivos), de los que ingresan las armas y de los que permiten el ingreso (esto último solo es posible al menos con la anuencia de los encargados del control en el ingreso a las cárceles: Guías Penitenciarios y Policía). ¿Qué ha investigado la Fiscalía al respecto? El ingreso de armas a un recinto carcelario es un delito autónomo que debe ser investigado independientemente.



Es necesario solicitar a la Fiscalía que profundice la investigación sobre el origen del armamento y del ingreso a los recintos carcelarios, identificando a los autores directos y mediatos como a sus cómplices; entonces se podrá develar con precisión la trama y sus motivaciones. Considero oportuno también sugerir al señor Presidente de la República que conforme con urgencia una comisión de criminólogos independientes (no políticos ni Policías), para que elaboren un diagnóstico del origen y causas de los hechos, diseñen un Plan emergente para retomar el control y el orden en las cárceles que sería la primera acción prioritaria a emprender, para que a corto y mediano plazo se garantice un sistema carcelario que respete los derechos básicos de los reclusos (al menos la vida y seguridad).

Traiciones a Cuba

Fermín Espinosa Romeo

En su corta historia, Cuba ha sido varias veces víctima de quienes juraron defender su libertad. El primero, el militar Fulgencio Batista, elegido primero por voto popular y después golpista. El segundo, Castro, que derrotó al Batista golpista y prometió librarla del imperialismo de EE.UU., para entregarla después ante el de la URSS, hasta el punto de casi provocar una guerra mundial con la crisis de los misiles, manteniendo su régimen una de las más largas y feroces dictadura, fusilando incluso a quienes querían huir del país.



Ahora, tras 63 años, ha surgido un nuevo movimiento liberador, pero, novatos, sus promotores han adoptado una táctica suicida: la de manifestarse individualmente, con traje blanco, (hasta las Damas de Blanco iban juntas), por lo que, como es lógico, quienes han salido a la calle han sido detenido sin problemas ni repercusión política.



Peor aún: se ha dado la traición por el jefe más sonado, actor o cobarde payaso, Junior García, que hizo a última hora una traidora declaración desactivadora de la protesta, que en vano el grupo promotor intentó afirmar que no era tal. De hecho, ni él, (por “un dolor de cabeza” osó declarar un familiar suyo), ni otros promotores salieron de casa para ser apresados y denunciar así la dictadura del régimen que, como es lógico, sí los ha detenido, ya deshonrados. Esperemos que, tras este duro pero esperable fracaso, perdida esta primera batalla, acaben ganando pronto la guerra contra los máximos traidores a su patria nuestros hermanos cubanos.

Pidamos con criterio

Marco A. Zurita Ríos

Mientras Gobierno y oposición pierden el tiempo en peleas ideológicas so pretexto del sube y baja del precio de los combustibles, el pueblo verdaderamente interesado está en otro mundo, alucinado con la droga más dañina que la H, el consumismo. Comprador compulsivo desea que los precios bajen a lo que dé lugar, coyuntura a la que dan buen uso la Conaie, FUT, transportistas y otras organizaciones sociales. Ecuatorianos, estamos en una verdadera encrucijada: ¿buscamos una seuda comodidad ahora y dejamos hambre y desnutrición para nuestro hijos y nietos? O, ¿nos sacrificamos un poco ahora para que mañana nuestros descendientes tengan una mejor vida?; en nuestras manos está la decisión. Para orientar, permítanme hacer el siguiente análisis.



El tema de conflicto es el Transporte, puede ser aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, para el análisis escogemos, el transporte terrestre. Según la estadística de 2019 del INEC, la cantidad de vehículos que usan diésel son 379 516 unidades, gasolina 1 998 217, el consumo es 3 891 millones gal/año y 10 497 millones gal/año respectivamente. Si, el precio del diésel es 1,90 USD/gal (decreto del gobierno), el ingreso al Fisco es de 7 393 millones USD/año; si es, 1,5 USD/gal (pedido Conaie) el ingreso es de 5 836 millones USD/año, la diferencia en contra del Fisco es 1 556 millones USD/año; igual, si el precio de la gasolina extra es 2,55 USD/gal (decreto Gobierno), el ingreso al Fisco es

26 767 millones USD/año, si es, 2,1 USD/gal (pedido Conaie) es 22 043 millones USD/año, la diferencia en contra del Fisco es 4 724 millones USD/año. Luego, el Estado (pueblo ecuatoriano) tendría un déficit de 6 288 millones USD/año.



Cantidad importante que para suplir, el Gobierno debe hacer otro préstamo, los protestantes profesionales (dirigentes Conaie, FUT, Transportistas, etc.) que ahora mismo exigen prepotentes con palo de ciego bajar el precio de los combustibles, deberían retractarse y pedir al Gobierno orientar en beneficio de sus bases como: capacitar a la clase del volante en el tema de economía empresarial para que se identifique la verdadera causa de su penuria económica (no es el alza del precio de los combustibles); capacitación permanente a los trabajadores para incrementar la productividad y tengan derecho a pedir mejor salario; pero sobre todo al sector indígena, para salud (bajar la desnutrición infantil), educación (escuelas y colegios rurales de calidad), préstamos baratos y asistencia técnica en la agricultura y ganadería (no bonos ni condonación de deuda); para el pueblo en general (viviendas de interés social). Compatriotas pidamos con criterio.

Honor Matilde

Gladys María Llanos Vega de Ordóñez

El maestro Dr. Rodrigo Fierro en su artículo Matilde protagonista de hazañas, “Por definir nuestra identidad. Pionera por el sufragio femenino, culta, escribía bien, su poesía se conmueve ante los misterios de Dios, la naturaleza y el corazón. Fue Vicepresidenta de la Casa Benjamín Carrión. Ejerció con profesionalismo. Mujer de armas tomar, en pro de conocimientos; en 1949 va a Buenos Aires a estudiar Nutrición y Dietética. Fundó familia con el Abogado Procel y tuvieron dos hijos, madre ejemplar, esposa y trabajadora incansable”.



Dice Gregorio Marañón: “en el éxito o el fracaso de un hombre se halla una mujer”. En el éxito de Plutarco Naranjo, Enriqueta Banda; de Marcelo Moreano, Elsy Barragán; de Gabriel Ordóñez, Gladys Llanos. Me vienen a la mente por ser médicas estas admirables esposas.



Gratitud al Dr. Rodrigo por su generoso comentario y a Matilde por abrirnos caminos, e invitamos a la presentación del libro “Matilde Hidalgo su Época, Conquistas y Legado”.